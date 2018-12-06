Экономика
Сбербанк стал владельцем 10,2% акций «Уралкалия»
Сбербанк стал владельцем 10,2% акций «Уралкалия»Банки.ру10:09
Сбербанк через свою «дочку» — компанию «Сбербанк Инвестиции» — стал владельцем 10,18% акций «Уралкалия», следует из материалов финучреждения. Банк получил данный пакет акций в косвенное распоряжение.
Банки.ру10:09
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 17:37, Ашберн
Энергетика
В ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи нефти
Страны — участницы ОПЕК пока не достигли общего решения по сокращению добычи нефти, обсуждение продолжается, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих по итогам заседания организации.
Обновлено в 16:29
Экономика
Мадуро объявил о подписании контрактов с Россией на $6 млрд
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Каракас и Москва заключили соглашения на $6 млрд инвестиций.
Обновлено в 17:01
Экономика
Клиенты «Сбербанк Управление активами» могли потерять 150 млн рублей
Клиенты "Сбербанк Управление активами" могли потерять 150 млн рублей Банк России выявил манипулирование ценными бумагами сотрудником УК "Сбербанк Управление активами", принесшее убытки как самой компании, так и ее клиентам на сумму свыше 150 млн руб. Это крупнейший случай в индустрии доверительного управления.
Обновлено в 17:05
Энергетика
США стали нетто-экспортером нефти впервые за полвека
США впервые с 1973 года стали нетто-экспортером нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщил Bloomberg в четверг, 6 декабря.
Обновлено в 15:56
Экономика
Медведев назвал 2018 год позитивным для российской экономики
Уходящий 2018 год стал вполне позитивным для российской экономики, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.
Обновлено в 14:06
Финансы
Центробанк понизил прогноз роста ВВП России в 2018 году
Аналитики Центробанка России снизили прогноз роста ВВП страны до 1,6–1,7% в 2018 году, говорится в бюллетене «О чем говорят тренды».
Обновлено в 16:28
Экономика
Путин назвал конкретные меры для облегчения жизни бизнесу
Президент России Владимир Путин указал правительству облегчить условия работы малого и среднего бизнеса.
Обновлено в 17:01
Экономика
У ЕАЭС может появиться собственная платежная система
Евразийская экономическая комиссия прорабатывает идею создания платежной системы для Евразийского экономического союза.
Обновлено в 15:58
Экономика
ЦБ аннулировал лицензии у двух банков
В обоих случаях лицензия аннулирована в связи с решением банков о добровольной ликвидации.
Обновлено в 13:12
Экономика
Автовладельцы смогут сами выбирать замещающего страховщика ОСАГО
В следующем году автовладельцы смогут сами выбирать замещающего страховщика в системе «единого агента» продаж полисов ОСАГО.
Обновлено в 13:09
Экономика
«Сафмар» не смогла отцепить вагоны
Требования УК основывались на том, что в марте собрание акционеров ОВК одобрило как крупную сделку выдачу поручительств перед ГТЛК по обязательствам дочерних ОВК структур.
Обновлено в 17:05
Экономика
Козак проведет встречу с автопроизводителями
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак в пятницу встретится с автопроизводителями РФ, обсудит инструменты господдержки отрасли, сообщил помощник вице-премьера Илья Джус.
Обновлено в 16:06
Экономика
Великобритания приостанавливает выдачу инвестиционных виз
Власти Великобритании с полуночи 7 декабря приостанавливают выдачу инвестиционных виз первого уровня (Tier-1), которыми активно пользовались российские предприниматели для получения вида на жительство в королевстве, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 17:01
Экономика
Духи настаивают на прозрачности
Письмо подписали главы Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ), Российской парфюмерно-косметической ассоциации и Ассоциации прямых продаж (вместе представляют более 90% производителей и импортеров, включая L`Oreal, Unilever, Avon).
Обновлено в 15:48
Экономика
Сервис онлайн-заказа такси Lyft подал заявку на IPO
Конкурент Uber, американский сервис онлайн-заказа такси Lyft подал заявку на проведение IPO.
Обновлено в 15:26