Экономика

Сбербанк стал основным владельцем Антипинского НПЗТАСС 05:35

Группа Сбербанк стала основным владельцем Антипинского НПЗ, получив право собственности на акции Vikay (контролирует 80% Антипинского НПЗ). Об этом говорится в сообщении пресс-службы госбанка.
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Антипинский НПЗ ушел в банк

Коммерсантъвчера в 14:06

Сбербанк стал владельцем крупнейшего независимого НПЗ в России

Forbesвчера в 14:01

Сбербанк стал основным владельцем Антипинского НПЗ

Интерфаксвчера в 13:50

Сбербанк стал основным владельцем Антипинского НПЗ

ТАСС05:35

Сбербанк стал владельцем крупнейшего в России частного нефтеперерабатывающего завода

Эхо Москвывчера в 13:00

Сбербанк стал владельцем крупнейшего независимого НПЗ в России

РБКвчера в 12:43

Антипинский НПЗ теперь принадлежит Сбербанку

Ведомостивчера в 13:44
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Политика

Зеленский прокомментировал идею референдума о соглашениях с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с общественными активистами прокомментировал возможность проведения референдума о заключении мирных договорённостей с Россией.
Обновлено в 09:17
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских поженились

Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Экономика

Выручка МТС по МСФО в I квартале выросла на 9,4%

Выручка МТС по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась по итогам января - марта 2019 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 9,4% и достигла 118 млрд рублей.
Обновлено в 09:21
Здоровье

Первый российский препарат против рака протестируют на людях

Первый российский таргетный (молекулярно-прицельный) препарат против онкозаболеваний протестируют на людях, больных раком желудка, исчерпавших все стандартные методы лечения, сообщает «Медвестник».
Обновлено в 08:27
Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса

Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей, чтобы её рассмотрели.
Обновлено в 08:11
Хоккей

Стал известен состав сборной России на четвертьфинал ЧМ против США

Тренерский штаб сборной России во главе с Ильей Воробьевым определился со стартовыми сочетаниями на четвертьфинал чемпионата мира против команды США.
Обновлено в 09:07
Футбол

«Рома» представила форму с молниями на воротнике

Обновлено в 03:35
Политика

Зеленский заявил, что мечтает о «стране в смартфоне»

Владимир Зеленский заявил, что хотел бы иметь «страну в смартфоне».
Обновлено в 08:01
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Политика

Глава МИД Британии раскрыл «секретное оружие» НАТО

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант рассказал о том, что является «секретным оружием» НАТО в киберсфере.
Обновлено в 08:08
Наука

Побит рекорд температуры для сверхпроводимости

Давление в 1,7 миллиона атмосфер, при котором гидрид лантана показывает сверхпроводимость, поддерживать слишком дорого.
Обновлено вчера в 13:00
Авто

Названа цена нового кроссовера Renault Arkana

Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в комплектации Edition One на российском рынке составит 1 419 990 рублей за версию 4х2 и 1 499 990 рублей за версию 4x4.
Обновлено в 06:20
Происшествия

Экс-мэра Тирасполя убили в Одесской области

Полиция Одессы сообщила об обнаружении тела мужчины со следами насильственной смерти в Лиманском районе Одесской области; по данным СМИ, убит экс-мэр Тирасполя Андрей Безбабченко.
Обновлено в 08:38
Футбол

Гвардиола в ближайшее время возглавит «Ювентус»

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола может стать новым главным тренером "Ювентуса", передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:17
Общество

Соловьев отказался от дуэли с краснодарским журналистом

Обновлено в 06:00
Кино

Премьера фильма Тарантино «Однажды в Голливуде» прошла в Каннах

Премьера девятого фильма режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» состоялась на Каннском кинофестивале, сообщает ТАСС.
Обновлено 21 мая в 18:58
Происшествия

Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре

Священник Троице-Сергиевой лавры напал с ножом на одного из монахов обители вечером 22 мая.
Обновлено в 04:34
Кино

Вышел первый трейлер нового «Терминатора: Темные Судьбы»

Paramount Pictures выпустила первый тизер-трейлер предстоящего научно-фантастического боевика "Терминатор: Темные Судьбы".
Обновлено в 09:06
Политика

В НАТО призвали Россию покинуть Крым

Глава Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО все еще не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров.
Обновлено вчера в 23:17
Политика

Трамп назвал Тиллерсона тупым за его комментарий о встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп подверг критике бывшего госсекретаря Рекса Тиллерсона, который сказал, что глава Белого дома был плохо готов к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года.
Обновлено в 08:47
Политика

Путин вручил Матвиенко орден Андрея Первозванного

Президент Владимир Путин вручил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко орден Святого Апостола Андрея Первозванного — высшую государственную награду России.
Обновлено в 08:02
Здоровье

Уникальное лекарство от ВИЧ разработают в России через пять лет

Специалисты утверждают, что всего через пять лет на территории РФ появится новое уникальное лекарство от ВИЧ.
Обновлено в 03:32
Политика

Генассамблея ООН потребовала от Британии отдать спорную территорию

Постпред Великобритании в ООН Карен Пирс вместе с Соединенными Штатами предупредил, что голосование создаст прецедент, который должен вызывать беспокойство у всех государств-членов, имеющих собственные территориальные споры.
Обновлено в 05:23
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева в свой 60-й день рождения поблагодарила маму за жизнь

Лариса Гузеева в свой 60-й день рождения поблагодарила маму за жизнь Лариса Гузеева родилась 23 мая 1959 года в селе Буртинском Оренбургской области.
Обновлено в 06:42
Происшествия

Устроившего ДТП с российскими туристами водителя арестовали в Италии

Обновлено в 05:12
Политика

Германия отвергает санкции США против «Северного потока — 2»

Германия отвергает экстратерриториальные санкции, которые могут быть введены со стороны США в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2».
Обновлено вчера в 15:05
Армия и оружие

Задержанные в ДНР бойцы ВСУ готовили диверсию против ОБСЕ

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что командиров, по вине которых восемь военнослужащих ВСУ попали в плен к бойцам Народной милиции ДНР, следует привлечь к ответственности.
Обновлено в 08:39
Культура

Алсу в первый раз прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

По словам Алсу, участники шоу были «втянуты в какие-то игры». Певица добавила, что она надеется на то, что все в результате будет хорошо.
Обновлено вчера в 08:42
Общество

Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра

Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 07:12
Общество

В Перми проверяют гимназию, где завысили проходной балл для девочек

В Перми сотрудники прокуратуры проверяют информацию о том, что приемная комиссия гимназии № 4 утвердила разный проходной балл для мальчиков и девочек при поступлении в первый класс.
Обновлено в 02:10
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