Экономика
Сбербанк стал основным владельцем Антипинского НПЗТАСС 05:35
Группа Сбербанк стала основным владельцем Антипинского НПЗ, получив право собственности на акции Vikay (контролирует 80% Антипинского НПЗ). Об этом говорится в сообщении пресс-службы госбанка.
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Сбербанк стал владельцем крупнейшего в России частного нефтеперерабатывающего завода
Эхо Москвывчера в 13:00
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Общество
В Перми проверят гимназию из-за завышенных баллов для девочек
Согласно списку поступивших детей, лишь шесть мальчиков получили баллы выше, чем проходной балл для девочек.В беседе с 59.ru, директор гимназии Татьяна Дьякова пояснила, что в их учреждении «гендерный принцип обучения».
Обновлено вчера в 13:20
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Обновлено вчера в 14:14
Общество
У Мединского нашли двухэтажный пентхаус за 200 миллионов рублей
Семье главы российского министерства культуры Владимира Мединского принадлежит двухэтажный пентхаус в одном из элитных жилых комплексов Москвы.
Обновлено в 08:43
Происшествия
Выпускник напал на депутата-единоросса в Марий Эл
Депутат Госсобрания Республики Марий Эл от «Единой России» Екатерина Вахитова была атакована выпускником во время выступления на последнем звонке.
Обновлено в 18:05
Политика
США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений
Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений.
Обновлено в 16:27
Происшествия
На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за застрявших поездов
Вечером 21 мая три поезда остановились в туннеле на Большой кольцевой ветке, из-за чего было приостановлено движение на участке от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская».
Обновлено в 14:41
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о разведактивности у границ России за неделю
Разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вели 20 летательных аппаратов, следует из инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».
Обновлено в 18:04
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Обновлено в 16:35
Общество
На Васильевском острове закрыли кафе с бесплатными обедами для пожилых
На Детской улице на проверку закрыли кафе «ДоброДомик», где пожилых людей угощали бесплатными обедами.
Обновлено в 12:02
Политика
На сайте Зеленского появилась петиция об отставке Зеленского
Автор петиции Максим Безрук считает, что голосование за Зеленского было преимущественно протестным, и на самом деле действующий президент не имеет поддержки 73 процентов украинских избирателей.
Обновлено в 06:31
Политика
Россия и Белоруссия договорились очистить «Дружбу» без Польши
Согласно документу, трубопровод до границы с Польшей будет очищен силами Белоруссии и России.
Обновлено в 14:12
Гаджеты
Появилась первая информация о возможной цене смартфона Redmi K20
Пан Цзютан из отдела промышленных инвестиций Xiaomi написал в социальной сети Weibo, что лучшая стоимость для смартфонов серии Redmi K20 находится в диапазоне от 289 до 578 долларов (от 18,7 до 37,4 тысячи рублей по текущему курсу).
Обновлено в 11:36
Футбол
Игроком ЦСКА Фернандесом заинтересовались в Англии
"Ньюкасл Юнайтед" заинтересован в приобретении защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:29
Шоу-бизнес
Боня высокомерно прошла мимо фаната, пожелавшего сделать с ней селфи
Над платьем, слившимся по цвету с обстановкой и комбинезоном и добавившим ей "лишнего" в области живота, уже успели подшутить как фанаты, так и хейтеры.
Обновлено в 05:34
Авто
Серийный Kia XCeed тестируют без камуфляжа
Как сообщают инсайдеры, за производительность Kia Xceed будут отвечать 1,4-литровые турбированные моторы с 140-сильной отдачей и 1,6-литровые турбодвигатели, способные генерировать мощность в 204 л. с. Позже ожидается появление версий с дизельными силовыми установками.
Обновлено в 02:33
Политика
Путин вручил госнаграды Матвиенко и Инфантино
Президент России Владимир Путин вручил в Екатерининском зале Кремля госнаграды выдающимся россиянам, а также ряду иностранных граждан.
Обновлено в 08:15
Политика
Трамп допустил включение вопроса Huawei в торговую сделку с Китаем
Президент США Дональд Трамп не исключил, что вопрос с китайской телекоммуникационной компанией Huawei может быть решен в рамках торгового соглашения между США и КНР, если такая сделка будет заключена.
Обновлено в 17:24
Финансы
Акции ВТБ выросли на 10% за день
Акции ВТБ во время торгов в четверг, 23 мая, выросли более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Обновлено в 13:38
Происшествия
Суд продлил арест экс-министру Абызову
Нашли наркотики и квартиру в Лондоне Басманный суд Москвы продлил до 25 июля арест бывшему министру по делам "открытого правительства" Михаилу Абызову, которому вменяется создание преступного сообщества (ОПС) и мошенничество на сумму 4 млрд руб. Такое решение приняла судья Евгения Николаева, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:39
Шоу-бизнес
Появилось видео свадьбы Потапа и Насти Каменских
В сети появились ролики со свадьбы участников украинского дуэта Потапа и Насти Каменских, состоявшейся 23 мая.
Обновлено в 16:57
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $69 за баррель
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $69 за баррель впервые с 5 апреля 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 09:55
Кино
Актер Уилл Смит удивился коврам на стенах в квартирах россиян
Американский актер, номинант двух премий «Оскар» Уилл Смит удивился традиции жителей России вешать ковры на стены в своих квартирах.
Обновлено в 10:30
Экономика
В ЦБ рассказали о сложностях объединения ОСАГО и каско
Объединение рисков ОСАГО и каско в одном полисе, целесообразность которого поручил рассмотреть Дмитрий Медведев, потребует серьезного изменения законодательства, главная сложность заключается в том, что ОСАГО - обязательный вид страхования, а каско - добровольный.
Обновлено в 05:23
Хоккей
Срок дисквалификации Войнова в НХЛ сокращён до 41 матча
Как сообщает пресс-служба НХЛ, независимый арбитр принял решение, что Войнов должен отбыть наложенную на него лигой дисквалификацию, но сократил её срок с полного сезона до 41 матча.
Обновлено в 17:33
Кино
Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено в 09:58
Гаджеты
Huawei готовится заменить Android и Windows
Производитель гаджетов Huawei готов действовать в ситуации разрыва сотрудничества с американскими компаниями Google и Microsoft, которые грозятся оставить без поддержки ОС Android и Windows на китайских устройствах.
Обновлено в 18:30
Наука
Ученые назвали самый смертоносный вид курения
Ученые из Медицинского университета Южной Каролины пришли к выводу, что сигареты без фильтра являются самыми опасными для здоровья.
Обновлено в 14:49
Футбол
Стал известен состав сборной России на матчи с Сан-Марино и Кипром
Тренерский штаб национальной команды России определился с футболистами, которые будут готовиться к двум предстоящим матчам отборочного цикла Евро-2020 - против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
Обновлено в 05:10