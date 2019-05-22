Экономика
Сбербанк стал основным владельцем Антипинского НПЗИнтерфакс вчера в 13:50
Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которая владеет 80% Антипинского НПЗ, сообщает РБК со ссылкой на копию выписки из кипрского реестра компаний.
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Сбербанк стал владельцем крупнейшего в России частного нефтеперерабатывающего завода
Эхо Москвывчера в 13:00
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В квартире бывшего министра Абызова нашли наркотики
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Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда
Установление правового статуса внебюджетных фондов создаст возможность, чтобы в дальнейшем объединить ПФР, ФОМС и ФСС в единый государственный социальный фонд, отмечают два источника РБК.
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Общество
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Задержан криминальный авторитет в Москве
В столице задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, которого подозревают в совершении покушения на главу Волгоградской области в 2016 году.
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США дважды за сутки засекали российские военные самолеты у Аляски
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Пензенского экс-министра заподозрили в изнасиловании
Экс-министра здравоохранения Пензенской области Владимира Стрючкова задержали по подозрению в изнасиловании.
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Акции ВТБ взлетели более чем на 10% на новости о дивидендах
Стоимость бумаг ВТБ, по данным Мосбиржи, выросла более чем на 10%, обновив максимум с ноября 2018 года.
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном изменении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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Политика
Рогозин сообщил о планах ряда стран закупить ракетные двигатели РД-120 у России
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ходе выступления в МГУ заявил, что ряд стран обратились к России с предложением по закупкам ракетных двигателей РД-120.
Обновлено в 12:11
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Минюст Украины потребовал уволить главу администрации Зеленского
Замминистра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил, что ведомство вносит в люстрационный реестр главу администрации президента Андрея Богдана, которого назначил на эту должность Владимир Зеленский.
Обновлено в 11:43
Кино
Актер Уилл Смит удивился коврам на стенах в квартирах россиян
Американский актер, номинант двух премий «Оскар» Уилл Смит удивился традиции жителей России вешать ковры на стены в своих квартирах.
Обновлено в 10:30
Кино
Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено в 09:58
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Обновлено вчера в 15:27
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу
Украинские исполнители Алексей Потапенко (Потап) и Настя Каменских сыграли свадьбу. О бракосочетании музыкантов пишет ФАН.
Обновлено в 06:41
Политика
Белоруссия нашла альтернативу российской нефти в Казахстане
Как заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым, в этом году будет закончена модернизация заводов и Минск сможет ззакупать нефть не только в России, но и на мировых рынках.
Обновлено в 06:17
Шоу-бизнес
Подозреваемая в убийстве Михаила Круга жена назвала их брак пыткой
В сегодняшнем выпуске "Пусть говорят" Марина Базанова рассказала, что совместная жизнь с Кругом была для нее пыткой.
Обновлено в 08:54
Хоккей
Сборная Канады сравняла счёт со Швейцарией за 0,3 секунды до сирены
Сборная Канады успела сравнять счёт в концовке третьего периода матча со Швейцарией в четвертьфинале чемпионата мира.
Обновлено в 12:39
Авто
Автомобили Ravon начнут собирать в России
Обновлено вчера в 22:57
Футбол
Президент ФИФА поблагодарил Путина словами «Слава России»
Глава ФИФА Джанни Инфантино, который был награжден орденом Дружбы президентом России Владимиром Путиным, закончил благодарственную речь на русском языке, сорвав аплодисменты.
Обновлено в 08:02
Армия и оружие
Задержанные в ДНР бойцы ВСУ готовили диверсию против ОБСЕ
Взятые в плен в Донецкой Народной Республике украинские военнослужащие признались, что должны были совершить на территории республики ряд диверсий.
Обновлено в 08:39
Кино
Создатели «Игры престолов» ответили на критику финала
Многие фанаты были разочарованы концовкой финального эпизода, как и предполагал программный директор канала Кейси Блойс.
Обновлено в 11:14
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Россия ответит на размещение американских радаров в Норвегии
Россия примет ответные меры после размещения американской радиолокационной станции (РЛС) «Глобус-2» в норвежском Варде.
Обновлено в 11:20
Гаджеты
«Яндекс» представил медиаплеер «Яндекс.Модуль»
Компания «Яндекс» представила на Yet another Conference (YAC) медиаплеер «Яндекс.Модуль», который подключается к телевизору через HDMI-порт и позволяет включить «Яндекс.Эфир» или другое видео из приложения компании на большом экране.
Обновлено в 06:09
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Генштаб Украины проводит опрос военных о переговорах с ДНР и ЛНР
В опубликованной копии приказа указывается, что опрос личного состава должен быть произведен до середины дня 24 мая.
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Автоспорт
Хэмилтон показал лучшее время на первой тренировке Гран-при Монако
Пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон завершил первый тренировочный заезд Гран-при «Формулы-1» в Монако с лучшим временем.
Обновлено в 07:26
Армия и оружие
Россия направит своих военных специалистов в Республику Конго
Россия и Республика Конго договорились о направлении российских военных специалистов в эту страну, соответствующий контракт был подписан в четверг по итогам российско-конголезских переговоров, сообщает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 11:56