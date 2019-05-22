Экономика

Сбербанк стал основным владельцем Антипинского НПЗИнтерфакс вчера в 13:50

Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которая владеет 80% Антипинского НПЗ, сообщает РБК со ссылкой на копию выписки из кипрского реестра компаний.
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Сбербанк стал основным владельцем Антипинского НПЗ

ТАСС05:35

Сбербанк стал владельцем крупнейшего независимого НПЗ в России

Forbesвчера в 14:01

Антипинский НПЗ теперь принадлежит Сбербанку

Ведомостивчера в 13:44

Антипинский НПЗ ушел в банк

Коммерсантъвчера в 14:06

Сбербанк стал владельцем крупнейшего в России частного нефтеперерабатывающего завода

Эхо Москвывчера в 13:00

Сбербанк стал владельцем крупнейшего независимого НПЗ в России

РБКвчера в 12:43

Сбербанк стал основным владельцем Антипинского НПЗ

Интерфаксвчера в 13:50
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Происшествия

Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре

Обновлено в 04:34
Происшествия

В квартире бывшего министра Абызова нашли наркотики

Обновлено в 07:01
Экономика

Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда

Установление правового статуса внебюджетных фондов создаст возможность, чтобы в дальнейшем объединить ПФР, ФОМС и ФСС в единый государственный социальный фонд, отмечают два источника РБК.
Обновлено вчера в 23:56
Общество

Россиянам запретили запускать воздушные шарики на выпускных

Обновлено в 08:00
Происшествия

Задержан криминальный авторитет в Москве

В столице задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, которого подозревают в совершении покушения на главу Волгоградской области в 2016 году.
Обновлено в 12:32
Армия и оружие

США дважды за сутки засекали российские военные самолеты у Аляски

Обновлено вчера в 12:15
Происшествия

Пензенского экс-министра заподозрили в изнасиловании

Экс-министра здравоохранения Пензенской области Владимира Стрючкова задержали по подозрению в изнасиловании.
Обновлено в 10:50
Финансы

Акции ВТБ взлетели более чем на 10% на новости о дивидендах

Стоимость бумаг ВТБ, по данным Мосбиржи, выросла более чем на 10%, обновив максимум с ноября 2018 года.
Обновлено в 12:13
Происшествия

СК возбудил дело после смерти дебошира в Домодедово

Обновлено в 12:39
Хоккей

Россия победила США и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

Обновлено в 12:26
Футбол

Дюков: обсуждается два варианта лимита на легионеров

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном изменении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Обновлено в 08:23
Политика

Рогозин сообщил о планах ряда стран закупить ракетные двигатели РД-120 у России

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ходе выступления в МГУ заявил, что ряд стран обратились к России с предложением по закупкам ракетных двигателей РД-120.
Обновлено в 12:11
Политика

Пушков заявил, что Зеленский не готов быть президентом

Российский сенатор Алексей Пушков усомнился в готовности Владимира Зеленского быть президентом Украины.
Обновлено в 11:10
Политика

Минюст Украины потребовал уволить главу администрации Зеленского

Замминистра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил, что ведомство вносит в люстрационный реестр главу администрации президента Андрея Богдана, которого назначил на эту должность Владимир Зеленский.
Обновлено в 11:43
Кино

Актер Уилл Смит удивился коврам на стенах в квартирах россиян

Американский актер, номинант двух премий «Оскар» Уилл Смит удивился традиции жителей России вешать ковры на стены в своих квартирах.
Обновлено в 10:30
Кино

Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено в 09:58
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Обновлено вчера в 15:27
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу

Украинские исполнители Алексей Потапенко (Потап) и Настя Каменских сыграли свадьбу. О бракосочетании музыкантов пишет ФАН.
Обновлено в 06:41
Политика

Белоруссия нашла альтернативу российской нефти в Казахстане

Как заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым, в этом году будет закончена модернизация заводов и Минск сможет ззакупать нефть не только в России, но и на мировых рынках.
Обновлено в 06:17
Шоу-бизнес

Подозреваемая в убийстве Михаила Круга жена назвала их брак пыткой

В сегодняшнем выпуске "Пусть говорят" Марина Базанова рассказала, что совместная жизнь с Кругом была для нее пыткой.
Обновлено в 08:54
Хоккей

Сборная Канады сравняла счёт со Швейцарией за 0,3 секунды до сирены

Сборная Канады успела сравнять счёт в концовке третьего периода матча со Швейцарией в четвертьфинале чемпионата мира.
Обновлено в 12:39
Авто

Автомобили Ravon начнут собирать в России

Обновлено вчера в 22:57
Футбол

Президент ФИФА поблагодарил Путина словами «Слава России»

Глава ФИФА Джанни Инфантино, который был награжден орденом Дружбы президентом России Владимиром Путиным, закончил благодарственную речь на русском языке, сорвав аплодисменты.
Обновлено в 08:02
Армия и оружие

Задержанные в ДНР бойцы ВСУ готовили диверсию против ОБСЕ

Взятые в плен в Донецкой Народной Республике украинские военнослужащие признались, что должны были совершить на территории республики ряд диверсий.
Обновлено в 08:39
Кино

Создатели «Игры престолов» ответили на критику финала

Многие фанаты были разочарованы концовкой финального эпизода, как и предполагал программный директор канала Кейси Блойс.
Обновлено в 11:14
Армия и оружие

Россия ответит на размещение американских радаров в Норвегии

Россия примет ответные меры после размещения американской радиолокационной станции (РЛС) «Глобус-2» в норвежском Варде.
Обновлено в 11:20
Гаджеты

«Яндекс» представил медиаплеер «Яндекс.Модуль»

Компания «Яндекс» представила на Yet another Conference (YAC) медиаплеер «Яндекс.Модуль», который подключается к телевизору через HDMI-порт и позволяет включить «Яндекс.Эфир» или другое видео из приложения компании на большом экране.
Обновлено в 06:09
Армия и оружие

Генштаб Украины проводит опрос военных о переговорах с ДНР и ЛНР

В опубликованной копии приказа указывается, что опрос личного состава должен быть произведен до середины дня 24 мая.
Обновлено в 07:43
Автоспорт

Хэмилтон показал лучшее время на первой тренировке Гран-при Монако

Пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон завершил первый тренировочный заезд Гран-при «Формулы-1» в Монако с лучшим временем.
Обновлено в 07:26
Армия и оружие

Россия направит своих военных специалистов в Республику Конго

Россия и Республика Конго договорились о направлении российских военных специалистов в эту страну, соответствующий контракт был подписан в четверг по итогам российско-конголезских переговоров, сообщает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 11:56
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