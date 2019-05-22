Экономика

Сбербанк стал основным владельцем Антипинского НПЗИнтерфакс вчера в 13:50

Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которая владеет 80% Антипинского НПЗ, сообщает РБК со ссылкой на копию выписки из кипрского реестра компаний.
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Антипинский НПЗ ушел в банк

Коммерсантъвчера в 14:06

Сбербанк стал основным владельцем Антипинского НПЗ

Интерфаксвчера в 13:50

РБК: Сбербанк стал основным владельцем Антипинского НПЗ

ТАССвчера в 13:29

Сбербанк стал владельцем ключевого предприятия Тюменской области

URA.Ruвчера в 19:05

Сбербанк стал владельцем крупнейшего в России частного нефтеперерабатывающего завода

Эхо Москвывчера в 13:00

Сбербанк стал владельцем крупнейшего независимого НПЗ в России

РБКвчера в 12:43

Антипинский НПЗ теперь принадлежит Сбербанку

Ведомостивчера в 13:44
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Политика

Тиллерсон рассказал, что Путин лучше подготовился к встрече с Трампом

Обновлено вчера в 22:05
Армия и оружие

Восемь украинских военных попали в плен к противнику в Донбассе

Обновлено вчера в 06:31
Религия

Екатеринбургская епархия оценила опрос ВЦИОМ о храме

Екатеринбургская епархия прокомментировала результаты опроса ВЦИОМ о строительстве храма Святой Екатерины.
Обновлено в 02:40
Авто

На подходе на 99% российский электрокар Зетта

Обновлено вчера в 05:09
Общество

В ЕСПЧ подана первая жалоба от участника протестов в Екатеринбурге

Обновлено в 03:22
Авто

АвтоВАЗ готовит 1,8-литровый мотор с безвтыковыми поршнями

Напомним, что с середины лета 2018 года «АвтоВАЗ» начал комплектовать 1,6-литровые двигатели «безвтыковыми» поршнями, которые исключают возможность удара клапана в поршень, например, при обрыве ремня ГРМ.
Обновлено вчера в 03:58
Космос

Астрономы впервые открыли две гравитационных волны за один день

Обновлено вчера в 06:32
Технологии

The Boring Company Илона Маска заключила первый коммерческий контракт на $48,7 млн

The Boring Company, стартап Илона Маска по рытью тоннелей и строительству инфраструктуры, заключил контракт стоимостью $48,7 млн на постройку подземной системы Loop вокруг конференц-центра Лас-Вегаса, сообщает TechCrunch.
Обновлено в 02:06
Транспорт

«Аэроэкспресс» намерен запустить двухэтажные поезда в Шереметьево

Компания «Аэроэкспресс» хочет запустить двухэтажные поезда в столичный аэропорт «Шереметьево», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации 23 мая.
Обновлено в 02:37
Происшествия

В Астрахани у экстремистов изъяли взрывчатку и коктейли Молотова

В ходе обыска кроме взрывчатки, зажигательных смесей и нацистской атрибутики следователи нашли инструкцию с формулами для создания компонентов взрывчатых веществ, патроны, военную экипировку, а также пневматическое оружие для проведения военно-тактических тренировок.
Обновлено в 03:00
Авто

Представлены 9 необычных модификаций УАЗ «Патриот»

В 2013 году был представлен снегоболотоход «Ямал», построенный на агрегатах серийного УАЗ «Патриот».
Обновлено в 02:43
Армия и оружие

Армия США получила первый бригадный комплект танков Abrams M1A2 SEPv3

Американская армия готовится к приему на вооружение первого бригадного комплекта модернизированных танков M1A2 SEPv3.
Обновлено в 03:16
Общество

Жители домов на Мичуринском проспекте разбили клумбу с надписью «Собянин, уйди!»

Обновлено вчера в 23:46
Политика

Пушков: не осуществится «украинская мечта»

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова заместителя главы администрации президента Украины Вадима Пристайко, который заявил, что Украина не выживет без помощи НАТО и Евросоюза.
Обновлено вчера в 15:04
Происшествия

В Удмуртии при пожаре погибли пять человек

В Удмуртии при пожаре в одном из домов села Пудем Ярского района погибли пять человек.
Обновлено в 03:18
Происшествия

Самолет экстренно сел в Сыктывкаре из-за отказа генератора

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Сыктывкара из-за отказа генератора.
Обновлено в 02:33
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересчитали участникам баллы

Баллы участников музыкального конкурса «Евровидение» скорректированы из-за допущенной во время шоу ошибки.
Обновлено в 00:39
Футбол

«Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА 6000 билетов на финал ЛЕ в Баку

"Челси" и "Арсенал" вернут УЕФА порядка 6000 билетов на финал Лиги Европы, который пройдет в Баку.
Обновлено в 02:32
Общество

Количество овощей с нитратами в России выросло

Пресс-служба Роспортебнадзора проинформировала о том, что доля овощей с нитратами на территории России в прошлом году увеличилась.
Обновлено в 02:31
Экономика

Количество ипотечных кредитов в РФ в апреле снизилось на 21%

Количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков в апреле, снизилось в годовом выражении на 21%, денежные объемы кредитования снизились на 12%.
Обновлено в 02:37
Происшествия

Мать погибшей в «Зимней вишне» девочки потребовала 100 млн рублей

Обновлено в 02:31
Общество

Продажи поддельных документов в России выросли в пять раз

В российском сегменте интернета резко выросло количество сайтов, торгующих поддельными документами, рассказали «Известиям» в Роскомнадзоре.
Обновлено вчера в 18:25
Энергетика

Независимые АЗС предупредили Козака о новом скачке цен на бензин

Ситуация на топливном рынке начинает повторять события весны прошлого года, и если не принять срочных мер, весьма вероятно повторение резкого скачка и оптовых, и розничных цен, предупреждает он.
Обновлено 21 мая в 14:45
Политика

МИД Турции опроверг информацию об ультиматуме США по С-400

Позднее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара не намерена отказываться от российских систем ПВО и готовится к возможным санкциям со стороны Штатов.
Обновлено в 03:26
Авто

Kia раскрыла интерьер нового кроссовера для России

Продажи пока безымянного компактного кроссовера начнутся в 2020 году. Новый кроссовер Kia будет позиционироваться в В-сегменте.
Обновлено в 02:46
Культура

Алсу в первый раз прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

По словам Алсу, участники шоу были «втянуты в какие-то игры». Певица добавила, что она надеется на то, что все в результате будет хорошо.
Обновлено вчера в 08:42
Шоу-бизнес

Джанабаева не исключила рождение третьего ребенка от Меладзе

Ведущая поинтересовалась у супруги певца Валерия Меладзе, хочет ли она в будущем еще одного ребенка от своего мужа.
Обновлено в 01:41
Общество

Российский Forbes назвал 20 самых богатых наследников

Самым богатым наследником по версии журнала Forbes четвертый год подряд признается сын президента "Лукойла" Вагита Алекперова Юсуф.
Обновлено в 03:01
Шоу-бизнес

Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева

Выяснилось, кто вернул часть долга семьи Жанны Фриске, а именно 7,9 миллионов рублей Русфонду.
Обновлено в 02:00
Общество

Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесом

Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа.
Обновлено в 03:26
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Дмитрий Мазуров
Российский предприниматель
Российский предприниматель, председатель совета директоров и владелец Антипинского нефтеперерабатывающего завода в Тюменской области, учредитель и председатель совета директоров Группы компаний «Новый Поток» (New Stream Group), член совета директоров КБ «Интерпромбанк».
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