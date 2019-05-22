Экономика
Сбербанк стал основным владельцем Антипинского НПЗИнтерфакс вчера в 13:50
Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которая владеет 80% Антипинского НПЗ, сообщает РБК со ссылкой на копию выписки из кипрского реестра компаний.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Сбербанк стал владельцем крупнейшего в России частного нефтеперерабатывающего завода
Эхо Москвывчера в 13:00
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 06:40, Ашберн
Политика
В Москве ответили на призыв НАТО к России покинуть Крым
НАТО не признаёт принадлежность Крыма к России и призывает Москву вывести войска с полуострова.
Обновлено в 06:21
Происшествия
В Москве мигранты держали детей в подвале и заставляли рыть котлован
Накануне телеканал РЕН-ТВ сообщил, что рабочие, которые проводили ремонтные работы в подвале дома в московском районе Голяново, якобы заманили в здание трех школьников в возрасте 12-14 лет и заставили рыть котлован.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие
Армия Сирии предупредила жителей Идлиба о начале военной операции
Сирийская армия начала разбрасывать с вертолетов листовки с обращением к жителям провинции Идлиб покинуть свои дома перед стартом масштабной военной операции по ее освобождению от террористов, передает РИА Новости со ссылкой на проправительственную газета al-Watan.
Обновлено в 05:40
Общество
Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль
Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал на дуэль телеведущего Владимира Соловьева после его высказывании о жителях Екатеринбурга, которых ведущий телеканала «Россия-1» назвал «наследниками бесов».
Обновлено в 06:01
Происшествия
В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики
Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, заявил следователь по особо важным делам Сергей Степанов.
Обновлено в 06:09
Авто
Названа цена нового кроссовера Renault Arkana
Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в базовой комплектации Edition 1 на российском рынке составит 1 419 000 рублей.
Обновлено в 06:20
Политика
На Украине официально объявили досрочные выборы в Раду
В четверг, 23 мая, указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады был официально опубликован в газете центральных органов власти Украины «Урядовый курьер» и, таким образом, вступил в силу.
Обновлено в 06:34
Общество
Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России
Обновлено в 06:10
Общество
Почти половина россиян выступила за равные права для геев
За равные права для ЛГБТ Социологи Левада-центра спросили россиян об их отношении к людям нетрадиционной сексуальной ориентации.
Обновлено в 00:00
Политика
На сайте Зеленского появилась петиция об отставке Зеленского
Обновлено в 06:31
Общество
Новый корпус Бахрушинского музея откроется в Москве в 2021 году
Новый корпус Государственного центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина, где расположатся выставочные залы и лекторий, заработает на Татарской улице в Москве в 2021 году.
Обновлено в 01:31
Политика
Пушков: не осуществится «украинская мечта»
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова заместителя главы администрации президента Украины Вадима Пристайко, который заявил, что Украина не выживет без помощи НАТО и Евросоюза.
Обновлено вчера в 15:04
Политика
Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего
Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.
Обновлено в 04:34
Музыка
Лазарев высказался о пересмотре итогов Евровидения
Российский певец Сергей Лазарев прокомментировал пересчёт голосов на Евровидении-2019.
Обновлено вчера в 20:39
Авто
Составлен рейтинг лучших летних шин
Проведя специальный онлайн-опрос, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг лучших летних шин на рынке.
Обновлено вчера в 09:36
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Происшествия
В Хакасии на площадке детсада мужчина пытался задушить девочку
Как сообщили в пресс-службе ведомства, днем 22 мая подозреваемый возле дошкольного учреждения схватил незнакомую 7-летнюю девочку, принудительно привел на веранду игровой площадки детсада и руками сдавил ей шею, причинив телесные повреждения.
Обновлено в 02:47
Политика
Казахстан может заменить российскую нефть в Белоруссии
Посол Казахстана в Минске Ермухамет Ертысбаев заявил, что страна готова поставлять нефть в Белоруссию, сообщает РИА "Новости" По его словам, "вообще никаких проблем нет", так как нефти и нефтепродуктов в стране "предостаточно", однако сначала нужно обсудить этот вопрос с Россией.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Обновлено вчера в 15:27
Финансы
Набиуллина считает реальным снижение ставок по ипотеке до 8%
Достижение ставок по ипотечному кредитованию в 8% реально, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 04:54
Экономика
«ПриватБанк» подал иск против Коломойского в США
Национализированный на Украине «ПриватБанк» подал судебный иск против бывшего владельца данного финансового учреждения Игоря Коломойского в США.
Обновлено в 04:58
Религия
Мэр Екатеринбурга не хочет убирать сквер из списка площадок для храма
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что не готов вычеркивать сквер у Театра драмы из списка голосования по выбору площадки для строительства храма Святой Екатерины.
Обновлено в 04:55
Политика
Зеленский прокомментировал отказ рады рассмотреть его законопроект
Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу отказа Верховной рады рассмотреть предложенный им проект закона о выборах.
Обновлено вчера в 14:23
Общество
«Роскачество» провело исследование российского вина
«Роскачество» провело эксперимент, сравнив российское вино и импортное, предложив членам наблюдательного совета ведомства слепую дегустацию.
Обновлено в 01:00
Технологии
Технология компании NtechLab распознает лица, закрытые на 40%
Решение способно распознавать лица со значительным процентом перекрытия - до 40%: лежащий в его основе алгоритм FindFace распознает лица, частично скрытые медицинскими масками, платками и мотоциклетными шлемами, популярными в азиатском и арабском регионах.
Обновлено в 05:47