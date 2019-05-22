Экономика

Сбербанк стал основным владельцем Антипинского НПЗИнтерфакс вчера в 13:50

Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которая владеет 80% Антипинского НПЗ, сообщает РБК со ссылкой на копию выписки из кипрского реестра компаний.
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Антипинский НПЗ ушел в банк

Коммерсантъвчера в 14:06

Сбербанк стал основным владельцем Антипинского НПЗ

Интерфаксвчера в 13:50

РБК: Сбербанк стал основным владельцем Антипинского НПЗ

ТАССвчера в 13:29

Сбербанк стал владельцем ключевого предприятия Тюменской области

URA.Ruвчера в 19:05

Сбербанк стал владельцем крупнейшего в России частного нефтеперерабатывающего завода

Эхо Москвывчера в 13:00

Сбербанк стал владельцем крупнейшего независимого НПЗ в России

РБКвчера в 12:43

Антипинский НПЗ теперь принадлежит Сбербанку

Ведомостивчера в 13:44
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Политика

В Москве ответили на призыв НАТО к России покинуть Крым

НАТО не признаёт принадлежность Крыма к России и призывает Москву вывести войска с полуострова.
Обновлено в 06:21
Происшествия

В Москве мигранты держали детей в подвале и заставляли рыть котлован

Накануне телеканал РЕН-ТВ сообщил, что рабочие, которые проводили ремонтные работы в подвале дома в московском районе Голяново, якобы заманили в здание трех школьников в возрасте 12-14 лет и заставили рыть котлован.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие

Армия Сирии предупредила жителей Идлиба о начале военной операции

Сирийская армия начала разбрасывать с вертолетов листовки с обращением к жителям провинции Идлиб покинуть свои дома перед стартом масштабной военной операции по ее освобождению от террористов, передает РИА Новости со ссылкой на проправительственную газета al-Watan.
Обновлено в 05:40
Общество

Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль

Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал на дуэль телеведущего Владимира Соловьева после его высказывании о жителях Екатеринбурга, которых ведущий телеканала «Россия-1» назвал «наследниками бесов».
Обновлено в 06:01
Происшествия

В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики

Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, заявил следователь по особо важным делам Сергей Степанов.
Обновлено в 06:09
Авто

Названа цена нового кроссовера Renault Arkana

Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в базовой комплектации Edition 1 на российском рынке составит 1 419 000 рублей.
Обновлено в 06:20
Политика

На Украине официально объявили досрочные выборы в Раду

В четверг, 23 мая, указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады был официально опубликован в газете центральных органов власти Украины «Урядовый курьер» и, таким образом, вступил в силу.
Обновлено в 06:34
Общество

Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России

Обновлено в 06:10
Происшествия

Устроившего ДТП с российскими туристами водителя арестовали в Италии

Обновлено в 05:12
Общество

Почти половина россиян выступила за равные права для геев

За равные права для ЛГБТ Социологи Левада-центра спросили россиян об их отношении к людям нетрадиционной сексуальной ориентации.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Пожарные никого не спасали из «Зимней вишни», заявила пострадавшая

Обновлено в 05:53
Политика

На сайте Зеленского появилась петиция об отставке Зеленского

Обновлено в 06:31
Происшествия

Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре

Обновлено в 04:34
Общество

Новый корпус Бахрушинского музея откроется в Москве в 2021 году

Новый корпус Государственного центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина, где расположатся выставочные залы и лекторий, заработает на Татарской улице в Москве в 2021 году.
Обновлено в 01:31
Политика

Пушков: не осуществится «украинская мечта»

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова заместителя главы администрации президента Украины Вадима Пристайко, который заявил, что Украина не выживет без помощи НАТО и Евросоюза.
Обновлено вчера в 15:04
Политика

Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего

Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.
Обновлено в 04:34
Музыка

Лазарев высказался о пересмотре итогов Евровидения

Российский певец Сергей Лазарев прокомментировал пересчёт голосов на Евровидении-2019.
Обновлено вчера в 20:39
Авто

Составлен рейтинг лучших летних шин

Проведя специальный онлайн-опрос, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг лучших летних шин на рынке.
Обновлено вчера в 09:36
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских поженились

Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Вынесен приговор по делу о пожаре в ТЦ «Адмирал» в Казани

Обновлено в 06:10
Происшествия

В Хакасии на площадке детсада мужчина пытался задушить девочку

Как сообщили в пресс-службе ведомства, днем 22 мая подозреваемый возле дошкольного учреждения схватил незнакомую 7-летнюю девочку, принудительно привел на веранду игровой площадки детсада и руками сдавил ей шею, причинив телесные повреждения.
Обновлено в 02:47
Политика

Казахстан может заменить российскую нефть в Белоруссии

Посол Казахстана в Минске Ермухамет Ертысбаев заявил, что страна готова поставлять нефть в Белоруссию, сообщает РИА "Новости" По его словам, "вообще никаких проблем нет", так как нефти и нефтепродуктов в стране "предостаточно", однако сначала нужно обсудить этот вопрос с Россией.
Обновлено в 05:28
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Обновлено вчера в 15:27
Футбол

Черчесов объявил состав сборной России на отборочные матчи Евро-2020

Обновлено в 05:18
Финансы

Набиуллина считает реальным снижение ставок по ипотеке до 8%

Достижение ставок по ипотечному кредитованию в 8% реально, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 04:54
Экономика

«ПриватБанк» подал иск против Коломойского в США

Национализированный на Украине «ПриватБанк» подал судебный иск против бывшего владельца данного финансового учреждения Игоря Коломойского в США.
Обновлено в 04:58
Религия

Мэр Екатеринбурга не хочет убирать сквер из списка площадок для храма

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что не готов вычеркивать сквер у Театра драмы из списка голосования по выбору площадки для строительства храма Святой Екатерины.
Обновлено в 04:55
Политика

Зеленский прокомментировал отказ рады рассмотреть его законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу отказа Верховной рады рассмотреть предложенный им проект закона о выборах.
Обновлено вчера в 14:23
Общество

«Роскачество» провело исследование российского вина

«Роскачество» провело эксперимент, сравнив российское вино и импортное, предложив членам наблюдательного совета ведомства слепую дегустацию.
Обновлено в 01:00
Технологии

Технология компании NtechLab распознает лица, закрытые на 40%

Решение способно распознавать лица со значительным процентом перекрытия - до 40%: лежащий в его основе алгоритм FindFace распознает лица, частично скрытые медицинскими масками, платками и мотоциклетными шлемами, популярными в азиатском и арабском регионах.
Обновлено в 05:47
Как работают Яндекс.Новости?
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