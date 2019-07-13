В 2003 году к среднему классу относилось 34% россиян. Реальные доходы населения продолжат сокращаться в 2019 году, что приведет к тому, что доля расходов на продовольствие продолжит расти, полагает макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

с чего всё началось

Сбербанк отмечает, что расходы на еду останутся повышенными до тех пор, пока реальные доходы населения существенно не увеличатся. Аналитики банка объясняют рост доли расходов на продукты тем, что продовольственная инфляция сейчас опережает рост реальных доходов населения.

Технологии Фотографии лиц миллионов людей попали в нелегальные базы данных Фотографии лиц миллионов людей попадают в базы данных без их ведома.

Происшествия Россияне пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане Двое россиян, чьи имена не разглашаются, пострадали при падении дерева во Дворце шекинских ханов в Азербайджане.

Общество Названы ошибки пассажиров, из-за которых не пустят на поезд Эксперты сервиса «Туту.ру» составили рейтинг самых распространенных ошибок, которые допускают пассажиры при покупке железнодорожных билетов, из-за чего их потом могут не пустить на поезд.

Футбол Судья Федотов: «Гол „Спартака“ забит с нарушением правил» Арбитр Игорь Федотов и эксперт «Матч Премьер» выразил мнение, что «Спартак» в матче 1-го тура РПЛ забил «Сочи» (1:0) гол с нарушением правил.

Шоу-бизнес Кристина Асмус призналась, что изнуряет себя диетами и голодовками Кристина Асмус воспринимает себя только худой и ничего с этим поделать не может.

Музыка Крис Норман прервал концерт в Петербурге из-за ужасного звука Британский музыкант выступал на фестивале "Белые ночи". В субботу, 13 июля, в Ледовом дворце прошел концерт в рамках фестиваля "Белые ночи".

Происшествия Неизвестный обстрелял отдыхающих на озере в Ленинградской области Злоумышленник открыл стрельбу по семье, которая отдыхала на озере Круглое в Ленинградской области, в результате ранение получил один человек, стрелявшего задержали.

Экономика Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.

Футбол В «Сочи» подтвердили подписание контракта с голкипером Джанаевым Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил о подписании контракта с голкипером Сосланом Джанаевым.

Политика ЦИК Украины показала лицо кандидата Дарта Вейдера Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины опубликовала фотографию кандидата в депутаты Верховной Рады Дарта Викторовича Вейдера.

Политика Зеленский в красных плавках искупался в Черном море Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.

Происшествия Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.

Политика Около тысячи человек участвуют в несогласованной акции в центре Москвы Около тысячи человек принимают участие в несогласованном властями мероприятии в центре Москвы.

Шоу-бизнес Богомолов показал романтическое видео с Собчак Режиссер Константин Богомолов опубликовал на своей странице в Instagram новое видео, на котором он запечатлен с ведущей Ксенией Собчак.

Политика Немецкий врач рассказал о возможном заболевании Меркель Впервые о проблемах со здоровьем у Меркель заговорили после 18 июня этого года, когда во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским немецкий канцлер испытала приступ дрожи.

Кино Элизабет Бэнкс снимет новую версию «Флинстоунов» Режиссер и актриса Элизабет Бэнкс взялась за съемки ремейка «Флинстоунов».

Политика Медведчук рассказал о помехах со стороны американцев Говорить, что новая украинская власть что-то может совершить без оглядки на Вашингтон, очень сложно. pic.twitter.com/fI4wo84QnT — Виктор Медведчук (@MedvedchukVV) 14 июля 2019 г. По словам Медведчука, жесткий контроль не дает реализоваться реальной украинской политике, что ставит под угрозу независимость страны.

Футбол Моуринью назвал будущего чемпиона Италии Бывший главный тренер "Интера" Жозе Моуринью заявил, что миланский клуб станет победителем предстоящего розыгрыша чемпионата Италии.