Доля расходов россиян на продукты питания выросла во втором квартале 2019 года в годовом выражении и составила 38,9% против 38,2% за аналогичный период 2018 года, следует из результатов ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова» (есть у РБК).

с чего всё началось

В структуре потребления россиян самую большую долю составляют расходы на продукты питания, во втором квартале 2019 года этот показатель вырос до 38,9% против 38,2% за аналогичный период прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на результаты ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова».

Политика Немцы считают здоровье Меркель её личным делом Большая часть опрошенных немцев считает, что состояние здоровья канцлера ФРГ Ангелы Меркель — её личное дело.

Шоу-бизнес Леди Гага переехала к Брэдли Куперу Певица Леди Гага съехалась с популярным американским актёром Брэдли Купером, который недавно расстался с российской моделью Ириной Шейк после пятилетнего романа.

Политика Ярош с одобрением оценил обстрел здания телеканала «112 Украина» Экс-лидер украинской радикальной организации «Правый сектор»1, депутат Верховной рады Украины Дмитрий Ярош с одобрением отозвался об обстреле здания телеканала «112 Украина» из гранатомета.

Экономика Зимой в магазинах появятся российские клубника и малина На рынке появится больше российских ягод по доступным ценам, если будет принят закон о снижении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) до 10 процентов на плодово-ягодные культуры, рассказали в ассоциации "Теплицы России".

Религия Мощи святых Петра и Февронии привезут в храм Христа Спасителя Мощи святых Петра и Февронии доставят из Мурома в Москву, в храм Христа Спасителя, сообщает пресс-служба патриарха Московского и всея Руси.

Происшествия Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось, сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе республики Зарема Чахкиева.

Политика Гройсман признал невозможность разрыва железнодорожного сообщения с Россией Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина не может разорвать железнодорожное сообщение с Россией.

Футбол «Спартак» не порадовал тренера Кононова Московский "Спартак" в матче первого тура чемпионата России по футболу со счетом 1:0 победил новичка премьер-лиги "Сочи".

Политика Чалый снял кандидатуру с выборов в заксобрание Севастополя Политик Алексей Чалый, который во времена воссоединения Крыма с Россией был народным мэром Севастополя, снял свою кандидатуру с выборов в заксобрание города.

Экономика В 2020 году в России может вырасти минимальная зарплата Согласно документу, минимальный размер оплаты труда в 2020 году могут повысить по сравнению с этим годом почти на 850 рублей, до 12 130 рублей.

Экономика На Кировском заводе запустили производство нового поколения тракторов На Петербургском тракторном заводе ( входит в ГК «Кировский завод») прошла торжественная церемония запуска новой модели трактора К-7 в пятницу, 12 июля, передает корреспондент «ПД».

Происшествия В Ярославской области яхта затонула после столкновения с теплоходом Все произошло в субботу, 13 июля. Для яхты удар оказался фатальным - судно затонуло.

Политика Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборах Любови Соболь Мосгоризбирком не зарегистрировал юриста так называемого ФБК Любовь Соболь на выборы в Мосгордуму от 43-го округа, так как в ее подписных листах нашли 725 недостоверных подписей — это 14,67% от общего числа при допустимых 10%.

Гаджеты На Giztop за 230 долларов предлагают купить Xiaomi Mi A3 В описании указали, что Mi A3 получил тройную камеру с датчиками 48, 8 и 2 Мп, а также фронтальный фотодатчик на 32 Мп.

Общество Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".

Политика Зеленский впервые прибыл на границу с Крымом Владимир Зеленский впервые в качестве президента Украины посетил контрольно-пропускной пункт «Чонгар» на границе с Крымом в ходе рабочей поездки в Херсонскую область, сообщает пресс-служба главы государства в субботу, 13 июля.

Политика Украинские радикалы у здания СБУ в Киеве требуют арестовать Медведчука Представители националистических организаций собрались у здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и требуют арестовать главу политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

Экономика Кабмин поддержал запрет на выдачу микрокредитов под залог жилья Правительство России с некоторыми замечаниями поддержало законопроект о запрете микрофинансовым организациям (МФО) выдавать кредиты под залог жилья.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон и Меган Маркл посетили финал Уимблдонского турнира 13 июля в рамках Уимблдонского турнира состоялся один из важнейших матчей — на корте встретились Серена Уильямс и Симона Халеп.

Армия и оружие Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.

Музыка Женщина с детьми залезла на сцену к Диме Билану во время выступления Во время исполнения песни «Океан» к Диме Билану на сцену ресторана ShoreHouse выбежала молодая женщина с двумя маленькими детьми.

Здоровье Диета древних ацтеков поможет дожить минимум до 75 лет Латиноамериканцы употребляют некачественную воду, дышат загрязнённым воздухом. Тем не менее, это не мешает им в среднем доживать до 75 лет.