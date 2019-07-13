Экономика
Сбербанк спрогнозировал рост доли расходов россиян на едуВедомости 06:01
Сбербанк отмечает, что расходы на еду останутся повышенными до тех пор, пока реальные доходы населения существенно не увеличатся. Аналитики банка объясняют рост доли расходов на продукты тем, что продовольственная инфляция сейчас опережает рост реальных доходов населения.
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с чего всё началось
Доля расходов россиян на продукты питания выросла во втором квартале 2019 года в годовом выражении и составила 38,9% против 38,2% за аналогичный период 2018 года, следует из результатов ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова» (есть у РБК).РБК03:00
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