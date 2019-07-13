Экономика
Сбербанк спрогнозировал рост доли расходов россиян на едуВедомости вчера в 06:01
Сбербанк отмечает, что расходы на еду останутся повышенными до тех пор, пока реальные доходы населения существенно не увеличатся. Аналитики банка объясняют рост доли расходов на продукты тем, что продовольственная инфляция сейчас опережает рост реальных доходов населения.
Читать в источнике
Оценить70
с чего всё началось
Доля расходов россиян на продукты питания выросла во втором квартале 2019 года в годовом выражении и составила 38,9% против 38,2% за аналогичный период 2018 года, следует из результатов ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова» (есть у РБК).РБКвчера в 03:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 05:45, Ашберн
Политика
Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве
Обновлено вчера в 07:25
Общество
Повреждённую паводком дамбу в иркутском Тулуне восстановят к 18 июля
Дамба в городе Тулуне Иркутской области, которая была повреждена в результате сильного паводка, будет восстановлена к 18 июля.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Полицейский застрелил 17-летнюю девушку в США
Сотрудник полиции застрелил 17-летнюю девушку, которая угрожала ненастоящим пистолетом.
Обновлено вчера в 23:04
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 07:49
Происшествия
В Тверской области два человека погибли при крушении дельталета
Дельталет разбился в Кимрском районе Тверской области, погибли два человека.
Обновлено в 03:28
Футбол
«Крылья Советов» и ЦСКА сыграли вничью в молодежном первенстве России
Самарские "Крылья Советов" и московский ЦСКА разошлись миром в матче первого тура первенства России по футболу среди молодежных команд.
Обновлено в 05:14
Происшествия
На Волге столкнулись пассажирский теплоход и прогулочная яхта
В Мышкинском районе Ярославской области в акватории реки Волги столкнулись пассажирский теплоход «Алексей Толстой» и прогулочная яхта «Потудань».
Обновлено вчера в 18:23
Политика
Немецкий врач поставил диагноз Меркель
Руководитель клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии в Германии Уве Янке проанализировал видео и другие данные о приступах дрожи канцлера ФРГ Ангелы Меркель и рассказал о возможном диагнозе политика.
Обновлено вчера в 19:52
Авто
Эксперты назвали автомобиль, на котором могли бы путешествовать в СССР
Специалисты издания «Тарантас Ньюс» назвали пять интересных моделей, выпущенных на заводе АЗЛК, который по различным причинам не пошли в серийной производство.
Обновлено в 03:50
Футбол
«Спартак» обыграл «Сочи» в матче РПЛ
Обновлено вчера в 14:04
Футбол
«Ливерпуль» вступил в борьбу за нападающего сборной России
«Ливерпуль» заинтересован в приобретении нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню
Обновлено вчера в 22:06
Наука
Прокрастинация у женщин связана с низким уровнем дофамина
Установлено, что у женщин недостаток дофамина является причиной прокрастинации. При этом, у мужчин не было обнаружено подобной взаимосвязи.
Обновлено вчера в 18:05
Политика
В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной
Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия
В Австралии произошло землетрясение магнитудой 6,6
Обновлено в 03:23
Происшествия
В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж
В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.
Обновлено в 03:05
Происшествия
Жители Алтайского края жалуются на смог и химический привкус
14 июля Алтайский край накрыло смогом. Жители региона жалуются на туман и химический привкус.
Обновлено в 05:21
Общество
В Челябинской области продлили штормовое предупреждение
В Челябинской области 15 июля ожидаются грозы, град, шквалистое усиление ветра до 25 м/с, сообщает ГУ МЧС со ссылкой на синоптиков.
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес
Живот исчез: Беременную Анастасию Решетову заподозрили в обмане
На видео заметно, что большой беременный живот Анастасии как будто бы исчез.
Обновлено в 04:58
Кино
Умерла актриса Стефани Нижник из «Стартрека»
Обновлено в 04:18
Политика
Эксперт оценил возможность массовых задержаний в окружении Порошенко
Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова о возможных массовых арестах в окружении бывшего украинского лидера Петра Порошенко.
Обновлено в 05:12
Политика
Путин поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии
Президент России поздравил своего французского коллегу с Национальным праздником (в России более распространено другое название — День взятия Бастилии), текст поздравления размещен на сайте Кремля.
Обновлено в 03:57
Финансы
«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире
Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено вчера в 14:35
Происшествия
Учительницу осудили на 20 лет тюрьмы за секс с учеником
В Соединенных Штатах учительница была приговорена к 20 годам тюремного заключения за секс с одним из своих учеников, возраст которого составлял 13 лет.
Обновлено в 03:25
Транспорт
Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд
Эксперты составили рейтинг самых распространенных ошибок, которые допускают пассажиры при покупке железнодорожных билетов.
Обновлено в 00:35
Кино
Вин Дизель показал команду нового «Форсажа»
Вин Дизель представил коллег по фильму "Форсаж 9", традиционно назвав их семьей.
Обновлено в 03:07
Политика
Зеленский провел совещание на границе с Крымом
Президент Украины Владимир Зеленский посетил границу с Крымом. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.
Обновлено вчера в 14:19
Происшествия
Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе
Обновлено вчера в 22:59