Экономика

Сбербанк создаст совместное предприятие с «Союзмультфильмом»Коммерсантъ 02:44

Сбербанк планирует создать совместное предприятие (СП) с ФГУП «Союзмультфильм», сообщают РБК и Forbes. Они обратились в правительство с просьбой рассмотреть возможность инвестирования в одноименную дочернюю компанию киностудии — ООО «Союзмультфильм», на базе которой будет создано СП.
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с чего всё началось

Греф увлекся мультиками: Сбербанк создаст совместное предприятие с «Союзмультфильмом»

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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 03:03, Вашингтон
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