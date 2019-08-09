Сбербанк и «Союзмультфильм» создадут совместное предприятие, которое будет производить контент для различных проектов Сбербанка, сказала Forbes председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

с чего всё началось

Сбербанк планирует создать совместное предприятие (СП) с ФГУП «Союзмультфильм», сообщают РБК и Forbes. Они обратились в правительство с просьбой рассмотреть возможность инвестирования в одноименную дочернюю компанию киностудии — ООО «Союзмультфильм», на базе которой будет создано СП.

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