Экономика
Сбербанк создаст совместное предприятие с «Союзмультфильмом»Коммерсантъ 02:44
Сбербанк планирует создать совместное предприятие (СП) с ФГУП «Союзмультфильм», сообщают РБК и Forbes. Они обратились в правительство с просьбой рассмотреть возможность инвестирования в одноименную дочернюю компанию киностудии — ООО «Союзмультфильм», на базе которой будет создано СП.
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с чего всё началось
Сбербанк и «Союзмультфильм» создадут совместное предприятие, которое будет производить контент для различных проектов Сбербанка, сказала Forbes председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.Forbesвчера в 17:00
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