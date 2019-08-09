Экономика
Сбербанк создаст совместное предприятие с «Союзмультфильмом»Коммерсантъ 02:44
Сбербанк планирует создать совместное предприятие (СП) с ФГУП «Союзмультфильм», сообщают РБК и Forbes. Они обратились в правительство с просьбой рассмотреть возможность инвестирования в одноименную дочернюю компанию киностудии — ООО «Союзмультфильм», на базе которой будет создано СП.
Читать в источнике
Оценить10
с чего всё началось
Сбербанк и «Союзмультфильм» создадут совместное предприятие, которое будет производить контент для различных проектов Сбербанка, сказала Forbes председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.Forbesвчера в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:33, Вашингтон
Наука
Комары чаще всего кусают людей с первой группой крови
Ученые из Сибирского государственного медицинского университета выяснили, люди с какой группой крови больше всего подвержены укусам комаров.
Обновлено в 06:45
Политика
Названа дата начала работы Верховной рады нового созыва
Первое заседание Верховной рады нового созыва состоится 29 августа, сообщает «112 Украина».
Обновлено в 09:21
Происшествия
Неизвестный повредил картину в галерее Шилова в Москве
Злоумышленник повредил картину "Портрет художника Суздальцева" Александра Шилова в галерее художника на Знаменке в центре Москвы.
Обновлено в 04:57
Политика
Царские долги: французский депутат требует российские деньги
Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.
Обновлено в 05:07
Хоккей
«Ак Барс» разгромил «Нефтехимик»
Обновлено в 09:20
Политика
В Крыму неизвестные подняли флаг Украины
В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.
Обновлено в 06:31
Общество
Мосгортранс подал иски к участникам акции протеста 27 июля
Обновлено в 09:26
Общество
Росрыболовство разъяснило новые правила любительской рыбалки
Федеральный закон «О любительском рыболовстве», который был принят в декабре прошлого года и вступит в силу 1 января 2020 года, устанавливает, в том числе, суточные нормы вылова, запрет на добычу рыбы сетями, ограничение подводной охоты с целью решения проблемы безопасности людей в местах массового отдыха, сообщает пресс-служба Росрыболовства.
Обновлено в 08:54
Недвижимость
В России взлетели продажи квартир
Во втором квартале 2019-го в России на 39% увеличились продажи квартир в новостройках по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 08:54
Экономика
В аптеках становится меньше дешёвых лекарств
Доля дешёвых лекарств в структуре продаж пока остается высокой — суммарно 91% в категориях до 500 рублей.
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак показал свою возлюбленную
Причиной расставания, по словам Ани Лорак, послужила измена мужа.
Обновлено в 07:03
Происшествия
Лимузин Aurus впервые попал в ДТП
Впервые лимузин Aurus был использован на церемонии инаугурации президента России Владимира Путина, которая состоялась 7 мая 2018 года.
Обновлено в 06:30
Политика
Захарова оценила обозначение Курил на карте ОИ-2020 территорией Японии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с включением южнокурильских островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи в состав Японии на карте эстафеты олимпийского огня Токио-2020.
Обновлено в 08:28
Политика
Медведев пообещал Киргизии поддержку
Обновлено в 03:10
Происшествия
Чемпионку России приговорили к трем годам тюрьмы
Чемпионка России по конному спорту 27-летнюю Елизавета Трощенкова приговорена к трем годам тюремного заключения за мошенничество, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 04:55
Общество
В России впервые замечен сельдяной король
Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.
Обновлено вчера в 09:05
Общество
Бывшая жена Потанина подала к нему иск в лондонский суд
Бывшая супруга владельца "Интерроса" Владимира Потанина Наталья подала к нему иск в суд Лондона, сообщает The Telegraph.
Обновлено в 06:11
Шоу-бизнес
В Москве похоронили Вилли Токарева
В Москве на Калитниковском кладбище похоронили певца Вилли Токарева.
Обновлено в 07:43
Происшествия
В Балтийском море задержали нарушившую границу РФ финскую яхту
Судно игнорировало запросы о выходе на связь и нарушило границу России.
Обновлено в 08:54
Политика
В Совфеде решили прописать в законе разрешенные для митингов места
Сенаторы Людмила Бокова и Андрей Климов выступили с предложением законодательно оформить список разрешенных для проведения митингов и политических акций мест, сообщили в Совете Федерации.
Обновлено вчера в 11:11
Политика
Лидер движения против рабства «Альтернатива» пропал в Сирии
Олег Мельников, лидер движения «Альтернатива», борющегося против современного рабства, пропал на территории Сирии.
Обновлено в 03:05
Происшествия
В Забайкалье осудят экс-полицейского, виновного в убийстве
Следователи установили, что мотивом у экс-полицейского стала неприязнь к потерпевшему.
Обновлено в 06:14
Общество
Полиция пообещала пресекать несанкционированные митинги в Москве
Московская полиция предупредила участников несанкционированных митингов, что будет "немедленно пресекать" малейшие провокации, сообщает в пятницу столичный главк МВД РФ.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат
Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:33
Здоровье
Стент up!
Стентирование сонной артерии проводится в 200 из 360 центров страны.
Обновлено вчера в 12:15
Происшествия
Против мэра Туапсе возбудили уголовное дело
В отношении главы Туапсинского городского поселения Владимира Зверева возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий и служебном подлоге (ч. 2 ст. 286, ч. 2 ст. 292, ч. 1 ст. 292 УК РФ).
Обновлено в 07:53