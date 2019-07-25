с чего всё началось

Сбербанк и Mail.ru Group намерены создать российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта, сообщает 25 июля пресс-служба банка.

Футбол Шалимов атаковал Кононова за слова про Черенкова Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов в своем официальном аккаунте в инстаграме выложил видео, где можно увидеть расшифровку речи Олега Кононова на могиле Федора Черенкова.

Общество Жара на западе Европы обновила температурные рекорды Жара во Франции, Германии, Бельгии и Нидерландах в четверг вновь обновила температурные рекорды.

Происшествия Футболисты «Арсенала» подверглись вооруженному нападению Футболисты лондонского "Арсенала" Месут Озил и Сеяд Колашинац были атакованы неизвестными лицами на севере Лондона.

Экономика Эксперты ВШЭ назвали основной риск для российской экономики Наибольший риск российской экономики связан со снижением новых заказов на производство продукции, это увеличивает вероятность негативных сценариев, следует из бюллетеня «Комментарии о государстве и бизнесе», подготовленного НИУ ВШЭ.

Общество Володин рассказал, почему не читает Telegram-каналы Председатель Госдумы Вячеслав Володин не читает Telegram-каналы, потому что не считает их информацию достоверной.

Экономика Магазины пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежей Крупный ретейл может отказаться от участия в системе быстрых платежей (СБП) из-за высоких тарифов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.

Политика Украинский генерал сообщил о военном ответе РФ на задержание танкера После задержания танкера Nika Spirit в Одесской области Украина должна быть готова к "российскому наступлению".

Космос Орбиту обсерватории «Спектр-РГ» скорректируют еще три раза Орбита космической обсерватории "Спектр-РГ", запущенной 13 июля, будет скорректирована до ее выхода на рабочую орбиту еще три раза - примерно на 11-е, 21-е и 41-е сутки полета.

Футбол Дортмундская «Боруссия» включилась в борьбу за Малкома Немецкий клуб включился в борьбу за 22-летнего бразильца, который не смог стать основным игроком каталонского клуба.

Шоу-бизнес Собчак показала ягодицы в ответ на критический стих Шнурова Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram пикантное видео и сопроводила его язвительным стихотворным ответом лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову.

Политика Матвиенко заявила о дискриминации богатых людей Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в обществе не должно быть «дискриминации богатых людей».

Происшествия В Симферополе пассажирский самолет совершил аварийную посадку Пассажирский лайнер Airbus A320 совершил аварийную посадку в аэропорту Симферополя.

Политика Любовь Соболь вынесли из здания МГИК Оппозиционного кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь вынесли из здания Мосгоризбиркома вместе с диваном, на котором она сидела.

Шоу-бизнес Максим Виторган и Нино Нинидзе впервые вышли в свет вместе В числе звезд, посетивших светское мероприятие, оказались Максим Виторган и Нино Нинидзе, совершившие первый публичный выход в качестве пары. @ninosha13 Фотографам удалось запечатлеть их вместе, несмотря на то что они старались держаться вдалеке от фотоколла.

Технологии Точность прогноза погоды вырастет вдвое С развитием материальной базы для наблюдений более верный прогноз можно будет делать уже на срок до двух недель, считают в центре «Фобос».

Политика В Австрии объявили в розыск подозреваемого в шпионаже россиянина 70-летнего подозреваемого задержали в нобяре 2018 года. По данным австрийской газеты Kurier, Зайцев родился в Москве.

Происшествия Налетчики похитили тонну золота при нападении на аэропорт в Бразилии Вооруженные преступники похитили около тонны золота из грузового терминала международного аэропорта бразильского Сан-Паулу.

Происшествия Стена дома обрушилась после взрыва газа в Ленинградской области Стена второго этажа жилого дома обрушилась после взрыва газового баллона в поселке Рахья во Всеволожском районе Ленинградской области, жильцов эвакуировали, для них создали пункт временного размещения (ПВР), сообщили ТАСС в районной администрации.

Армия и оружие В ДНР заявили о подвозе Киевом боеприпасов к линии соприкосновения "В настоящее время украинские силовики активно пополняют запас боеприпасов в своих подразделениях вблизи линии соприкосновения", - цитирует РИА Новости представителя Народной милиции.

Футбол «Партизан» с Тошичем обыграл валлийцев в Лиге Европы Сербский "Партизан" с минимальным счетом обыграл валлийский "Конна'с Куэй" в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы - 1:0. В стартовом составе белградской команды появился бывший хавбек ЦСКА Зоран Тошич.

Космос В ближайшие часы около Земли пролетят два больших астероида В любом случае волноваться не стоит: NASA не причислило этот астероид к опасным, так как его шансы на столкновение с Землей слишком ничтожны.

Финансы Курс евро опустился ниже 70 рублей впервые за год Курс евро к рублю на момент закрытия торгов на Московской бирже в четверг, 25 июля, опустился до 69,96 рубля.