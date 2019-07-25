Экономика
Сбербанк создаст совместное предприятие с Mail.ru GroupВедомости 04:43
Сбербанк и Mail.ru Group (MRG) cоздадут совместное предприятие в сфере транспорта и доставки еды на базе «Ситимобил» и Delivery Club. Об этом говорится в их совместном сообщении. Пока подписано соглашение о намерениях.
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с чего всё началось
Стоимость совместного предприятия может превысить 100 млрд рублей, оно будет работать на двух крупнейших цифровых потребительских рынках России — еды и транспорта, говорится в совместном заявлении компаний.Forbes02:27
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