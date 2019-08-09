Экономика
Сбербанк решил создать совместное предприятие с «Союзмультфильмом»Взгляд.ру 03:03
Сбербанк России и «Союзмультфильм» решили создать совместное предприятие, в которое банк вложит инвестиции, а мультстудия внесет лицензии на персонажи студии.
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с чего всё началось
Сбербанк и «Союзмультфильм» создадут совместное предприятие, которое будет производить контент для различных проектов Сбербанка, сказала Forbes председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.Forbesвчера в 17:00
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Происшествия
Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат
Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском выросло до девяти
В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, сообщили врачи в Ачинской районной больнице.
Обновлено в 12:16
Общество
Бывшая жена Потанина подала на него в лондонский суд
Бывшая жена российского предпринимателя Владимира Потанина Наталья Потанина подала иск к владельцу "Интерроса" в суд Лондона.
Обновлено в 06:25
Экономика
На Кипре задержали разыскиваемого в России приморского бизнесмена
Приморский бизнесмен Игорь Польченко был задержан правоохранителями на Кипре, он был объявлен в международный розыск после того, как в России его обвинили в махинациях с кредитами ряда крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 21:38
Шоу-бизнес
В Москве прошли похороны Вилли Токарева
Помещение храма было украшено цветами и горящими свечами. Похороны Вилли Токарева состоялись на Калитниковском кладбище в Москве.
Обновлено в 05:53
Политика
ВЦИОМ решил реже публиковать открытый рейтинг доверия президенту
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил публиковать рейтинг доверия россиян к политикам, в том числе к президенту не еженедельно, а раз в месяц, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ВЦИОМа.
Обновлено в 20:45
Происшествия
Медведь поджег полицейскую машину
Обновлено в 08:44
Политика
На сайте Олимпиады-2020 южные Курилы включили в состав Японии
В состав Японии оказались включены четыре российских острова Курил.
Обновлено в 01:26
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено вчера в 06:54
Политика
Госдеп потребовал от Китая обеспечить защиту дипломатов США
В американском Госдепе призвали КНР принять меры по защите дипломатов страны согласно Венской конвенции.
Обновлено в 21:19
Общество
Девы могут отдаться желаниям, а Рыбам стоит побыть с семьёй
ДЕВА Сегодня Девы могут отдаться своим желаниям и эмоциям.
Обновлено вчера в 08:03
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах рыбалки
Обновлено в 16:51
Происшествия
Одесситы открыли стрельбу и завязали жуткую драку из-за кошки
В Одессе мужчина открыл стрельбу после того, как прохожий сделал ему замечание из-за жестокого обращения с кошкой.
Обновлено в 20:13
Политика
Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохое
Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ».
Обновлено в 22:30
Политика
Трамп пригрозил ответить на предупреждения не ездить в США
США могут ответить на предупреждения других стран об опасности поездок в Штаты, появившиеся после нескольких инцидентов со стрельбой, заявил американский президент Дональд Трамп, пишет The Hill.
Обновлено в 19:37
Армия и оружие
Женщины смогут стать пилотами боевых самолетов
Обновлено в 22:59
Происшествия
В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального»
Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.
Обновлено в 17:23
Здоровье
Врач назвала самые вредные и опасные сорта сыра
Сыры дорблю, рокфор, горгонзола, камамбер и бри являются самыми опасными для здоровья.
Обновлено в 00:15
Авто
На заводе «Соллерс» в Приморье собрали первую партию моторов Mazda
Завод Sollers во Владивостоке выпустил пробную партию бензиновых 4-цилиндровых моторов SkyActive-G для автомобилей Mazda.
Обновлено в 04:52
Общество
Росстат назвал самый популярный возраст при рождении первенца в РФ
Назван самый популярный возраст при рождении первого ребенка в России в 2018 году.
Обновлено в 00:37
Космос
Этот скафандр следующего поколения может защитить астронавтов на Луне и Марсе
Обновлено в 04:18
Культура
Актера Шувалова госпитализировали из-за осложнений после операции
По данным РЕН ТВ, причиной стали осложнения после операции. Хирургическое вмешательство в брюшную полость артист пережил около недели назад.
Обновлено в 14:26
Финансы
CNN оценил вероятность использования козыря Китая в конфликте с США
В рукаве у Пекина есть козырь: он является крупнейшим кредитором американского правительства.
Обновлено вчера в 16:42
Энергетика
«Северный поток-2» отреагировал на данные о срыве сроков
В четверг, 8 августа, Reuters сообщило, что строительство «Северного потока-2» может задержаться на восемь месяцев, а его стоимость в этом случае увеличится на 660 миллионов евро (около 740 миллионов долларов).
Обновлено в 08:07
Общество
В России впервые выловили сельдяного короля
В Приморье на побережье обнаружили редкую рыбу - сельдяного короля. Ученые заявили, что в России впервые столкнулись с этим видом.
Обновлено вчера в 11:02
Космос
Жители Флориды напугались вторжения инопланетян
Странная вспышка света образовалась ранним утром в штате Флорида. Светящееся облако появилось в небе над Флоридой 8 августа рано утром.
Обновлено вчера в 21:56
Политика
ООН: Санкции США спровоцировали гибель иранцев из-за нехватки лекарств
ООН фиксирует случаи гибели простых граждан Ирана из-за недоступности лекарств, причиной которой являются санкции США против этой страны.
Обновлено в 21:17
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
Депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер попросил разъяснить, что правительство республики готово сделать для того, чтобы "окончательно разрешить" вопрос о российских выплатах по облигациям царских времен.
Обновлено в 19:23