Сбербанк сообщил об увеличении количества DDoS-атак в РоссииRambler News Service 09:30

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил об увеличении количества DDoS-атак в России, передает «РИА Новости».

Сбербанк сообщил об увеличении количества DDoS-атак в России

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