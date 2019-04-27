Экономика
Сбербанк сообщил об увеличении количества DDoS-атак в РоссииRambler News Service 09:30
Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил об увеличении количества DDoS-атак в России, передает «РИА Новости».
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Религия
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме
Обновлено в 07:54
Футбол
Вице-президентом «Спартака» может стать Сергей Михайлов
Новым вице-президентом московского "Спартака" может стать член совета директоров "Лукойла" Сергей Михайлов.
Обновлено в 03:04
Музыка
Лобода отреагировала на результаты финала «Голос. Дети»
После победы Абрамовой начался скандал. Пользователи соцсетей стали оставлять гневные комментарии и требовать пересчета голосов.
Обновлено в 03:02
Общество
Московская погода побила температурный рекорд
Обновлено в 08:31
Политика
Сотрудники турецкого отеля рассказали об отдыхе Зеленского
Обновлено в 10:15
Экономика
Медведев поручил простимулировать спрос на новое жилье
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству строительства и ЖКХ разработать меры по увеличению спроса на строящееся жилье, в том числе за счет снижения ипотечных ставок, включая их субсидирование.
Обновлено в 04:11
Политика
В Москве арестован украинский миллионер Павел Климец
В Москве был задержан украинский бизнесмен Павел Климец по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 00:42
Технологии
Bandai Namco представила самолёты предстоящих дополнений к Ace Combat 7: Skies Unknown
Компания Bandai Namco Entertainment и студия Project Aces представили три новых самолёта, которые скоро появятся в качестве платных дополнений к Ace Combat 7: Skies Unknown.
Обновлено в 09:14
Наука
Вакцину против рака толстой кишки протестировали на людях успешно
Безопасность новой вакцины против рака толстой кишки создатели проверили непосредственно на людях и показала положительные результаты в ходе клинических испытаний фазы № 1. Как информирует Journal for ImmunoTherapy of Cancer, новая вакцина против колоректального рака прошла первые успешные клинические исследования.
Обновлено вчера в 15:32
Политика
Филарет заявил, что Зеленский извинился за сравнение томоса с термосом
Украинский патриарх Филарет заявил, что победитель выборов президента Украны Владимир Зеленский уже извинился за то, что в одном из выступлений назвал томос термосом.
Обновлено в 07:59
Политика
Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям Украины
Путин подчеркнул, что утверждения о том, что предоставление паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке дорого обойдется бюджету России, — это «страшилки», которые вбрасываются «теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе».
Обновлено в 07:53
Общество
Утвержден порядок проведения диспансеризации
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в стране был утвержден новый порядок проведения диспансеризации и профосмотров, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено вчера в 09:12
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров выступил против гей-парадов
Обновлено в 02:34
Происшествия
Из шахты в ЛНР подняли тела всех погибших горняков
Спасатели подняли на поверхность тела всех 17 горняков, погибших при аварии в шахте «Схидкарбон» в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).
Обновлено в 07:52
Шоу-бизнес
Наталья Рудова поделилась секретами быстрого похудения с поклонниками
Недавно Рудова поделилась с подписчиками короткой видеозаписью, в рамках которой она частично демонстрирует свое тело в купальнике, тем самым подтверждая эффективность собственного подхода к питанию и тренировкам, а ниже описывает саму методику.
Обновлено в 04:45
Политика
Зеленский рассказал о действующих от его имени аферистах
Избранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал об аферистах, которые используют его имя.
Обновлено в 07:16
Политика
Коломойский вернется на Украину и поможет Зеленскому
Украинский олигарх и политик Игорь Коломойский заявил, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 08:33
Авто
На рынке России может появиться новый внедорожник Isuzu MU-X
Автомобильный производитель Isuzu из Японии в настоящий момент рассматривает возможность начала продаж нового внедорожника MU-X на территории России.
Обновлено вчера в 13:42
Футбол
«Динамо» — «Ахмат». Объявлены стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Ахмата» на матч 26-го тура российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Шестилетний мальчик умер после катания с горки
Шестилетний мальчик умер после катания с металлической горки с друзьями в поселке Калья, сообщает "URA.Ru".
Обновлено в 10:24
Общество
На RTД вышел фильм о «жёлтых жилетах»
На телеканале RTД состоялась премьера документального фильма «Жёлтые жилеты».
Обновлено в 07:50
Авто
Составлен рейтинг самых надежных китайских автомобилей в России
Эксперты портала «UsedCars» составили рейтинг самых надежных китайских автомобилей последнего времени.
Обновлено в 02:00
Политика
Пушков оценил идею Путина об упрощенной выдаче паспортов украинцам
Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал заявление Владимира Путина о том, что в будущем упрощенный порядок получения российского гражданства могут распространить на всех жителей Украины.
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес
Зрители уходят с концертов Стаса Михайлова
Обновлено вчера в 19:07
Космос
Сибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере
Ученые, описывая признаки жизни на Венере, подчеркивают, что в этом ничего удивительного нет - инопланетная жизнь может разительно отличаться от земной.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Полиция случайно подстрелила троих детей
В американском штате Оклахома полиция случайно ранила троих детей, передает ABC News.
Обновлено в 08:39