Экономика

Сбербанк сообщил об увеличении количества DDoS-атак в РоссииRambler News Service 09:30

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил об увеличении количества DDoS-атак в России, передает «РИА Новости».
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Три тренда кибератак назвали в Сбербанке

Телеканал 360°10:21

Сбербанк в I квартале зафиксировал более 40 крупных хакерских атак на свои системы

ТАСС08:35

Сбербанк сообщил об увеличении количества DDoS-атак в России

Rambler News Service09:30

Сбербанк сообщил о более 40 хакерских атак на свои серверы

Life.ru09:28

В Сбербанке заявили о росте числа DDoS-атак в России в два раза

RT на русском08:54

Сбербанк заявил об увеличении количества DDoS-атак в России

РИА Новости08:41

Сбербанк заявил о росте числа DDos-атак в России в два раза

Народные новости09:42
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Религия

Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

Обновлено в 07:54
Футбол

Вице-президентом «Спартака» может стать Сергей Михайлов

Новым вице-президентом московского "Спартака" может стать член совета директоров "Лукойла" Сергей Михайлов.
Обновлено в 03:04
Музыка

Лобода отреагировала на результаты финала «Голос. Дети»

После победы Абрамовой начался скандал. Пользователи соцсетей стали оставлять гневные комментарии и требовать пересчета голосов.
Обновлено в 03:02
Общество

Московская погода побила температурный рекорд

Обновлено в 08:31
Политика

Сотрудники турецкого отеля рассказали об отдыхе Зеленского

Обновлено в 10:15
Экономика

Медведев поручил простимулировать спрос на новое жилье

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству строительства и ЖКХ разработать меры по увеличению спроса на строящееся жилье, в том числе за счет снижения ипотечных ставок, включая их субсидирование.
Обновлено в 04:11
Политика

В Москве арестован украинский миллионер Павел Климец

В Москве был задержан украинский бизнесмен Павел Климец по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 00:42
Технологии

Bandai Namco представила самолёты предстоящих дополнений к Ace Combat 7: Skies Unknown

Компания Bandai Namco Entertainment и студия Project Aces представили три новых самолёта, которые скоро появятся в качестве платных дополнений к Ace Combat 7: Skies Unknown.
Обновлено в 09:14
Наука

Вакцину против рака толстой кишки протестировали на людях успешно

Безопасность новой вакцины против рака толстой кишки создатели проверили непосредственно на людях и показала положительные результаты в ходе клинических испытаний фазы № 1. Как информирует Journal for ImmunoTherapy of Cancer, новая вакцина против колоректального рака прошла первые успешные клинические исследования.
Обновлено вчера в 15:32
Происшествия

В Уфе найдены мертвыми пять человек, считавшиеся пропавшими

Обновлено в 05:06
Происшествия

Адвокат допустил смягчение тюремного режима экс-майору Евсюкову

Обновлено в 01:31
Политика

Филарет заявил, что Зеленский извинился за сравнение томоса с термосом

Украинский патриарх Филарет заявил, что победитель выборов президента Украны Владимир Зеленский уже извинился за то, что в одном из выступлений назвал томос термосом.
Обновлено в 07:59
Политика

Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям Украины

Путин подчеркнул, что утверждения о том, что предоставление паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке дорого обойдется бюджету России, — это «страшилки», которые вбрасываются «теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе».
Обновлено в 07:53
Общество

Утвержден порядок проведения диспансеризации

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в стране был утвержден новый порядок проведения диспансеризации и профосмотров, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено вчера в 09:12
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров выступил против гей-парадов

Обновлено в 02:34
Происшествия

Из шахты в ЛНР подняли тела всех погибших горняков

Спасатели подняли на поверхность тела всех 17 горняков, погибших при аварии в шахте «Схидкарбон» в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).
Обновлено в 07:52
Шоу-бизнес

Наталья Рудова поделилась секретами быстрого похудения с поклонниками

Недавно Рудова поделилась с подписчиками короткой видеозаписью, в рамках которой она частично демонстрирует свое тело в купальнике, тем самым подтверждая эффективность собственного подхода к питанию и тренировкам, а ниже описывает саму методику.
Обновлено в 04:45
Политика

Зеленский рассказал о действующих от его имени аферистах

Избранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал об аферистах, которые используют его имя.
Обновлено в 07:16
Политика

Коломойский вернется на Украину и поможет Зеленскому

Украинский олигарх и политик Игорь Коломойский заявил, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 08:33
Авто

На рынке России может появиться новый внедорожник Isuzu MU-X

Автомобильный производитель Isuzu из Японии в настоящий момент рассматривает возможность начала продаж нового внедорожника MU-X на территории России.
Обновлено вчера в 13:42
Футбол

«Динамо» — «Ахмат». Объявлены стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Ахмата» на матч 26-го тура российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 10:30
Происшествия

Шестилетний мальчик умер после катания с горки

Шестилетний мальчик умер после катания с металлической горки с друзьями в поселке Калья, сообщает "URA.Ru".
Обновлено в 10:24
Армия и оружие

Сирийская армия уничтожила позиции боевиков в провинции Хама

Обновлено в 07:11
Общество

На RTД вышел фильм о «жёлтых жилетах»

На телеканале RTД состоялась премьера документального фильма «Жёлтые жилеты».
Обновлено в 07:50
Авто

Составлен рейтинг самых надежных китайских автомобилей в России

Эксперты портала «UsedCars» составили рейтинг самых надежных китайских автомобилей последнего времени.
Обновлено в 02:00
Политика

Пушков оценил идею Путина об упрощенной выдаче паспортов украинцам

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал заявление Владимира Путина о том, что в будущем упрощенный порядок получения российского гражданства могут распространить на всех жителей Украины.
Обновлено в 07:10
Автоспорт

Квалификация Гран-при Азербайджана прервана из-за аварии Кубицы

Обновлено в 09:38
Шоу-бизнес

Зрители уходят с концертов Стаса Михайлова

Обновлено вчера в 19:07
Космос

Сибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере

Ученые, описывая признаки жизни на Венере, подчеркивают, что в этом ничего удивительного нет - инопланетная жизнь может разительно отличаться от земной.
Обновлено в 02:00
Происшествия

Полиция случайно подстрелила троих детей

В американском штате Оклахома полиция случайно ранила троих детей, передает ABC News.
Обновлено в 08:39
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