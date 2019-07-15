Происшествия
Уголовное дело против Мазурова было возбуждено по заявлению СбербанкаВедомости 07:38
Дело против председателя совета директоров New Stream («Новый поток»), бывшего владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова связано с обращением Сбербанка, следует из сообщения кредитной организации.
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 16:28, Вашингтон
Гаджеты
Xiaomi заняла первое место по онлайн-продажам смартфонов в России
Xiaomi стала лидером по онлайн-продажам смартфонов в России за первое полугодие 2019 года.
Обновлено в 03:09
Происшествия
Машины из кортежа Зеленского попали в ДТП с автобусами с детьми
В Запорожской области машины из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, где ехали дети.
Обновлено вчера в 21:07
Происшествия
Смертельное ДТП произошло на тротуаре на Гражданском проспекте
Страшная авария произошла днем 15 июля на пересечении Гражданского проспекта и улицы Верности, о ней сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
Обновлено в 09:28
Армия и оружие
В Ульяновске завершился весенний призыв
По каждому призывнику военкомат принял соответствующее решение: призвать, освободить от призыва, предоставить отсрочку.
Обновлено в 09:02
Шоу-бизнес
Меган Маркл «посекретничала» с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Певица была приглашена на премьеру фильма как один из его создателей: она записала саундтрек для картины.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия
СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана
Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.
Обновлено в 05:43
Политика
МИД России не отзывал предложений Киеву по украинским морякам
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявила, что российская сторона не отзывала своих предложений Киеву по освобождению из-под стражи задержанных моряков ВМС Украины.
Обновлено в 15:30
Экономика
Бастрыкин предложил дать следователям доступ к банковской тайне без суда
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает необходимым наделить следователей полномочиями запрашивать сведения, составляющие банковскую тайну, не только по уголовным делам, но во время доследственных проверок.
Обновлено в 15:00
Автоспорт
Механики «Ред Булла» установили новый мировой рекорд
Обновлено в 15:58
Армия и оружие
В Германии обвинили Эрдогана в трусости
Гучкер пояснил, что теперь Эрдоган думает в первую очередь о собственной защите, в том числе и от американских высокотехнологичных самолетов.
Обновлено в 15:47
Финансы
Предсказывавший рост рубля экономист спрогнозировал его падение
Специалист, который наиболее точно спрогнозировал рост курса рубля по отношению к доллару во втором квартале, считает, что до конца декабря рубль подешевеет на 9%, в результате чего доллар будет стоить порядка 69 руб. Косатый считает, что падению рубля будет способствовать смягчение монетарной политики Банка России.
Обновлено в 15:13
Политика
В Германии объяснили невозможность остановки «Северного потока — 2»
Пофалла указал, что при большом желании Евросоюз может осложнить и замедлить строительство газопровода за счет увеличения расходов на строительство и эксплуатацию, но несмотря на это, проект в итоге будет реализован.
Обновлено вчера в 23:22
Игры
Спортивная вселенная GTA: теннис, бокс, пародии на НХЛ и НБА и даже Хенрик Ларссон
Весь дизайн GTA построен на американской поп-культуре – здесь есть и пародии на известные ТВ-шоу и крупные американские корпорации, и отсылки на известные фильмы вместе с пародией на селебрити.
Обновлено в 10:34
Общество
Аномальная жара и ливни ждут россиян на этой неделе
Летняя погода вернется в центральные регионы России, однако аномальной жары уже не предвидится.
Обновлено вчера в 22:41
Транспорт
В Петербурге Шуваловский проспект продлят до ЗСД
Правительство Петербурга утвердило проект, подразумевающий продление Шуваловского проспекта до Западного скоростного диаметра (ЗСД).
Обновлено в 13:52
Армия и оружие
Определена сфера деятельности Евкурова на посту замминистра обороны
Бывший глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, который бал назначен заместителем главы Минобороны, займется безопасностью полетов авиации российских ВС и их боевой подготовкой.
Обновлено в 15:43
Шоу-бизнес
Мэрилин Керро ждет второго ребенка
Сама же звезда проекта "Битва экстрасенсов" признается, что дети – вся ее жизнь.
Обновлено в 07:25
Общество
Россияне оценили идею запрета гаджетов в школах
Большинство россиян (62%) поддержали идею запрета смартфонов в школах, отметив, что это положительно скажется на учебном процессе.
Обновлено вчера в 21:23
Политика
МИД Украины обвинил Венгрию во вмешательстве в политику страны
Врио главы МИД Украины Егор Божок на встрече с послом Венгрии в стране Иштваном Ийдярто выразил обеспокоенность по поводу «возможного вмешательства» венгерских властей в процесс внеочередных выборов в Раде.
Обновлено в 13:42
Футбол
Арбитр: «По новым правилам гол Миранчука засчитывать было нельзя»
Российский арбитр Сергей Хусаинов считает, что в моменте с голом Алексея Миранчука во время матча «Локомотив» — «Рубин» была допущена судейская ошибка.
Обновлено в 16:24
Политика
Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников
Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Политика
МИД Азербайджана обвинил группу грузин в нападении на пограничников
Группа грузинских граждан совершила нападение на пограничный отряд на границе с Азербайджаном.
Обновлено в 08:52
Происшествия
ФСБ задержала террористов ИГ в Ростовской области
На след террористов спецслужбы вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года ростовской ячейки.
Обновлено в 06:06
Экономика
Правительство намерено продлить заморозку накопительной части пенсии
Проектировки бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов сформированы исходя из моратория на формирование накопительной части пенсии до 2022 года включительно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР.
Обновлено в 10:25
Шоу-бизнес
Александр Яцко объяснил причины расставания с Еленой Валюшкиной
Актер Александр Яцко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о причинах расставания с женой, актрисой Еленой Валюшкиной.
Обновлено в 07:48
Политика
Евросоюз одобрил санкции против Турции
Министры иностранных дел стран Европейского союза одобрили санкции против Турции в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра, сообщает издание Focus со ссылкой на принятый документ.
Обновлено в 15:36