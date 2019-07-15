Сбербанк обратился в правоохранительные органы по многочисленным выявленным фактам незаконных действий контролирующего акционера Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова и бывшего генерального директора предприятия Геннадий Лисовиченко, на основании заявления банка правоохранительные органы возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Сбербанк сообщил о своей роли в деле экс-владельца Антипинского НПЗ

Культура Эмин Агаларов стал владельцем известного российского издания Популярный российский певец азербайджанского происхождения Эмин Агаларов стал владельцем российского журнала "ОК!".

Футбол Арбитр: «По новым правилам гол Миранчука засчитывать было нельзя» Российский арбитр Сергей Хусаинов считает, что в моменте с голом Алексея Миранчука во время матча «Локомотив» — «Рубин» была допущена судейская ошибка.

Политика Владимир Зеленский носит браслеты с фамилиями пленных моряков Владимир Зеленский на своих руках носит браслеты с инициалами пленных украинских моряков.

Армия и оружие Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФ Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле.

Шоу-бизнес Меган Маркл «посекретничала» с Бейонсе на премьере «Короля Льва» Певица была приглашена на премьеру фильма как один из его создателей: она записала саундтрек для картины.

Происшествия Тройное убийство совершено в Липецкой области По предварительным данным, убийство было совершено днём 14 июля сожителем хозяйки квартиры.

Политика Украина продлила запрет на ввоз российских товаров Правительство Украины продлило действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров.

Авто Опубликованы фотографии интерьера новой Skoda Octavia Первые шпионские фото интерьера новой «Октавии» 2020 модельного года опубликовал портал Motor1.

Армия и оружие Эрдоган назвал С-400 самой мощной системой ПВО в мире Анкара осталась верной своему слову и приобрела у Москвы самую мощную в мире систему ПРО — зенитно-ракетные комплексы С-400, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Политика Граждане Грузии напали на азербайджанских пограничников Группа граждан Грузии пыталась незаконно пересечь границу с Азербайджаном и напала на пограничный наряд.

Политика МИД России не отзывал предложений Киеву по украинским морякам Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявила, что российская сторона не отзывала своих предложений Киеву по освобождению из-под стражи задержанных моряков ВМС Украины.

Общество В «Росконтроле» отчитались о проверке куриных бёдер Специалисты «Росконтроля» рассказали о результатах проверки бёдер цыпленка-бройлера, передаёт газета «Известия».

Армия и оружие Появилось видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтикой Ранее в Минобороны РФ отметили, что, несмотря на реакцию западных партнеров, все полеты российских самолетов - как над Белтикой, так и над другими морями - проходят в строгом соответствии с международными правилами.

Происшествия Суд арестовал криминального авторитета Шишкана Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Финансы Bloomberg предрекает падение курса рубля к концу 2019 года Валютный стратег крупнейшего польского банка РКО Ярослав Косатый считает, что во второй половине 2019 года российский рубль ждёт обвал на 9%. Его мнение приводит американское агентство Bloomberg.

Политика Медведчук опубликовал на своем Youtube-канале фильм Оливера Стоуна про Украину Документальный фильм "Нерассказанная история Украины", продюсером которой выступил всемирно известный кинорежиссер Оливер Стоун, опубликован на канале в Youtube украинского политика Виктора Медведчука 15 июля Показ этой картины на телеканале "112 Украина" был запланирован на 13 июля, однако после угроз националистов и обстрела здания канала из гранатомета от показа фильма в эфире отказались.

Армия и оружие В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.

Общество СК направил с 2011 года в суд почти 80 тыс. уголовных дел о коррупции Почти 80 тысяч уголовных дел о коррупции направил Следственный комитет в суд с 2011 года. об этом заявил глава СК Александр Бастрыкин в интервью "Известиям".

Происшествия Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина Накануне стало известно, что одним из пилотов был глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, который готовил Путина к полету со стерхами в 2011 году, обучая управлению монодельтапланом.

Политика Не говорящего по-русски украинского журналиста с семьей не пустили в отель в Бердянске Охрана отеля в украинском Бердянске не пустила на его территорию киевского журналиста Вячеслав Гармаша с семьей, желавших сократить дорогу с пляжа.