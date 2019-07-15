Происшествия

Сбербанк сообщил о своей роли в деле экс-владельца Антипинского НПЗRambler News Service 07:25

Сбербанк обратился в правоохранительные органы по многочисленным выявленным фактам незаконных действий контролирующего акционера Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова и бывшего генерального директора предприятия Геннадий Лисовиченко, на основании заявления банка правоохранительные органы возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
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