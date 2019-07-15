Происшествия
Сбербанк сообщил о своей роли в деле экс-владельца Антипинского НПЗRambler News Service 07:25
Сбербанк обратился в правоохранительные органы по многочисленным выявленным фактам незаконных действий контролирующего акционера Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова и бывшего генерального директора предприятия Геннадий Лисовиченко, на основании заявления банка правоохранительные органы возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
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Арбитр: «По новым правилам гол Миранчука засчитывать было нельзя»
Российский арбитр Сергей Хусаинов считает, что в моменте с голом Алексея Миранчука во время матча «Локомотив» — «Рубин» была допущена судейская ошибка.
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Владимир Зеленский носит браслеты с фамилиями пленных моряков
Владимир Зеленский на своих руках носит браслеты с инициалами пленных украинских моряков.
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Британцы хотели отправить человека на Луну раньше США и СССР
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Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФ
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Меган Маркл «посекретничала» с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Певица была приглашена на премьеру фильма как один из его создателей: она записала саундтрек для картины.
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Правительство Украины продлило действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров.
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Авто
Опубликованы фотографии интерьера новой Skoda Octavia
Первые шпионские фото интерьера новой «Октавии» 2020 модельного года опубликовал портал Motor1.
Обновлено в 09:53
Армия и оружие
Эрдоган назвал С-400 самой мощной системой ПВО в мире
Анкара осталась верной своему слову и приобрела у Москвы самую мощную в мире систему ПРО — зенитно-ракетные комплексы С-400, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
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Политика
Граждане Грузии напали на азербайджанских пограничников
Группа граждан Грузии пыталась незаконно пересечь границу с Азербайджаном и напала на пограничный наряд.
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Политика
МИД России не отзывал предложений Киеву по украинским морякам
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявила, что российская сторона не отзывала своих предложений Киеву по освобождению из-под стражи задержанных моряков ВМС Украины.
Обновлено в 15:30
Общество
В «Росконтроле» отчитались о проверке куриных бёдер
Специалисты «Росконтроля» рассказали о результатах проверки бёдер цыпленка-бройлера, передаёт газета «Известия».
Обновлено в 15:17
Армия и оружие
Появилось видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтикой
Ранее в Минобороны РФ отметили, что, несмотря на реакцию западных партнеров, все полеты российских самолетов - как над Белтикой, так и над другими морями - проходят в строгом соответствии с международными правилами.
Обновлено в 17:58
Происшествия
Суд арестовал криминального авторитета Шишкана
Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 12:03
Общество
Пропали все каналы: отключение телевидения в ночь на понедельник не на шутку встревожило калининградцев
В этот понедельник примерно в час ночи в Калининграде неожиданно прервалось ТВ-вещание.
Обновлено в 08:43
Финансы
Bloomberg предрекает падение курса рубля к концу 2019 года
Валютный стратег крупнейшего польского банка РКО Ярослав Косатый считает, что во второй половине 2019 года российский рубль ждёт обвал на 9%. Его мнение приводит американское агентство Bloomberg.
Обновлено в 16:34
Политика
Медведчук опубликовал на своем Youtube-канале фильм Оливера Стоуна про Украину
Документальный фильм "Нерассказанная история Украины", продюсером которой выступил всемирно известный кинорежиссер Оливер Стоун, опубликован на канале в Youtube украинского политика Виктора Медведчука 15 июля Показ этой картины на телеканале "112 Украина" был запланирован на 13 июля, однако после угроз националистов и обстрела здания канала из гранатомета от показа фильма в эфире отказались.
Обновлено в 11:45
Армия и оружие
В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.
Обновлено в 13:34
Общество
СК направил с 2011 года в суд почти 80 тыс. уголовных дел о коррупции
Почти 80 тысяч уголовных дел о коррупции направил Следственный комитет в суд с 2011 года. об этом заявил глава СК Александр Бастрыкин в интервью "Известиям".
Обновлено в 17:26
Футбол
Филиппе Коутиньо может вернуться в «Ливерпуль»
Обновлено в 16:45
Футбол
18-летний японец поразил всех на тренировке «Реала»
Обновлено в 03:40
Происшествия
Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина
Накануне стало известно, что одним из пилотов был глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, который готовил Путина к полету со стерхами в 2011 году, обучая управлению монодельтапланом.
Обновлено в 07:41
Политика
Не говорящего по-русски украинского журналиста с семьей не пустили в отель в Бердянске
Охрана отеля в украинском Бердянске не пустила на его территорию киевского журналиста Вячеслав Гармаша с семьей, желавших сократить дорогу с пляжа.
Обновлено в 10:40
Экономика
В Минфине допустили повышение возраста продажи алкоголя
Законопроект о повышении возраста продажи алкоголя до 21 года обсуждается в правительстве, Минфин в целом такую идею поддерживает, но не в том варианте, который предлагает Минздрав.
Обновлено в 10:46