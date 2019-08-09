Сбербанк с 12 августа снизит процентные ставки по ипотечным кредитам для семей с двумя и более детьми в рамках программы «Ипотека с господдержкой для семей с детьми». Приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно будет по ставке от 5% годовых, сообщила пресс-служба госбанка.

Сбербанк сообщил о снижении ставок по ипотеке для семей с детьми

Политика Названы самые распространенные фамилии в России Самыми часто встречающимися фамилиями в России по-прежнему остаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов.

Армия и оружие Посол США пригрозил Германии переместить военные базы в Польшу Посол США в Германии Ричард Гренелл возмутился нежеланием немецких властей увеличивать расходы на оборону и пригрозил переместить военные базы в Польшу.

Общество В Китае из-за тайфуна эвакуировали более миллиона человек Свыше миллиона человек эвакуированы из потенциально опасных районов в восточной части Китая в связи с тайфуном «Лекима».

Происшествия В Тамбовской области в ДТП с микроавтобусами погибли пять человек В Мордовском районе Тамбовской области столкнулись два микроавтобуса, погибли пять человек, ещё восемь — получили травмы.

Происшествия Отключения электричества затронули большую часть Великобритании Масштабное отключение электричества затронуло большую часть Великобритании, 9 августа передаёт агентство Reuters.

Здоровье Минздрав назвал самые здоровые регионы России Жители Кабардино-Балкарии и Чечни болеют меньше всего в России, следует из статистических данных Минздрава за 2018 год.

Происшествия На МКАД столкнулись пять автомобилей Пять машин столкнулись на МКАД на северо-западе Москвы, четыре человека пострадали, перекрыто движение на трёх полосах.

Здоровье Врач назвала самые вредные и опасные сорта сыра Сыры дорблю, рокфор, горгонзола, камамбер и бри являются самыми опасными для здоровья.

Экономика Fitch повысило суверенный рейтинг России Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с "BBB-" до "BBB", изменив прогноз на стабильный.

Космос Хаббл демонстрирует новый портрет Юпитера Как и в случае с предыдущими снимками Юпитера, сделанными Хабблом, новое изображение подтверждает, что шторм, который бушевал на поверхности Юпитера в течение, по крайней мере, 150 лет, продолжает сокращаться.

Происшествия Более 50 человек погибли из-за наводнений в Индии В Индии более 50 человек погибли из-за наводнений. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

Происшествия В ДТП с автобусом в Курганской области пострадали семь человек Семь пассажиров пострадали в результате съезда в кювет рейсового автобуса в Курганской области. Всего в машине находились 47 человек.

Футбол ЦСКА внёс 15-летнего вратаря в заявку на РПЛ ЦСКА заявил для участия в матчах чемпионата России 15-летнего голкипера Владислава Торопа.

Транспорт В Сети появилось видео первого поезда на Крымском мосту В Сети появилась видеозапись, на которой можно увидеть железнодорожный состав, который движется по Крымскому мосту.

Гаджеты Смартфон Samsung Galaxy A70s появился на Geekbench Эксперты предполагают, что речь идет об устройстве Samsung Galaxy A70S, которое обладает продвинутыми характеристиками.

Общество Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохое Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ».

Авто Hyundai готовит к дебюту седан Xcent дешевле Solaris В марте 2020-го года компания Hyundai планирует представить маленький седан Xcent новой генерации.

Политика Трамп не смог вспомнить фамилию украинского президента Американский президент Дональд Трамп не смог вспомнить, кто такой Владимир Зеленский.

Здоровье Ученые рассказали, как не отказывать себе в любимой еде и долго жить Отмечается, что "исследование имело некоторые ограничения, так как данные о потреблении пищи были основаны на том, что сообщали сами люди".

Политика 20 лет назад Борис Ельцин попросил назначить Владимира Путина главой правительства Экстренный выпуск программы «Сегодня» телекомпании НТВ вышел в эфир 9 августа 1999 г. Ровно 20 лет назад президент России Борис Ельцин заявил о том, что считает именно Владимира Путина тем, кто способен консолидировать общество, опираясь на самые широкие политические силы, обеспечить продолжение реформ в России.

Происшествия В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального» Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.