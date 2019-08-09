Недвижимость

Сбербанк сообщил о снижении ставок по ипотеке для семей с детьмиВедомости вчера в 08:14

Сбербанк с 12 августа снизит процентные ставки по ипотечным кредитам для семей с двумя и более детьми в рамках программы «Ипотека с господдержкой для семей с детьми». Приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно будет по ставке от 5% годовых, сообщила пресс-служба госбанка.
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Сбербанк снизит ставку по ипотеке

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