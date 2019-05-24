Сбербанк сообщил о снижении ставок по ипотекеПолит.ру 05:44

Сбербанк России снизит ставки по ипотечным кредитам на 0,3-0,6 процентного пункта. Как передает «Интерфакс», это случится 25 мая.

Сбербанк сообщил о снижении ставок по ипотеке

Здоровье Эксперт рассказал, как избежать ранних морщин Длительное пребывание на солнце без солнцезащитного крема может привести к ускоренному старению кожи, появлению морщин раньше срока и развитию онкологии.

Общество Племянница Скрипаля рассказала, откуда звонил ее дядя По данным издания, Скрипаль позвонил племяннице 9 мая, чтобы поздравить ее с праздником, однако она не ответила — сообщение записал автоответчик.

Происшествия Подозреваемый в организации взрыва в Лионе попал на камеры Ранее глава МВД Франции Кристофер Кастанер направил префектам регионов инструкции по обеспечению безопасности после взрыва в Лионе.

Шоу-бизнес Яна Рудковская прослезилась на последнем звонке своих старших сыновей Продюсер призналась, на последней линейке своих старших наследников она прослезилась от нахлынувших чувств.

Авто Kia подняла российские цены на две модели 2019 года выпуска Как сообщает портал «Цена Авто», южнокорейский бренд поднял цены на две своих модели – Picanto и К900.

Политика В НАТО призвали Россию вывести войска из Крыма Разъяснили позицию "Чтобы было ясно, НАТО не принимает и не примет незаконную аннексию Крыма РФ, и мы продолжаем призывать Россию вывести войска из Крыма", — сказал Пич.

Политика Захарова иронично отреагировала на отставку Терезы Мэй Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление британского премьера Терезы Мэй об отставке.

Финансы В Москве проходит годовое собрание акционеров Сбербанка В Москве проходит годовое общее собрание акционеров Сбербанка. "Газета.Ru" ведет прямую трансляцию мероприятия.

Политика ВЦИОМ сообщил о снижении доверия Путину до минимума за 13 лет Второе и третье места в рейтинге достойных доверия политиков с большим отставанием от президента удерживают министр обороны Сергей Шойгу (14,8%) и глава МИДа Сергей Лавров (13%).

Спорт Туктамышева представила новый костюм для показательного номера Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева представила новый костюм, в котором выступит на шоу Fantasy on Ice в Японии, сообщает "Советский спорт".

Общество Победителями шоу «Голос.Дети» объявили всех участников Победу Абрамовой аннулировали из-за признаков накрутки голосов телезрителей, в специальном выпуска она участвовать отказалась.

Происшествия Школьник напал на депутата на последнем звонке в Марий Эл Выпускник школы в поселке Юрино в Марий Эл напал на депутата Государственного собрания республики.

Авто Седан Chevrolet Malibu вернется в Россию вместе с Ravon Что касается хэтчбека Ravon R2, то, согласно недавно полученному Одобрению типа транспортного средства (ОТТС), его локализуют у нас в единственной версии с 1,2-литровым 84-сильным двигателем и четырехступенчатым «автоматом».

Спорт Закарин выиграл 13-й этап веломногодневки «Джиро д’Италия» Капитан команды Katusha-Alpecin российский велогонщик Ильнур Закарин одержал победу на 13-м этапе "Джиро д'Италия".

Политика Депутат из Сургута задекларировал 10 самолетов и 29 квартир Доходы сургутского депутата в прошлом году составили 33,5 млн рублей. Он стал самым состоятельным депутатом в Сургуте.

Музыка Дочь Алсу не приехала на «Голос. Дети» Ситуацию с отменой результатов финала из-за подтасовок в пользу Микеллы Абрамовой ведущий Дмитрий Нагиев описал одной фразой: "Обстоятельства сложились так, что нам пришлось вернуться".

Авто Audi представит 7 версий текущих кроссоверов в этом году Еще о двух версиях упомянуто не было, но мы прекрасно помним, что на карте выпуска автопроизводителя, представленной не так давно на одном из совещаний в Испании значится Audi RS Q3, который планируется представить ближе к концу нынешнего года.

Политика Климкин рассказал о предложении Лаврова выпить водки Министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах в Минске в 2015 году предлагал участникам встречи выпить водки.

Общество Власти Петербурга опровергли информацию о закрытии социального кафе В СМИ в пятницу распространилась информация о том, что социальное кафе "Добродомик" якобы закрыто из-за проверки сотрудниками местной администрации.

Футбол Алексей Дюмин встретился с командой тульского «Арсенала» 24 мая Алексей Дюмин встретился с футболистами и тренерским штабом ПФК «Арсенал». Глава региона поздравил канониров с выходом в Лигу Европы.

Авто Renault Arkana: разбор от главного редактора «За рулем» Как заявляют в «Рено Россия», клиенты компании хотят «все и сразу». Для них и было создано новое кросс-купе Renault Arkana.

Политика США исключили СССР из списка победителей во Второй мировой войне К 75-летию завершения Второй мировой войны штатовская компания Bradford Exchange выпустила коллекционные монеты, на которых изобразила флаги стран-победительниц.