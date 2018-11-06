Сбербанк за последние два дня подвергся серии из шести хакерских атак беспрецедентной мощности.

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Сбербанк за последние два дня подвергся серии из шести хакерских атак беспрецедентной мощности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампредправления Сбербанка Станислава Кузнецова. По его словам, происходящее вызывает беспокойство.

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