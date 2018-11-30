Технологии
Сбербанк за последние два дня подвергся серии из шести хакерских атак беспрецедентной мощности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампредправления Сбербанка Станислава Кузнецова. По его словам, происходящее вызывает беспокойство.
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Сбербанк за последние два дня подвергся серии из шести хакерских атак беспрецедентной мощности.ТАСС03:58
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