Сбербанк за последние два дня подвергся серии из шести хакерских атак беспрецедентной мощности.

с чего всё началось

Сбербанк за последние два дня подвергся серии из шести хакерских атак беспрецедентной мощности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампредправления Сбербанка Станислава Кузнецова. По его словам, происходящее вызывает беспокойство.

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