Экономика
Сбербанк за последние два дня подвергся серии из шести хакерских атак беспрецедентной мощности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампредправления Сбербанка Станислава Кузнецова. По его словам, происходящее вызывает беспокойство.
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Сбербанк за последние два дня подвергся серии из шести хакерских атак беспрецедентной мощности.ТАСС03:58
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Экономика
В России стартуют пилотные проекты по борьбе с бедностью
Пилотные проекты по снижению числа семей с уровнем дохода ниже прожиточного минимума стартуют в восьми регионах РФ, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Обновлено в 06:48
Экономика
Путин подписал поправки в федеральный бюджет на 2018 год
Президент России Владимир Путин подписал поправки в федеральный бюджет на 2018 год и на плановый период 2019—2020 годов.
Обновлено в 06:43
Экономика
«Роскосмос» объяснил провал экспорта санкциями и демпингом SpaceX
«Роскосмос» не сумел реализовать в 2017 г. план по экспорту из-за санкций стран Запада, ослабления рубля и демпинга со стороны ракетостроительной компании Илона Маска SpaceX.
Обновлено в 06:46
Экономика
ПФР опроверг приостановку выплат работающим пенсионерам
В пятницу на пленарном заседании "Союза пенсионеров России" глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов заявил, что сведения о приостановке выплаты пенсий работающим пенсионерам не соответствуют действительности, передает ТАСС.
Обновлено в 06:38
Экономика
«Ведомости»: ЦБ обнаружил тайных скупщиков крупных сумм валюты
Как следует из письма, личности этих людей не установлены: клиенты, чьи данные фигурируют в документах банков, заявили, что «не покупали наличную валюту в эти дни в офисах этих банков либо покупали ее, но не в таких суммах».
Обновлено в 06:35
Экономика
Минсельхоз не ожидает роста цен на мандарины в преддверии Нового года
"Минсельхоз не ожидает роста среднеконтрактных и, как следствие, розничных цен на мандарины в этом году", - сообщил представитель министерства.
Обновлено в 06:22
Экономика
«Магнит» закрыл сделку по покупке фармдистрибутора «СИА Групп»
Ранее совет директоров "Магнита" принял решение увеличить максимальный объем выкупа акций компании на 5,7 млрд рублей - до 22,2 млрд рублей в связи с планируемым приобретением фармдистрибутора "СИА Групп".
Обновлено в 06:48
Экономика
Чистая прибыль «Аэрофлота» по МСФО за девять месяцев снизилась на 17%
Чистая прибыль "Аэрофлота" по МСФО в январе-сентябре 2018 года снизилась на 17,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 22,49 млрд рублей, следует из материалов компании.
Обновлено в 06:45
Экономика
Татьяна Голикова рассказала о потребности в мигрантах
В 2019 году в Россию могут приехать работать 144 583 мигрантов из "визовых" стран.
Обновлено в 05:48
Экономика
В России заметно вырос средний размер ипотечного кредита
В России размер ипотечного кредита в третьем квартале 2018 года увеличился на 10,2% (на 203,3 тыс. рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 2,19 млн рублей.
Обновлено в 06:27
Экономика
«Русагро» купила долг «Солнечных продуктов» Россельхозбанку
Группа компаний «Русагро» Вадима Мошковича приобрела права требования по кредитам Россельхозбанка на 34,7 млрд руб. холдингу «Солнечные продукты» (входит в ГК «Букет» Владислава Бурова), сообщила сегодня «Русагро».
Обновлено в 06:42
Энергетика
России удалось взвинтить мировые цены на нефть
Мировые цены на нефть в четверг умудрились пробить уровни 2017 года — нефть марки Brent опустилась до 57,78 доллара за баррель, WTI на минимуме стоила 49,46 доллара.
Обновлено в 03:11
Экономика
За счёт бюджета Прикамье купит недвижимость ОАО «РЖД»
В Перми за счёт бюджета Пермского края купят объекты недвижимости, расположенных на ул. Локомотивной, 18.
Обновлено в 06:35
Экономика
Акционеры «Дикси» одобрили прекращение публичного статуса компании
Акционеры ПАО «Дикси Групп» на внеочередном собрании 28 ноября одобрили решение о прекращении публичного статуса компании, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 06:10
Экономика
Промпроизводство в Японии увеличилось за месяц почти на 3%
В годовом выражении промпроизводство увеличилось на 4,2%. Аналитики ожидали повышения первого показателя всего на 1,2% и второго — на 2,5%.
Обновлено в 04:02