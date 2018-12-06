Сбербанк отражает в среднем по 2–3 кибератаки в день после шести мощных атак на компьютерные системы кредитной организации в ноябре. Об этом 6 декабря сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Сбербанк сообщил о продолжении мощных кибератак на системы организации

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