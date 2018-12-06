Начиная с конца ноября совершается в среднем две-три кибератаки на Сбербанк. Об этом заявил заместитель председателя правления организации Станислав Кузнецов. Ранее он сообщил о том, что хакеры устроили серию мощных DDoS-атак на серверы Сбербанка.

Сбербанк сообщил о новых кибератаках на его серверы

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