Происшествия

Сбербанк сообщил о мошенничестве на Антипинском НПЗТелеканал 360° 07:45

Сбербанк сообщил об обращении в правоохранительные органы после выявления нарушений на Антипинском НПЗ. По мнению банка, обнаруженное подпадает под мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц.
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с чего всё началось
Уголовное дело в отношении владельца Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Дмитрия Мазурова завели по заявлению Сбербанка, подтвердил
 банк.
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 14:52, Вашингтон
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