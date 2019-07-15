с чего всё началось

Сбербанк сообщил об обращении в правоохранительные органы после выявления нарушений на Антипинском НПЗ. По мнению банка, обнаруженное подпадает под мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц.

Сбербанк сообщил о мошенничестве на Антипинском НПЗ

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