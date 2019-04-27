Экономика

Сбербанк сообщил о двукратном росте DDoS-атак в РоссииКоммерсантъ 12:25

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что количество DDoS-атак в России увеличилось примерно в два раза. При этом достаточно часто сегодня происходят крупные атаки.
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Сбербанк сообщил о двукратном росте DDoS-атак в России

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