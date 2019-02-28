Финансы

Сбербанк сохранил прогноз по курсу рубля на 2019 годТАСС 03:35

Сбербанк сохранил прогноз по курсу рубля на 2019 год на уровне 68,5 рубля за доллар, следует из материалов кредитной организации. Среднегодовой курс рубля в 2020 году, по прогнозу Сбербанка, составит 69 рублей за доллар.
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Сбербанк изменил прогноз курса рубля в худшую сторону

Российская газета08:09

Эксперты Сбербанка понизили прогнозы по курсу рубля

Росбалт08:04

Сбербанк сохранил прогноз по курсу рубля

Коммерсантъ05:31

Сбербанк сохранил прогноз по курсу рубля на ближайшие два года

РБК06:46

Сбербанк пересмотрел прогноз по курсу рубля

Вести.Финанс04:55

Сбербанк сохранил прогноз по курсу рубля на текущий год

News.ru03:56

Сбербанк сохранил прогноз по курсу рубля на 2019 год

ТАСС03:35
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Су-30 и F-16 сошлись в воздушном бою Индии и Пакистана

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Майора Черноморского флота осудили за шпионаж в пользу Украины

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Происшествия

В Подмосковье легкомоторный самолет упал на частный дом

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Ходящий под российским флагом сухогруз Seagrand врезался в мост в южнокорейском порту Пусан.
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Энергетика

«Нафтогаз» анонсировал новые иски по аресту активов «Газпрома»

«Нафтогаз Украины» намерен инициировать новые судебные процессы в рамках принудительного взыскания с «Газпрома» $2,56 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
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Мария Баронова уже числится в штате телеканала в должности шеф-редактора русской редакции и работает в офисе вместе с командой RT, рассказали РБК на телеканале.
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У Шестуна нашли имущество еще на 425 млн рублей

У арестованного экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна выявили незаконное имущество на общую сумму более 425 млн рублей.
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В Рязанской области произошел взрыв газопровода

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ФАС предложила установить максимальную стоимость автомобильных номеров

Федеральная антимонопольная служба предложила установить максимальные тарифы на изготовление регистрационных знаков для автомобилей.
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Комиссия по допуску футбольных полей осмотрела газон арены «Динамо»

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Экономика

Медведев: неработающие пенсионеры получат первые доплаты до 1 июля

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что неработающие пенсионеры получат первые дополнительные выплаты не позднее 1 июля 2019 года.
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В Германии идет суд по делу племянника Дмитрия Киселева

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Бывшие соратники Порошенко массово покидают президентскую фракцию

Пропагандист «майдана», теперь уже бывший соратник президента Украины Порошенко Найем покинул президентскую фракцию («Блок Петра Порошенко»).
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В Госдуму внесен законопроект об «ипотечных каникулах»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко внесли в нижнюю палату парламента первый законопроект во исполнение президентского Послания Федеральному собранию.
Обновлено в 05:48
Происшествия

СК возбудил дело по факту массового отравления в московских школах

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности по фактам заболевания учеников школ Москвы, сообщает 28 февраля «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник.
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Политика

Журналисты обвинили СБУ в кибератаках из-за статей о Порошенко

На Украине сотрудники «СТРАНА.ua» обвинили Службу безопасности (СБУ) в организации кибератак на сайт издания.
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Курц выступил за Brexit до выборов в Европарламент

Канцлер Австрии Себастьян Курц в четверг заявил, что целью Евросоюза должно быть проведение Brexit до выборов в Европарламент, поскольку участие в них желающей покинуть ЕС страны было бы абсурдным.
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Путин призвал МВД «не накручивать статистику» по делам об экстремизме

"Нужно видеть, откуда исходит реальная угроза, реальная опасность и не накручивать статистику за счёт дел, для которых нет веских оснований", - подчеркнул глава государства.
Обновлено в 08:45
Общество

Роскомнадзор составил протокол о правонарушении в отношении Facebook

Роскомнадзор составил административный протокол в отношении компании Facebook в связи с непредоставлением информации о локализации персональных данных российских пользователей на территории РФ.
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Военкомат подтвердил: Глава Хакасии уклонялся от военной службы

Глава Хакассии и член КПРФ Валентин Коновалов действительно уклонялся от воинского призыва.
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Экономика

Кудрин: производительность труда в РФ осталась в 80-х

Производительность труда в современной России соответствует уровню 80-х годов прошлого века в странах «Большой семёрки».
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Путешествия

Ростуризм рекомендует уточнять время вылетов в Юго-Восточную Азию

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) в связи с закрытием воздушного пространства над Пакистаном и маршрутов через Китай и Индию информирует, что в настоящее время рейсы выполняются по альтернативным маршрутам с изменением по времени, и рекомендует туристам перед вылетом уточнять актуальную информацию о времени вылета рейсов у туроператов и авиакомпаний, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 09:46
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Украина подписала протокол с Россией о вылове рыбы в Азовском море

Государственное агентство рыбного хозяйства Украины подтвердило подписание со своей стороны протокола о распределении квот на вылов рыбы в Азовском море и направило его российской стороне.
Обновлено вчера в 15:27
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