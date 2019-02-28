Финансы
Сбербанк сохранил прогноз по курсу рубля на 2019 годТАСС 03:35
Сбербанк сохранил прогноз по курсу рубля на 2019 год на уровне 68,5 рубля за доллар, следует из материалов кредитной организации. Среднегодовой курс рубля в 2020 году, по прогнозу Сбербанка, составит 69 рублей за доллар.
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Армия и оружие
Су-30 и F-16 сошлись в воздушном бою Индии и Пакистана
Обновлено в 07:57
Происшествия
Семь лыжников попали под лавину в КЧР
Один горнолыжник погиб и один госпитализирован в результате схода лавины в районе хребта Дукка в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, еще пятерых ищут спасатели.
Обновлено в 09:18
Происшествия
В Подмосковье легкомоторный самолет упал на частный дом
Легкомоторный самолет упал на дачный участок в Коломенском районе Подмосковья, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Коломны.
Обновлено в 07:42
Происшествия
В Самаре уволили директора кладбища
Обновлено в 04:30
Происшествия
В Южной Корее российский сухогруз врезался в мост
Ходящий под российским флагом сухогруз Seagrand врезался в мост в южнокорейском порту Пусан.
Обновлено в 06:54
Энергетика
«Нафтогаз» анонсировал новые иски по аресту активов «Газпрома»
«Нафтогаз Украины» намерен инициировать новые судебные процессы в рамках принудительного взыскания с «Газпрома» $2,56 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
Обновлено в 07:49
Политика
Оппозиционер Мария Баронова перешла на работу в RT
Мария Баронова уже числится в штате телеканала в должности шеф-редактора русской редакции и работает в офисе вместе с командой RT, рассказали РБК на телеканале.
Обновлено в 07:59
Происшествия
У Шестуна нашли имущество еще на 425 млн рублей
У арестованного экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна выявили незаконное имущество на общую сумму более 425 млн рублей.
Обновлено в 09:52
Происшествия
В Рязанской области произошел взрыв газопровода
Обновлено в 09:04
Спорт
Лыжницы России взяли бронзу в эстафете на чемпионате мира
Обновлено в 08:03
Авто
ФАС предложила установить максимальную стоимость автомобильных номеров
Федеральная антимонопольная служба предложила установить максимальные тарифы на изготовление регистрационных знаков для автомобилей.
Обновлено в 08:34
Политика
Президент наградил Жванецкого орденом
Обновлено в 05:19
Политика
Начальником ГУ МВД по Санкт-Петербургу назначен Роман Плугин
Обновлено в 09:36
Экономика
Медведев: неработающие пенсионеры получат первые доплаты до 1 июля
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что неработающие пенсионеры получат первые дополнительные выплаты не позднее 1 июля 2019 года.
Обновлено в 06:56
Политика
В Германии идет суд по делу племянника Дмитрия Киселева
Обновлено вчера в 11:22
Музыка
Украина не примет участие в «Евровидении-2020», если победит Лазарев
Украина не станет участвовать в следующем конкурсе "Евровидение" в том случае, если в этом году выиграет представитель России.
Обновлено в 07:30
Политика
Бывшие соратники Порошенко массово покидают президентскую фракцию
Пропагандист «майдана», теперь уже бывший соратник президента Украины Порошенко Найем покинул президентскую фракцию («Блок Петра Порошенко»).
Обновлено в 08:42
Общество
В Госдуму внесен законопроект об «ипотечных каникулах»
Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко внесли в нижнюю палату парламента первый законопроект во исполнение президентского Послания Федеральному собранию.
Обновлено в 05:48
Происшествия
СК возбудил дело по факту массового отравления в московских школах
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности по фактам заболевания учеников школ Москвы, сообщает 28 февраля «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник.
Обновлено в 06:05
Политика
Журналисты обвинили СБУ в кибератаках из-за статей о Порошенко
На Украине сотрудники «СТРАНА.ua» обвинили Службу безопасности (СБУ) в организации кибератак на сайт издания.
Обновлено в 09:52
Политика
Курц выступил за Brexit до выборов в Европарламент
Канцлер Австрии Себастьян Курц в четверг заявил, что целью Евросоюза должно быть проведение Brexit до выборов в Европарламент, поскольку участие в них желающей покинуть ЕС страны было бы абсурдным.
Обновлено в 08:51
Политика
Путин призвал МВД «не накручивать статистику» по делам об экстремизме
"Нужно видеть, откуда исходит реальная угроза, реальная опасность и не накручивать статистику за счёт дел, для которых нет веских оснований", - подчеркнул глава государства.
Обновлено в 08:45
Общество
Роскомнадзор составил протокол о правонарушении в отношении Facebook
Роскомнадзор составил административный протокол в отношении компании Facebook в связи с непредоставлением информации о локализации персональных данных российских пользователей на территории РФ.
Обновлено в 09:59
Политика
Военкомат подтвердил: Глава Хакасии уклонялся от военной службы
Глава Хакассии и член КПРФ Валентин Коновалов действительно уклонялся от воинского призыва.
Обновлено в 06:48
Экономика
Кудрин: производительность труда в РФ осталась в 80-х
Производительность труда в современной России соответствует уровню 80-х годов прошлого века в странах «Большой семёрки».
Обновлено в 09:20
Путешествия
Ростуризм рекомендует уточнять время вылетов в Юго-Восточную Азию
Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) в связи с закрытием воздушного пространства над Пакистаном и маршрутов через Китай и Индию информирует, что в настоящее время рейсы выполняются по альтернативным маршрутам с изменением по времени, и рекомендует туристам перед вылетом уточнять актуальную информацию о времени вылета рейсов у туроператов и авиакомпаний, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 09:46
Политика
Украина подписала протокол с Россией о вылове рыбы в Азовском море
Государственное агентство рыбного хозяйства Украины подтвердило подписание со своей стороны протокола о распределении квот на вылов рыбы в Азовском море и направило его российской стороне.
Обновлено вчера в 15:27