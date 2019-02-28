Финансы
Сбербанк сохранил прогноз по курсу рубля на 2019 годТАСС 03:35
Сбербанк сохранил прогноз по курсу рубля на 2019 год на уровне 68,5 рубля за доллар, следует из материалов кредитной организации. Среднегодовой курс рубля в 2020 году, по прогнозу Сбербанка, составит 69 рублей за доллар.
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Армия и оружие
Су-30 и F-16 сошлись в воздушном бою Индии и Пакистана
Обновлено в 07:57
Происшествия
Один человек погиб при сходе лавины в районе курорта Архыз в КЧР
Ранее в пресс-службе регионального управления МЧС сообщали, что семь человек пострадали в результате схода лавины на горном хребте Дукка в районе курорта Архыз в Карачаево-Черкесии.
Обновлено в 09:44
Общество
Производитель показал новые вагоны купе с микроволновками и сейфами
Тверской вагоностроительный завод построил для РДЖ новые одноэтажные вагоны-купе, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на «Трансмашхолдинг», куда входит предприятие-изготовитель.
Обновлено в 11:09
Происшествия
На Украине сообщили о взрыве автомобиля Турчинова
Обновлено в 10:09
Происшествия
У Шестуна нашли имущество еще на 425 млн рублей
У арестованного экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна выявили незаконное имущество на общую сумму более 425 млн рублей.
Обновлено в 09:52
Происшествия
Директора самарского кладбища уволили после скандала с гробом
В Самаре уволили директора городского кладбища после того, как одна из жительниц не смогла похоронить на нем мужа и привезла гроб к зданию областного правительства.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Легкомоторный самолет упал на частный дом в Подмосковье
Легкомоторный самолет упал на дачный дом в окрестностях подмосковной Коломны, погибли два человека, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 06:54
Финансы
Греф прогнозирует снижение ставок по ипотеке до 8% в 2020 году
Глава Сбербанка Герман Греф ожидает снижение ставок по ипотеке до 8% в 2020 году.
Обновлено в 10:15
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о начале взыскания долга с «Газпрома» в Люксембурге
"Нафтогаз" начал процесс взыскания активов "Газпрома" в Люксембурге, сообщается на странице компании в Facebook.
Обновлено в 09:25
Происшествия
В Басманном суде посетитель поджег файер в зале суда
Приставы задержали молодого человека, поджегшего файер на заседании в Басманном суде Москвы.
Обновлено в 10:55
Происшествия
Российское судно врезалось в мост в Южной Корее, капитан был пьян
В южнокорейском городе Пусан произошла авария: российское грузовое судно Seagrand врезалось в мост.
Обновлено в 09:32
Экономика
«АвтоВАЗ» решил уйти от статуса публичной компании
ПАО "АвтоВАЗ" обратится на "Московскую биржу" с заявлением о делистинге акций компании.
Обновлено в 10:47
Экономика
Кудрин: производительность труда в РФ осталась в 80-х
Производительность труда в современной России соответствует уровню 80-х годов прошлого века в странах «Большой семёрки».
Обновлено в 09:20
Авто
ФАС предложила установить максимальную стоимость автомобильных номеров
Федеральная антимонопольная служба предложила установить максимальные тарифы на изготовление регистрационных знаков для автомобилей.
Обновлено в 08:34
Общество
Роскомнадзор составил протокол в отношении Facebook
Роскомнадзор составил административный протокол в отношении американской компании Facebook из-за того, что она не предъявила информацию о локализации персональных данных российских пользователей.
Обновлено в 09:56
Музыка
Украина откажется от «Евровидения-2020» в случае победы Лазарева
Украина не станет принимать участия в международном песенном конкурсе «Евровидение-2020», если в этом году победу одержит участник от России — певец Сергей Лазарев.
Обновлено в 04:20
Политика
«Правый сектор» намерен сорвать концерты Жванецкого в Киеве и Одессе
Бывший лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко заявил о планах сорвать запланированные концерты артиста Михаила Жванецкого в Киеве и Одессе.
Обновлено в 10:40
Спорт
Бё лишён очков, заработанных в пасьюте на этапе КМ в Солт-Лейк-Сити
Международный союз биатлонистов (IBU) объявил, что норвежец Йоханнес Бё лишён очков, начисленных за четвёртое место в гонке преследования на 12,5 км на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в американском Солт-Лейк-Сити.
Обновлено в 02:51
Происшествия
Опубликовано видео избиения отставного генерала в центре Москвы
Избиение бывшего первого заместителя министра промышленности, науки и технологий РФ, генерал-полковника в отставке Александра Бриндикова во время дорожного конфликта в центре Москвы сняли камеры видеонаблюдения.
Обновлено в 04:49
Политика
Украина подписала с Россией протокол о вылове рыбы в Азовском море
Государственное агентство рыбного хозяйства Украины сообщает о подписании по дипломатическим каналам протокола украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, которым распределены квоты на вылов рыбы на 2019 год.
Обновлено вчера в 16:38
Политика
Умер брат экс-президента США Ричарда Никсона
Эдвард Никсон, младший брат 37-го президента США Ричарда Никсона, умер в возрасте 88 лет.
Обновлено в 10:16
Футбол
«Динамо» не сыграет со «Спартаком» в матче РПЛ на новой арене
Обновлено в 06:08
Спорт
Российские лыжницы выиграли «бронзу» в эстафете на ЧМ
Обновлено в 08:12
Общество
Сотрудников РКЦ «Прогресс» проверят у психиатра
Согласно материалам портала, психиатрическое освидетельствование пройдут работники, "осуществляющие деятельность, связанную с источниками повышенной опасности, а также работающие в условиях повышенной опасности" и работники, чья работа "связана со сведениями, составляющими государственную тайну".
Обновлено в 09:02
Общество
Оппозиционер Мария Баронова перешла на работу в RT
Обновлено в 07:59
Политика
Конгресс США заинтересовался имуществом Путина
Американские конгрессмены потребовали от разведывательного сообщества США предоставить данные о размере доходов и имущества российского президента Владимира Путина.
Обновлено вчера в 21:38
Экономика
Медведев: неработающие пенсионеры получат первые доплаты до 1 июля
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что неработающие пенсионеры получат первые дополнительные выплаты не позднее 1 июля 2019 года.
Обновлено в 06:56