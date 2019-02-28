Финансы

Сбербанк сохранил прогноз по курсу рубля на 2019 годТАСС 03:35

Сбербанк сохранил прогноз по курсу рубля на 2019 год на уровне 68,5 рубля за доллар, следует из материалов кредитной организации. Среднегодовой курс рубля в 2020 году, по прогнозу Сбербанка, составит 69 рублей за доллар.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сбербанк изменил прогноз курса рубля в худшую сторону

Российская газета08:09

Сбербанк снова ухудшил прогноз по курсу рубля на 2019 год

Life.ru07:51

Сбербанк сохранил прогноз по курсу рубля на 2019 год

ТАСС03:35

Сбербанк сохранил прогноз по курсу рубля

Коммерсантъ05:31

Сбербанк пересмотрел прогноз по курсу рубля

Вести.Финанс04:55

Сбербанк сохранил прогноз по курсу рубля на текущий год

News.ru03:56

Сбербанк сохранил прогноз по курсу рубля на ближайшие два года

РБК06:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 11:26, Ашберн
Армия и оружие

Су-30 и F-16 сошлись в воздушном бою Индии и Пакистана

Обновлено в 07:57
Политика

Майора Черноморского флота осудили за шпионаж в пользу Украины

Обновлено в 07:59
Происшествия

Один человек погиб при сходе лавины в районе курорта Архыз в КЧР

Ранее в пресс-службе регионального управления МЧС сообщали, что семь человек пострадали в результате схода лавины на горном хребте Дукка в районе курорта Архыз в Карачаево-Черкесии.
Обновлено в 09:44
Общество

Производитель показал новые вагоны купе с микроволновками и сейфами

Тверской вагоностроительный завод построил для РДЖ новые одноэтажные вагоны-купе, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на «Трансмашхолдинг», куда входит предприятие-изготовитель.
Обновлено в 11:09
Происшествия

На Украине сообщили о взрыве автомобиля Турчинова

Обновлено в 10:09
Происшествия

У Шестуна нашли имущество еще на 425 млн рублей

У арестованного экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна выявили незаконное имущество на общую сумму более 425 млн рублей.
Обновлено в 09:52
Происшествия

Директора самарского кладбища уволили после скандала с гробом

В Самаре уволили директора городского кладбища после того, как одна из жительниц не смогла похоронить на нем мужа и привезла гроб к зданию областного правительства.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Легкомоторный самолет упал на частный дом в Подмосковье

Легкомоторный самолет упал на дачный дом в окрестностях подмосковной Коломны, погибли два человека, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 06:54
Политика

Сергей Миронов предложил решить вопрос Курил их переименованием

Обновлено в 10:02
Финансы

Греф прогнозирует снижение ставок по ипотеке до 8% в 2020 году

Глава Сбербанка Герман Греф ожидает снижение ставок по ипотеке до 8% в 2020 году.
Обновлено в 10:15
Энергетика

«Нафтогаз» заявил о начале взыскания долга с «Газпрома» в Люксембурге

"Нафтогаз" начал процесс взыскания активов "Газпрома" в Люксембурге, сообщается на странице компании в Facebook.
Обновлено в 09:25
Происшествия

В Басманном суде посетитель поджег файер в зале суда

Приставы задержали молодого человека, поджегшего файер на заседании в Басманном суде Москвы.
Обновлено в 10:55
Происшествия

Российское судно врезалось в мост в Южной Корее, капитан был пьян

В южнокорейском городе Пусан произошла авария: российское грузовое судно Seagrand врезалось в мост.
Обновлено в 09:32
Экономика

«АвтоВАЗ» решил уйти от статуса публичной компании

ПАО "АвтоВАЗ" обратится на "Московскую биржу" с заявлением о делистинге акций компании.
Обновлено в 10:47
Экономика

Кудрин: производительность труда в РФ осталась в 80-х

Производительность труда в современной России соответствует уровню 80-х годов прошлого века в странах «Большой семёрки».
Обновлено в 09:20
Авто

ФАС предложила установить максимальную стоимость автомобильных номеров

Федеральная антимонопольная служба предложила установить максимальные тарифы на изготовление регистрационных знаков для автомобилей.
Обновлено в 08:34
Общество

Роскомнадзор составил протокол в отношении Facebook

Роскомнадзор составил административный протокол в отношении американской компании Facebook из-за того, что она не предъявила информацию о локализации персональных данных российских пользователей.
Обновлено в 09:56
Музыка

Украина откажется от «Евровидения-2020» в случае победы Лазарева

Украина не станет принимать участия в международном песенном конкурсе «Евровидение-2020», если в этом году победу одержит участник от России — певец Сергей Лазарев.
Обновлено в 04:20
Политика

«Правый сектор» намерен сорвать концерты Жванецкого в Киеве и Одессе

Бывший лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко заявил о планах сорвать запланированные концерты артиста Михаила Жванецкого в Киеве и Одессе.
Обновлено в 10:40
Политика

В администрации Порошенко объяснили инцидент с шапкой в Запорожье

Обновлено в 07:02
Спорт

Бё лишён очков, заработанных в пасьюте на этапе КМ в Солт-Лейк-Сити

Международный союз биатлонистов (IBU) объявил, что норвежец Йоханнес Бё лишён очков, начисленных за четвёртое место в гонке преследования на 12,5 км на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в американском Солт-Лейк-Сити.
Обновлено в 02:51
Происшествия

Опубликовано видео избиения отставного генерала в центре Москвы

Избиение бывшего первого заместителя министра промышленности, науки и технологий РФ, генерал-полковника в отставке Александра Бриндикова во время дорожного конфликта в центре Москвы сняли камеры видеонаблюдения.
Обновлено в 04:49
Политика

Украина подписала с Россией протокол о вылове рыбы в Азовском море

Государственное агентство рыбного хозяйства Украины сообщает о подписании по дипломатическим каналам протокола украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, которым распределены квоты на вылов рыбы на 2019 год.
Обновлено вчера в 16:38
Политика

Умер брат экс-президента США Ричарда Никсона

Эдвард Никсон, младший брат 37-го президента США Ричарда Никсона, умер в возрасте 88 лет.
Обновлено в 10:16
Футбол

«Динамо» не сыграет со «Спартаком» в матче РПЛ на новой арене

Обновлено в 06:08
Спорт

Российские лыжницы выиграли «бронзу» в эстафете на ЧМ

Обновлено в 08:12
Общество

Сотрудников РКЦ «Прогресс» проверят у психиатра

Согласно материалам портала, психиатрическое освидетельствование пройдут работники, "осуществляющие деятельность, связанную с источниками повышенной опасности, а также работающие в условиях повышенной опасности" и работники, чья работа "связана со сведениями, составляющими государственную тайну".
Обновлено в 09:02
Общество

Оппозиционер Мария Баронова перешла на работу в RT

Обновлено в 07:59
Политика

Конгресс США заинтересовался имуществом Путина

Американские конгрессмены потребовали от разведывательного сообщества США предоставить данные о размере доходов и имущества российского президента Владимира Путина.
Обновлено вчера в 21:38
Экономика

Медведев: неработающие пенсионеры получат первые доплаты до 1 июля

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что неработающие пенсионеры получат первые дополнительные выплаты не позднее 1 июля 2019 года.
Обновлено в 06:56
Главное