Финансы

Сбербанк сохранил прогноз по курсу рубля на 2019 годТАСС 03:35

Сбербанк сохранил прогноз по курсу рубля на 2019 год на уровне 68,5 рубля за доллар, следует из материалов кредитной организации. Среднегодовой курс рубля в 2020 году, по прогнозу Сбербанка, составит 69 рублей за доллар.
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Сбербанк изменил прогноз курса рубля в худшую сторону

Российская газета08:09

Сбербанк пересмотрел прогноз по курсу рубля

Вести.Финанс04:55

Сбербанк сохранил прогноз по курсу рубля на ближайшие два года

РБК06:46

Сбербанк сохранил прогноз по курсу рубля

Коммерсантъ05:31

Эксперты Сбербанка понизили прогнозы по курсу рубля

Росбалт08:04

Сбербанк сохранил прогноз по курсу рубля на текущий год

News.ru03:56

Сбербанк сохранил прогноз по курсу рубля на 2019 год

ТАСС03:35
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Роскомнадзор составил протокол о правонарушении в отношении Facebook

Роскомнадзор составил административный протокол в отношении компании Facebook в связи с непредоставлением информации о локализации персональных данных российских пользователей на территории РФ.
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В Германии идет суд по делу племянника Дмитрия Киселева

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В Госдуму внесен законопроект об «ипотечных каникулах»

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В Швеции задержали второго «российского шпиона» за два дня

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"Нужно видеть, откуда исходит реальная угроза, реальная опасность и не накручивать статистику за счёт дел, для которых нет веских оснований", - подчеркнул глава государства.
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Мосгорсуд оставил основателя Baring Vostok под арестом

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В 2017 году прибыль составила 748,7 млрд руб.
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