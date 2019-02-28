Финансы
Сбербанк сохранил прогноз по курсу рубля на 2019 годТАСС 03:35
Сбербанк сохранил прогноз по курсу рубля на 2019 год на уровне 68,5 рубля за доллар, следует из материалов кредитной организации. Среднегодовой курс рубля в 2020 году, по прогнозу Сбербанка, составит 69 рублей за доллар.
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