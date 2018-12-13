Экономика
Система Сбербанка «в значительно более продвинутой стадии», чем государственная Единая биометрическая система (ЕБС), которую создают ЦБ и «Ростелеком», уверен Греф: в ЕБС сейчас «значительно меньше» образцов. К октябрю биометрию в ЕБС сдало около 2000 человек, говорил представитель «Ростелекома».
Ведомости15:12
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Экономика
Греф объяснил отсутствие у Сбербанка системы кэшбека
Сбербанк не планирует переходить на кэшбек, поскольку для банка такого размера это может быть проблематично.
Обновлено в 05:20
Финансы
Профицит бюджета России за 11 месяцев достиг 3,7%
За 11 месяцев в бюджет поступило 17 трлн 456,9 млрд руб. (92,1% к общему объему доходов федерального бюджета).
Обновлено в 15:55
Финансы
ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне
Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) в ходе заседания в четверг, 13 декабря, сохранил базовую процентную ставку на уровне 0%.
Обновлено в 07:50
Экономика
Земли для аграриев подешевели впервые с начала кризиса 2014 года
Цены на земли подкосил рекордный урожай По версии аналитиков, основной причиной снижения цен на землю стал рекордный урожай прошлого года, он же спровоцировал падение стоимости основных сельхозкультур.
Обновлено в 13:50
Энергетика
Bloomberg: Саудовская Аравия сократит поставки нефти в США
По данным агентства, поставки саудовской нефти в США в январе 2019 года могут протестировать 30-летний минимум.
Обновлено в 13:45
Экономика
Строители жилья обеспокоены изменениями правил финансирования
Строители жилья обеспокоены изменениями правил финансирования Девелоперы жилья могут столкнуться с новым кризисом — правила привлечения средств в их проекты неожиданно ужесточаются.
Обновлено в 17:43
Экономика
Фонд АФК «Система» стал третьим крупнейшим акционером Ozon
После закрытия сделки доля Sistema VС вырастет до 16,3%, что сделает фонд третьим крупнейшим акционером Ozon после структур Baring Vostok Capital Partners и МТС.
Обновлено в 16:00
Экономика
Структуры экс-сенатора Николая Ольшанского продали отель в Подмосковье
Владельцем отеля до осени этого года была структура, связанная с бывшим сенатором от Воронежской области и депутатом Госдумы Николаем Ольшанским, говорят два консультанта, работавших с объектом.
Обновлено в 15:19
Экономика
Счетная палата сочла провальной реформу в строительстве
Аудиторы Счетной палаты отметили, что реформа ценообразования в строительной отрасли, которую президент России Владимир Путин поручил провести еще в 2015 году, не принесла никаких результатов.
Обновлено в 06:10
Финансы
Официальный курс евро на пятницу вырос до 75,39 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 17,48 копейки - до 75,3916 рубля, курс доллара уменьшился на 16,75 копейки - до 66,255 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 05:50
Энергетика
Третьим участником «Балтийского СПГ» может стать Itochu
Третьим участником «Балтийского СПГ» может стать Itochu «Газпром» выбрал третьего потенциального партнера для «Балтийского СПГ», подписав меморандум о взаимопонимании с японской Itochu после аналогичных подписаний с Shell и Mitsui.
Обновлено в 13:53
Экономика
ФАС завела дело из-за повышения цен на цифровые ТВ-приставки
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело из-за повышения цен на цифровые ТВ-приставки в магазинах «Эльдорадо», «Юлмарт» и «М.видео».
Обновлено в 06:11
Финансы
Международные резервы России выросли на $1,5 млрд
За неделю международные резервы России выросли на $1,5 млрд и на 7 декабря составили $463,6 млрд против $462,1 млрд на 30 ноября.
Обновлено в 08:56
Экономика
Valio возобновит производство сливочного масла в России
Финский бренд Valio возобновляет производство своего сливочного масла в России, сообщила старший вице-президент компании Елена Кипенева.
Обновлено в 12:42
Экономика
Совет директоров «Аэрофлота» одобрил лизинг 20 Boeing 737 для «Победы»
Совет директоров группы компаний «Аэрофлот» одобрил операционный лизинг 20 самолетов Boeing 737MAX8 для дочернего лоукостера «Победа».
Обновлено в 10:43