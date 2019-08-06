Экономика

Сбербанк собирается запустить музыкальный стриминговый сервисЮгополис вчера в 17:47

Сбербанк планирует запустить музыкальный стриминговый сервис в партнерстве с уже существующим игроком, рассказали «Ведомостям» сотрудники двух крупных звукозаписывающих компаний, сотрудник одного из стриминговых сервисов и человек, близкий к банку.
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с чего всё началось

Сбербанк планирует запустить музыкальный стриминговый сервис

Один из собеседников «Ведомостей» рассказал, что Сбербанк кроме Zvooq также ведет переговоры с музыкальными сервисами «Яндекса» и Mail.ru Group. Представитель Zvooq от комментариев отказался. «Сделка с Rambler Group (банк получит 46,5% интернет-холдинга. –
Ведомостивчера в 17:56

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В Сбербанке прокомментировали информацию о запуске стримингового музыкального сервиса

ТАСС02:20

Сбербанк может запустить музыкальный стриминговый сервис

Forbes03:41

«Ведомости»: Сбербанк хочет запустить музыкальный стриминговый сервис

Коммерсантъ02:59

Сбербанк запустит музыкальный стриминговый сервис

Дождь02:31

Сбербанк может запустить собственный музыкальный сервис

News.ru06:35

«Ведомости» узнали о планах Сбербанка запустить стриминговый сервис

Интерфаксвчера в 22:57

Сбербанк собирается запустить музыкальный стриминговый сервис

Югополисвчера в 17:47
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Происшествия

Против взявших ребенка на митинг родителей возбудили дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по двум статьям в отношении родителей, взявших годовалого мальчика на несогласованную акцию протеста 27 июля, передает «Медиазона» со ссылкой на мать мальчика Ольгу Проказову.
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Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер

В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено в 11:35
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«Дерби Каунти» объявил о переходе Руни

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Транспорт

В Москве планируют построить 26 станций метро за четыре года

Более 66 км линий метро и 26 станций планируется построить в Москве с 2024 по 2027 год.
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Политика

Зеленский призвал возобновить встречу в «нормандском формате»

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Политика

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Украина намерена заменить российское дизельное топливо поставками из Белоруссии и Евросоюза, заявил представитель украинского президента в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 12:24
Происшествия

В Рязанской области в ДТП с микроавтобусом погибли семь человек

В Рязанской области при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса погибли семь человек.
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Напомним, в июне куратор Украины от Госдепа США Курт Волкер заявил, что президент Украины Зеленский должен уходить из-под влияния Коломойского.
Обновлено в 08:18
Технологии

Huawei купила известного российского разработчика

Российское приобретение Huawei Всемирно известная китайская компания Huawei приобрела новосибирскую фирму «Эксельсиор» (Excelsior), известную своей работой над компилятором Java.
Обновлено в 07:26
Политика

Путин: строительные работы в Иркутской области могут выйти из графика

Президент России Владимир Путин заявил, что восстановительные работы в пострадавшей от наводнения Иркутской области могут выйти из графика из-за нового паводка.
Обновлено в 11:48
Политика

Патрушев объяснил выход США из ДРСМД

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев объяснил выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности стремлением Америки получить военное превосходство в мире.
Обновлено в 09:13
Политика

Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Политика

На Украине возбудили дело из-за поездки Порошенко на Мальдивы

Ранее бывший замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов сообщил в фейсбуке, что ГБР Украины возбудило уголовное дело против Порошенко из-за выезда на отдых на Мальдивы в 2018 году.
Обновлено в 11:46
Политика

Посол США в России Хантсман подал в отставку

Посол США в России Джон Хантсман подал президенту Дональду Трампу прошение об отставке, сообщают The Salt Lake Tribune (газета принадлежит семье господина Хантсмана) и The Hill.
Обновлено в 11:55
Политика

Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах

Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.
Обновлено в 12:12
Экономика

Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день

Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg.
Обновлено в 09:40
Политика

Митрохину повторно отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму

Окружной избирком повторно отказал члену партии «Яблоко» Сергею Митрохину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, написал политик в микроблоге Twitter.
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Политика

Зеленский сменил командующего ООС в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым командующим операцией объединенных сил (ООС) в Донбассе Владимира Кравченко.
Обновлено вчера в 15:06
Футбол

Новичок «Спартака» Тиль обратился к болельщикам на русском языке

Полузащитник Гус Тиль, который недавно перешёл в московский «Спартак» из голландского АЗ, обратился к болельщикам российского клуба на русском языке.
Обновлено в 11:41
Экономика

МВФ: Россия пострадала от дешевой нефти сильнее, чем от санкций

Эксперты МВФ подсчитали, что из-за санкций российская экономика в период с 2014-го по 2018 год ежегодно замедлялась в среднем на 0,2 процентных пункта (п.п.). В то же время негативный эффект от падения цен на нефть составил в среднем около 0,65 п.п.В совокупности санкции, нефть, бюджетная и монетарная политика отняли почти 1,2 п.п. от ежегодного роста российской экономики, сказано в отчете.
Обновлено в 02:45
Происшествия

Самолет при взлете сбил фонари в Домодедово

Самолет авиакомпании «Глобус» (дочерняя компания S7) сбил фонари на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Домодедово.
Обновлено в 08:05
Происшествия

В Сочи нашли тела двух утопленников

В МЧС подтвердили информацию о двух утопленниках в Сочи.
Обновлено в 10:20
Происшествия

В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам

Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.
Обновлено вчера в 07:05
Культура

Две пьесы казанских авторов вошли в шорт-лист фестиваля «Любимовка»

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Политика

Пушков оценил слова генсека НАТО о Крыме

Ранее Столтенберг заявил, что возвращение Крыма в состав России стало возможным из-за усиленной конкуренции между "великими державами".
Обновлено в 07:43
Футбол

«Локомотив» договорился о трансфере Комличенко

Московский "Локомотив" достиг соглашения с чешской "Младой Болеслав" о переходе российского нападающего и лучшего бомбардира чемпионата Чехии-2019 Николая Комличенко.
Обновлено в 06:21
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«Ахмат» обыграл «Оренбург», Глушаков дебютировал за грозненцев

Обновлено вчера в 15:08
Политика

В Госдуму пригласят дипломатов из вмешивающихся в выборы РФ стран

На предстоящее заседание комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции будут приглашены дипломаты тех стран, чьи представители и СМИ вмешивались в российские выборы.
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Происшествия

Актер сериала «Кухня» напал с ножом на пассажира в метро

Обновлено в 10:48
Экономика

S&P не видит в новых санкциях угрозы для кредитоспособности РФ

Новые американские санкции не окажут непосредственного влияния на оценку кредитоспособности России международным рейтинговым агентством Standard & Poor's Global Ratings.
Обновлено в 08:39
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