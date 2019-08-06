Экономика
Сбербанк собирается запустить музыкальный стриминговый сервисЮгополис вчера в 17:47
Сбербанк планирует запустить музыкальный стриминговый сервис в партнерстве с уже существующим игроком, рассказали «Ведомостям» сотрудники двух крупных звукозаписывающих компаний, сотрудник одного из стриминговых сервисов и человек, близкий к банку.
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с чего всё началось
Один из собеседников «Ведомостей» рассказал, что Сбербанк кроме Zvooq также ведет переговоры с музыкальными сервисами «Яндекса» и Mail.ru Group. Представитель Zvooq от комментариев отказался. «Сделка с Rambler Group (банк получит 46,5% интернет-холдинга. –Ведомостивчера в 17:56
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Происшествия
Против взявших ребенка на митинг родителей возбудили дело
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по двум статьям в отношении родителей, взявших годовалого мальчика на несогласованную акцию протеста 27 июля, передает «Медиазона» со ссылкой на мать мальчика Ольгу Проказову.
Обновлено в 12:33
Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено в 11:35
Футбол
«Дерби Каунти» объявил о переходе Руни
Обновлено в 10:01
Транспорт
В Москве планируют построить 26 станций метро за четыре года
Более 66 км линий метро и 26 станций планируется построить в Москве с 2024 по 2027 год.
Обновлено в 05:53
Политика
Зеленский призвал возобновить встречу в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский после гибели четырех украинских силовиков в Донбассе призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" (РФ, Франция, ФРГ, Украина) собраться как можно скорее для возобновления переговоров.
Обновлено в 11:07
Политика
Украина намерена заменить российское топливо белорусским
Украина намерена заменить российское дизельное топливо поставками из Белоруссии и Евросоюза, заявил представитель украинского президента в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 12:24
Происшествия
В Рязанской области в ДТП с микроавтобусом погибли семь человек
В Рязанской области при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса погибли семь человек.
Обновлено вчера в 23:53
Политика
Коломойский назвал фаворитов на пост премьера Украины
Напомним, в июне куратор Украины от Госдепа США Курт Волкер заявил, что президент Украины Зеленский должен уходить из-под влияния Коломойского.
Обновлено в 08:18
Технологии
Huawei купила известного российского разработчика
Российское приобретение Huawei Всемирно известная китайская компания Huawei приобрела новосибирскую фирму «Эксельсиор» (Excelsior), известную своей работой над компилятором Java.
Обновлено в 07:26
Политика
Путин: строительные работы в Иркутской области могут выйти из графика
Президент России Владимир Путин заявил, что восстановительные работы в пострадавшей от наводнения Иркутской области могут выйти из графика из-за нового паводка.
Обновлено в 11:48
Политика
Патрушев объяснил выход США из ДРСМД
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев объяснил выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности стремлением Америки получить военное превосходство в мире.
Обновлено в 09:13
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Политика
На Украине возбудили дело из-за поездки Порошенко на Мальдивы
Ранее бывший замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов сообщил в фейсбуке, что ГБР Украины возбудило уголовное дело против Порошенко из-за выезда на отдых на Мальдивы в 2018 году.
Обновлено в 11:46
Политика
Посол США в России Хантсман подал в отставку
Посол США в России Джон Хантсман подал президенту Дональду Трампу прошение об отставке, сообщают The Salt Lake Tribune (газета принадлежит семье господина Хантсмана) и The Hill.
Обновлено в 11:55
Политика
Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах
Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.
Обновлено в 12:12
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день
Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg.
Обновлено в 09:40
Политика
Митрохину повторно отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму
Окружной избирком повторно отказал члену партии «Яблоко» Сергею Митрохину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, написал политик в микроблоге Twitter.
Обновлено в 12:02
Политика
Зеленский сменил командующего ООС в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым командующим операцией объединенных сил (ООС) в Донбассе Владимира Кравченко.
Обновлено вчера в 15:06
Футбол
Новичок «Спартака» Тиль обратился к болельщикам на русском языке
Полузащитник Гус Тиль, который недавно перешёл в московский «Спартак» из голландского АЗ, обратился к болельщикам российского клуба на русском языке.
Обновлено в 11:41
Экономика
МВФ: Россия пострадала от дешевой нефти сильнее, чем от санкций
Эксперты МВФ подсчитали, что из-за санкций российская экономика в период с 2014-го по 2018 год ежегодно замедлялась в среднем на 0,2 процентных пункта (п.п.). В то же время негативный эффект от падения цен на нефть составил в среднем около 0,65 п.п.В совокупности санкции, нефть, бюджетная и монетарная политика отняли почти 1,2 п.п. от ежегодного роста российской экономики, сказано в отчете.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Самолет при взлете сбил фонари в Домодедово
Самолет авиакомпании «Глобус» (дочерняя компания S7) сбил фонари на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Домодедово.
Обновлено в 08:05
Происшествия
В Сочи нашли тела двух утопленников
В МЧС подтвердили информацию о двух утопленниках в Сочи.
Обновлено в 10:20
Происшествия
В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам
Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.
Обновлено вчера в 07:05
Политика
Пушков оценил слова генсека НАТО о Крыме
Ранее Столтенберг заявил, что возвращение Крыма в состав России стало возможным из-за усиленной конкуренции между "великими державами".
Обновлено в 07:43
Футбол
«Локомотив» договорился о трансфере Комличенко
Московский "Локомотив" достиг соглашения с чешской "Младой Болеслав" о переходе российского нападающего и лучшего бомбардира чемпионата Чехии-2019 Николая Комличенко.
Обновлено в 06:21
Футбол
«Ахмат» обыграл «Оренбург», Глушаков дебютировал за грозненцев
Обновлено вчера в 15:08
Политика
В Госдуму пригласят дипломатов из вмешивающихся в выборы РФ стран
На предстоящее заседание комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции будут приглашены дипломаты тех стран, чьи представители и СМИ вмешивались в российские выборы.
Обновлено в 11:03
Происшествия
Актер сериала «Кухня» напал с ножом на пассажира в метро
Обновлено в 10:48
Экономика
S&P не видит в новых санкциях угрозы для кредитоспособности РФ
Новые американские санкции не окажут непосредственного влияния на оценку кредитоспособности России международным рейтинговым агентством Standard & Poor's Global Ratings.
Обновлено в 08:39