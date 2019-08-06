Экономика

Сбербанк собирается запустить музыкальный стриминговый сервисЮгополис вчера в 17:47

Сбербанк планирует запустить музыкальный стриминговый сервис в партнерстве с уже существующим игроком, рассказали «Ведомостям» сотрудники двух крупных звукозаписывающих компаний, сотрудник одного из стриминговых сервисов и человек, близкий к банку.
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с чего всё началось

Сбербанк планирует запустить музыкальный стриминговый сервис

Один из собеседников «Ведомостей» рассказал, что Сбербанк кроме Zvooq также ведет переговоры с музыкальными сервисами «Яндекса» и Mail.ru Group. Представитель Zvooq от комментариев отказался. «Сделка с Rambler Group (банк получит 46,5% интернет-холдинга. –
Ведомостивчера в 17:56

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Сбербанк может запустить собственный музыкальный сервис

News.ru06:35

Сбербанк запустит музыкальный стриминговый сервис

Дождь02:31

«Ведомости»: Сбербанк хочет запустить музыкальный стриминговый сервис

Коммерсантъ02:59

Сбербанк может запустить музыкальный стриминговый сервис

Forbes03:41

В Сбербанке прокомментировали информацию о запуске стримингового музыкального сервиса

ТАСС02:20

«Ведомости» узнали о планах Сбербанка запустить стриминговый сервис

Интерфаксвчера в 22:57

Сбербанк собирается запустить музыкальный стриминговый сервис

Югополисвчера в 17:47
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Актер сериала «Кухня» напал с ножом на пассажира в метро

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Происшествия

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Обновлено вчера в 07:56
Финансы

Фондовые рынки США упали до минимума с начала года

Максимальное падение американских фондовых рынков за год зафиксировали 6 августа из-за очередного обострения торговой войны между США и Китаем.
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Происшествия

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Общество

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Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено в 10:03
Общество

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Обновлено в 10:39
Кино

«Мумий Тролль» записал саундтрек к японскому аниме «Гандам»

Группа «Мумий Тролль» записала специальную версию песни «Космический десантник» для аниме «Мобильный воин Гандам: Нарратив».
Обновлено в 11:09
Общество

Дом Меган Маркл в США выставлен на продажу

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Обновлено в 10:53
Шоу-бизнес

Дочь Федосеевой-Шукшиной потребовала развода матери с Алибасовым

Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга крайне негативно относится к браку матери с продюсером Бари Алибасовым и требует развода пары.
Обновлено в 07:49
Экономика

Крупнейшие американские газетные издательства объявили о слиянии

В США объявили о слиянии медиахолдинг GateHousе, который издает газеты в 39 штатах, и компания Gannett, выпускающая общенациональную газету USA Today, а также множество локальных изданий.
Обновлено в 05:31
Путешествия

Турпоток в Анталью с начала года достиг исторического максимума

Обновлено в 06:00
Космос

В Музее космонавтики презентовали космический фотоаппарат

В Музее космонавтики презентовали проект лунного микроспутника — компактного космолёта, который сможет сфотографировать поверхность Луны в мельчайших деталях.
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Космос

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Обновлено в 06:45
Политика

S&P: Новые санкции США не повлияют на кредитоспособность России

Аналитики S&P не увидели значительной угрозы кредитоспособности России из-за второго пакета санкций США, введенных в ответ на дело Скрипалей, говорится в отчете рейтингового агентства.
Обновлено в 09:37
Политика

Патрушев объяснил выход США из ДРСМД

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев объяснил выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности стремлением Америки получить военное превосходство в мире.
Обновлено в 09:13
Политика

Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
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Политика

Украина не собирается запрещать импорт нефтепродуктов из России

Украина не намерена вводить запрет на импорт нефтепродуктов из России, так как это может привести к росту розничных цен на топливо.
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Футбол

Фелипе Коутиньо проведет год в «Арсенале»

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Политика

Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Политика

Зеленский призвал провести встречу лидеров «нормандской четвёрки»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран — участниц нормандского формата собраться для возобновления переговоров по поводу Донбасса.
Обновлено в 11:18
Общество

В Роскачестве дали рекомендации по выбору красного вина

Эксперты Роскачества рассказали, на что стоит обращать внимание при выборе вина из российского винограда.
Обновлено в 02:37
Политика

Пушков объяснил слова генсека НАТО о Крыме

Сенатор Алексей Пушков в Twitter объяснил, что означает недавнее высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что возвращение полуострова в состав России стало возможным из-за роста соперничества между «великими державами», в котором Россия «более напориста».
Обновлено в 09:43
Политика

Рабочая группа рекомендовала ЦИК отказать Гудкову в регистрации

Рабочая группа Центризбиркома на заседании во вторник рекомендовала ЦИК не удовлетворять жалобу на отказ в регистрации Дмитрия Гудкова кандидатом в депутаты Мосгордумы.
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Политика

Индия лишает Кашмир особого статуса

Индия отменяет особый статус штата Джамму и Кашмир, поскольку она стремится к полной интеграции региона с остальной частью страны, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 08:18
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Ученые рассказали о смертельной опасности купания в водоемах

Обновлено в 04:56
Футбол

«Локомотив»: требования Комличенко выходят за пределы разумного

Председатель совета директоров футбольного клуба «Локомотив» (Москва) Анатолий Мещеряков заявил, что требования российского нападающего Николая Комличенко по условиям контракта выходят за пределы разумного.
Обновлено в 09:24
Космос

Ученые проводят на МКС эксперимент по добыче минералов бактериями

Обновлено в 02:08
Экономика

МВФ оценил влияние санкций и нефти на рост российской экономики

Менее значимыми негативными факторами специалисты МВФ назвали жесткую бюджетную политику (-0,1 п.п.) и сдерживающую денежно-кредитную политику России (-0,2 п.п.). Таким образом, по оценке МВФ, в общей сложности все перечисленные факторы — антироссийские санкции, снижение цен на нефть и монетарная политика — лишили экономику РФ почти 1,2 процентных пункта ежегодного роста экономики.
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