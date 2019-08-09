Недвижимость
Сбербанк снизит ставку по льготной ипотеке для многодетных семейРИА Новости 07:14
Сбербанк на следующей неделе снизит ставку по льготной ипотеке с господдержкой для многодетных семей до пяти процентов, сообщил первый зампред правления банка Александр Ведяхин. Ранее ставка составляла шесть процентов.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:15, Вашингтон
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