Сбербанк на следующей неделе снизит ставку по льготной ипотеке с господдержкой для многодетных семей до пяти процентов, сообщил первый зампред правления банка Александр Ведяхин. Ранее ставка составляла шесть процентов.

Сбербанк снизит ставку по льготной ипотеке для многодетных семей

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