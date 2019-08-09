Недвижимость
Сбербанк снизит ставки по ипотеке для семей с детьмиРБК вчера в 08:19
Сбербанк с 12 августа снизит процентные ставки по ипотеке с господдержкой для семей с двумя и более детьми на 1 п.п. — до 5%. Об этом кредитная организация сообщает в пресс-релизе.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 00:51, Вашингтон
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах рыбалки
Обновлено вчера в 16:20
Политика
Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохое
Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ».
Обновлено вчера в 22:30
Музыка
В Карелии вновь откроется фестиваль Ruskeala Symphony
Уже сегодня в горном парке «Рускеала» вновь откроется фестиваль «Ruskeala Symphony».
Обновлено вчера в 07:23
Общество
Стала известна зарплата российских космонавтов
Сегодня отряд российских космонавтов составляет 25 человек.
Обновлено 08 августа в 12:32
Футбол
Давид Сильва назначен капитаном «Манчестер Сити»
33-летний Сильва выступает за «Манчестер Сити» с 2010 года. Этот сезон станет для него последним в составе британского клуба.
Обновлено вчера в 10:12
Культура
В США скончался художник комиксов Marvel Эрни Колон
Обновлено вчера в 22:08
Политика
Глава турецкой партии предложил Эрдогану признать Крым российским
Председатель турецкой партии «Родина» (Vatan) Догу Перинчек заявил «РИА Новости», что президенту страны Реджепу Эрдогану надо признать Крым российской территорией.
Обновлено вчера в 16:09
Авто
Фермер оставил в сарае коллекцию из 250 раритетных автомобилей
Местные СМИ опубликовали видео, на котором запечатлены сокровища фермера -- некоторые спрятаны в сарае, другие припаркованы на территории его владений.
Обновлено вчера в 07:33
Политика
В Москве пройдет митинг за свободные выборы
Есть множество причин выйти на сегодняшний митинг на проспекте Сахарова, - сказала юрист ФБК Любовь Соболь.
Обновлено вчера в 23:30
Футбол
Нападающий «Порту» может перейти в «Наполи»
Форвард «Порту» Мусса Марега был предложен «Наполи».
Обновлено вчера в 16:48
Происшествия
Возросло число пострадавших от новых взрывов под Ачинском
В результате взрывов пороховых зарядов к боеприпасам на складе Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа в селе Каменка Ачинского района Красноярского края пострадали девять человек, сообщили врачи местной больницы.
Обновлено вчера в 14:27
Происшествия
При испытаниях двигателя погибли пять сотрудников «Росатома»
Пять сотрудников «Росатома» погибли и трое пострадали при испытании реактивной двигательной установки на военном полигоне в Архангельской области, говорится в поступившем в РБК сообщении госкорпорации.
Обновлено вчера в 18:49
Политика
В Дагестане ответили на претензии Кадырова в адрес имама Шамиля
Муфтият Дагестана прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено 07 августа в 21:09
Политика
Трамп пригрозил ответить на предупреждения не ездить в США
США могут ответить на предупреждения других стран об опасности поездок в Штаты, появившиеся после нескольких инцидентов со стрельбой, заявил американский президент Дональд Трамп, пишет The Hill.
Обновлено вчера в 19:37
Армия и оружие
Спутник заснял в Белом море танкер для сбора радиоактивных отходов
Обновлено вчера в 08:43
Здоровье
Минздрав назвал регионы с самым здоровым населением
Согласно статистическому сборнику ведомства за прошлый год, меньше всего болеют жители таких регионов, как Кабардино-Балкарская и Чеченская республики и Курская область.
Обновлено вчера в 20:10
Теннис
Серена Уильямс вышла в полуфинал турнира в Торонто
Следующей соперницей Уильямс на турнире в Торонто будет чешка Мари Боузкова, которая вышла в полуфинал после того, как ее соперница румынка Симона Халеп (четвертая сеяная) отказалась от продолжения борьбы.
Обновлено в 00:33
Происшествия
Медведь поджег полицейскую машину
Обновлено вчера в 08:44
Общество
Появились результаты экспертиз по делу судьи Елены Хахалевой
Обновлено вчера в 08:11
Происшествия
В Приморье 18 туристов заблокированы на пляже из-за ливней
В управлении МЧС по Приморскому краю проинформировали о том, что 18 туристов из-за ливней не смогли покинуть пляж.
Обновлено в 00:02
Энергетика
«Северный поток-2» отреагировал на данные о срыве сроков
В четверг, 8 августа, Reuters сообщило, что строительство «Северного потока-2» может задержаться на восемь месяцев, а его стоимость в этом случае увеличится на 660 миллионов евро (около 740 миллионов долларов).
Обновлено вчера в 08:07
Футбол
ЦСКА внес в заявку 15-летнего вратаря
Московский ЦСКА заявил для участия в матчах чемпионата 15-летнего голкипера Владислава Торопа, передает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 19:46
Происшествия
19-летняя футболистка погибла в ДТП
Испанская футболистка Альба Эстебан скончалась в возрасте 19 лет в результате ДТП, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 04:58
Армия и оружие
Десять сирийских военных погибли при отражении атаки боевиков в Идлибе
Десять сирийских военных погибли при отражении атаки боевиков в провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 20:45
Происшествия
Более 50 человек погибли из-за наводнений в Индии
В Индии более 50 человек погибли из-за наводнений. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на местные власти.
Обновлено вчера в 09:46
Происшествия
В США Дмитрия Андрейченко обвинили в угрозах совершить теракт
Прокуратура американского округа Грин (штат Миссури) в пятницу предъявила 20-летнему Дмитрию Андрейченко обвинения в угрозах совершить террористический акт.
Обновлено вчера в 19:45
Футбол
Леонарду Жардим: «Продолжаем работать. Верю в команду»
Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим после поражения от "Лиона" в 1-м туре чемпионата Франции (0:3) отметил, что верит в свою команду.
Обновлено вчера в 23:13
Здоровье
На Ставрополье Минздрав проверит серию смертей младенцев в роддоме
Обновлено вчера в 23:40
Шоу-бизнес
Вилли Токарева похоронили в Москве
Напомним, в среду сообщалось, что певец Вилли Токарев будет похоронен 9 августа на Калитниковском кладбище в Москве.
Обновлено вчера в 07:33
Шоу-бизнес
Рудковская объявила награду за «голову» Лены Миро
Продюсер Димы Билана назвала Миро "убогим, обделенным любовью чучелом, изрыгающим зловонный словесный понос", чем спровоцировала появление очередного поста, посвященного уже конкретно ей.
Обновлено вчера в 12:51