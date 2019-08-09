Недвижимость
Сбербанк снизит ставки по ипотеке для семей с детьмиРБК вчера в 08:19
Сбербанк с 12 августа снизит процентные ставки по ипотеке с господдержкой для семей с двумя и более детьми на 1 п.п. — до 5%. Об этом кредитная организация сообщает в пресс-релизе.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 00:38, Вашингтон
Политика
ВЦИОМ решил реже публиковать открытый рейтинг доверия президенту
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил публиковать рейтинг доверия россиян к политикам, в том числе к президенту не еженедельно, а раз в месяц, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ВЦИОМа.
Обновлено вчера в 20:45
Политика
В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке
Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено вчера в 13:11
Транспорт
В Сети появилось видео проезда поезда по Крымскому мосту
В Сети появилось видео с проездом по мосту рабочего состава, по предварительным данным, снятое жителем Керчи.
Обновлено вчера в 10:13
Общество
Минкульт предлагает запретить приносить свою еду в кинотеатры
Министерство культуры РФ предлагает запретить россиянам приносить в кинотеатры свою еду и напитки.
Обновлено вчера в 10:31
Космос
Поверхностные особенности астероида будут названы в честь мифических птиц
Ученые планируют поверхностные особенности Бенну назвать в честь мифологических птиц и птицеподобных существ, дополняя тему миссии, которая коренится в египетской мифологии.
Обновлено вчера в 11:55
Политика
Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохое
Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ».
Обновлено вчера в 22:30
Шоу-бизнес
Фадеев отказался продюсировать Наргиз
Певица Наргиз получила официальный документ о расторжении контракта с продюсерским центром Максима Фадеева «MALFA», сообщила официальный представитель исполнительницы в комментарии РИА Новости 8 августа.
Обновлено 08 августа в 03:56
Космос
В снегах Антарктиды обнаружили космическую пыль
Учёные обнаружили в снегах Антарктиды космическую пыль железа-60 — очень редкого изотопа, который мог попасть на планету только из межзвёздного пространства в космосе.
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках Сергея Фомина
Обновлено вчера в 10:23
Происшествия
Более 50 человек погибли из-за наводнений в Индии
В Индии более 50 человек погибли из-за наводнений. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на местные власти.
Обновлено вчера в 09:46
Энергетика
«Северный поток-2» отреагировал на данные о срыве сроков
В четверг, 8 августа, Reuters сообщило, что строительство «Северного потока-2» может задержаться на восемь месяцев, а его стоимость в этом случае увеличится на 660 миллионов евро (около 740 миллионов долларов).
Обновлено вчера в 08:07
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки
Обновлено вчера в 16:40
Происшествия
В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального»
Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.
Обновлено вчера в 17:23
Шоу-бизнес
Вилли Токарева похоронили в Москве
Напомним, в среду сообщалось, что певец Вилли Токарев будет похоронен 9 августа на Калитниковском кладбище в Москве.
Обновлено вчера в 07:33
Баскетбол
Сборная России победила команду Италии в товарищеском матче
После двух туров товарищеского турнира россияне одержали две победы. Ранее сборная России победила команду Венесуэлы.
Обновлено вчера в 17:12
Единоборства
Бой-реванш между Джошуа и Руисом пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии
Первый бой между Джошуа и Руисом прошел 1 июня, британец потерпел первое поражение в карьере, лишившись поясов чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).
Обновлено вчера в 14:00
Экономика
Fitch повысило суверенный рейтинг России
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с "BBB-" до "BBB", изменив прогноз на стабильный.
Обновлено вчера в 16:21
Политика
Захарова оценила обозначение Курил на карте ОИ-2020 территорией Японии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с включением южнокурильских островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи в состав Японии на карте эстафеты олимпийского огня Токио-2020.
Обновлено вчера в 08:28
Политика
Европейские консульства научат выявлять жителей Донбасса среди россиян
Службы ЕС разрабатывают для европейских консульств инструкции для выявления российских паспортов, выданных жителям Донбасса, а также для работы с визовыми заявлениями, которые подают жители Донбасса с российским гражданством, сообщил РИА Новости источник в структурах ЕС.
Обновлено вчера в 14:18
Энергетика
Правительство Украины обязало «Нафтогаз» снизить цену на газ
Согласно поручению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, «Нафтогаз Украины» обязан в августе снизить цену газа для населения еще на 265 гривен за 1 тыс. куб. м, — говорится в сообщении правительства.
Обновлено 07 августа в 16:43
Политика
Лидер движения против рабства «Альтернатива» пропал в Сирии
Олег Мельников, лидер движения «Альтернатива», борющегося против современного рабства, пропал на территории Сирии.
Обновлено вчера в 03:05
Общество
На Китай надвигается супертайфун «Лекима»
Синоптики Китая объявили «красный» наивысший уровень тревоги: на юг страны надвигается супертайфун «Лекима».
Обновлено вчера в 02:45
Здоровье
Минздрав назвал самые здоровые регионы России
Жители Кабардино-Балкарии и Чечни болеют меньше всего в России, следует из статистических данных Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:49
Армия и оружие
В Ираке упал американский беспилотник
Как сообщили в агентстве «Meh», в результате падения беспилотник получил незначительные повреждения.
Обновлено вчера в 07:07
Происшествия
При взрыве на полигоне в Архангельской области погибли пять человек
Обновлено вчера в 17:15
Политика
Трамп высоко оценил шансы Зеленского договориться с Путиным
Президент США Дональд Трамп допускает, что его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому удастся договориться с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 13:05
Авто
Ford Sollers поставит в Башкортостан 170 автобусов Ford Transit
Обновлено вчера в 06:20
Гаджеты
Huawei представила операционную систему HarmonyOS
Компания Huawei сегодня, 9 августа, представила на конференции разработчиков Huawei Developer Conference в Шанхае свою кроссплатформенную операционную систему HarmonyOS, следует из сообщения компании.
Обновлено вчера в 04:32
Общество
Названы самые распространенные фамилии в России
Самыми часто встречающимися фамилиями в России по-прежнему остаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов.
Обновлено вчера в 23:14