Сбербанк с 12 августа снизит процентные ставки по ипотеке с господдержкой для семей с двумя и более детьми на 1 п.п. — до 5%. Об этом кредитная организация сообщает в пресс-релизе.

Сбербанк снизит ставки по ипотеке для семей с детьми

Политика ВЦИОМ решил реже публиковать открытый рейтинг доверия президенту Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил публиковать рейтинг доверия россиян к политикам, в том числе к президенту не еженедельно, а раз в месяц, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ВЦИОМа.

Политика В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.

Транспорт В Сети появилось видео проезда поезда по Крымскому мосту В Сети появилось видео с проездом по мосту рабочего состава, по предварительным данным, снятое жителем Керчи.

Общество Минкульт предлагает запретить приносить свою еду в кинотеатры Министерство культуры РФ предлагает запретить россиянам приносить в кинотеатры свою еду и напитки.

Космос Поверхностные особенности астероида будут названы в честь мифических птиц Ученые планируют поверхностные особенности Бенну назвать в честь мифологических птиц и птицеподобных существ, дополняя тему миссии, которая коренится в египетской мифологии.

Политика Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохое Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ».

Шоу-бизнес Фадеев отказался продюсировать Наргиз Певица Наргиз получила официальный документ о расторжении контракта с продюсерским центром Максима Фадеева «MALFA», сообщила официальный представитель исполнительницы в комментарии РИА Новости 8 августа.

Космос В снегах Антарктиды обнаружили космическую пыль Учёные обнаружили в снегах Антарктиды космическую пыль железа-60 — очень редкого изотопа, который мог попасть на планету только из межзвёздного пространства в космосе.

Происшествия Более 50 человек погибли из-за наводнений в Индии В Индии более 50 человек погибли из-за наводнений. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

Энергетика «Северный поток-2» отреагировал на данные о срыве сроков В четверг, 8 августа, Reuters сообщило, что строительство «Северного потока-2» может задержаться на восемь месяцев, а его стоимость в этом случае увеличится на 660 миллионов евро (около 740 миллионов долларов).

Происшествия В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального» Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.

Шоу-бизнес Вилли Токарева похоронили в Москве Напомним, в среду сообщалось, что певец Вилли Токарев будет похоронен 9 августа на Калитниковском кладбище в Москве.

Баскетбол Сборная России победила команду Италии в товарищеском матче После двух туров товарищеского турнира россияне одержали две победы. Ранее сборная России победила команду Венесуэлы.

Единоборства Бой-реванш между Джошуа и Руисом пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии Первый бой между Джошуа и Руисом прошел 1 июня, британец потерпел первое поражение в карьере, лишившись поясов чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).

Экономика Fitch повысило суверенный рейтинг России Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с "BBB-" до "BBB", изменив прогноз на стабильный.

Политика Захарова оценила обозначение Курил на карте ОИ-2020 территорией Японии Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с включением южнокурильских островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи в состав Японии на карте эстафеты олимпийского огня Токио-2020.

Политика Европейские консульства научат выявлять жителей Донбасса среди россиян Службы ЕС разрабатывают для европейских консульств инструкции для выявления российских паспортов, выданных жителям Донбасса, а также для работы с визовыми заявлениями, которые подают жители Донбасса с российским гражданством, сообщил РИА Новости источник в структурах ЕС.

Энергетика Правительство Украины обязало «Нафтогаз» снизить цену на газ Согласно поручению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, «Нафтогаз Украины» обязан в августе снизить цену газа для населения еще на 265 гривен за 1 тыс. куб. м, — говорится в сообщении правительства.

Политика Лидер движения против рабства «Альтернатива» пропал в Сирии Олег Мельников, лидер движения «Альтернатива», борющегося против современного рабства, пропал на территории Сирии.

Общество На Китай надвигается супертайфун «Лекима» Синоптики Китая объявили «красный» наивысший уровень тревоги: на юг страны надвигается супертайфун «Лекима».

Здоровье Минздрав назвал самые здоровые регионы России Жители Кабардино-Балкарии и Чечни болеют меньше всего в России, следует из статистических данных Минздрава за 2018 год.

Армия и оружие В Ираке упал американский беспилотник Как сообщили в агентстве «Meh», в результате падения беспилотник получил незначительные повреждения.

Политика Трамп высоко оценил шансы Зеленского договориться с Путиным Президент США Дональд Трамп допускает, что его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому удастся договориться с российским лидером Владимиром Путиным.

Гаджеты Huawei представила операционную систему HarmonyOS Компания Huawei сегодня, 9 августа, представила на конференции разработчиков Huawei Developer Conference в Шанхае свою кроссплатформенную операционную систему HarmonyOS, следует из сообщения компании.