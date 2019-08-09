Сбербанк с 12 августа снизит процентные ставки по ипотеке с господдержкой для семей с двумя и более детьми на 1 п.п. — до 5%. Об этом кредитная организация сообщает в пресс-релизе.

Сбербанк снизит ставки по ипотеке для семей с детьми

Политика Советника-посланника американского посольства вызвали в МИД Советника-посланника американского посольства Тима Ричардсона вызвали в МИД и сделали представление из-за публикации информации о несанкционированной акции в Москве, сообщили в ведомстве.

Общество Полиция пообещала пресекать несанкционированные митинги в Москве Московская полиция предупредила участников несанкционированных митингов, что будет "немедленно пресекать" малейшие провокации, сообщает в пятницу столичный главк МВД РФ.

Здоровье Число больных раком детей в России достигло 10-летнего максимума В 2018 году на диспансерном наблюдении в России находились более 26,9 тысяч детей со злокачественными онкологическими заболеваниями.

Политика Во Франции предложили России вернуть царские долги Депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер попросил разъяснить, что правительство республики готово сделать для того, чтобы "окончательно разрешить" вопрос о российских выплатах по облигациям царских времен.

Экономика Мусорная реформа доводит региональных операторов до банкротства За год, что в стране проходит мусорная реформа, для операторов, вывозящих и перерабатывающих отходы, так и не появилось четких правил.

Армия и оружие В ЛНР обвинили украинского снайпера в убийстве ополченца Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий обвинил снайпера ВС Украины в убийстве ополченца.

Авто Toyota привезет в РФ несколько моделей линейки GR-Sport В российском офисе Toyota подтвердили слухи относительно выхода на авторынок моделей в исполнении GR-Sport (GR-S).

Шоу-бизнес Дочь Иосифа Пригожина похудела на 21 килограмм за 8 месяцев Сообщается, что девушка в декабре 2018 года весила 112 килограммов, тогда как сейчас ее вес достигает 91 килограмма.

Футбол ЦСКА внес в заявку 15-летнего вратаря Московский ЦСКА заявил для участия в матчах чемпионата 15-летнего голкипера Владислава Торопа, передает "Чемпионат.com".

Футбол «Монако» без Головина потерпел разгром в матче с «Лионом» В матче 1-го тура чемпионата Франции "Монако" проиграл "Лиону" со счётом 0:3. Встреча состоялась в Монако на стадионе "Луи II".

Политика Глава турецкой партии предложил Эрдогану признать Крым российским Председатель турецкой партии «Родина» (Vatan) Догу Перинчек заявил «РИА Новости», что президенту страны Реджепу Эрдогану надо признать Крым российской территорией.

Шоу-бизнес Марат Башаров останется ведущим «Битвы экстрасенсов» Пока руководство канала ТНТ не сообщило, кто станет ведущим юбилейной «Битвы экстрасенсов».

Политика Кадыров ответил возмущенным его словами об имаме Шамиле дагестанцам Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.

Наука Крупнейшие в мире лягушки строят пруды для своего потомства Третий тип - лягушки очищают впадины мелководья от крупных камней, перемещая их к краю и создавая круговой пруд.

Политика Российский самолет пролетел над Украиной Российским самолетам запрещено заходить в воздушное пространство Украины с 2015 года. Аналогичный запрет введен в России.

Политика В МИД КНР призвали США прекратить вмешиваться в дела Гонконга Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что американские власти должны немедленно прекратить вмешиваться в происходящее в Гонконге и во внутренние дела КНР.

Армия и оружие Der Spiegel: США угрожают Германии выводом войск «Поистине унизительно ожидать, что налогоплательщики США будут по-прежнему оплачивать пребывание 50 тысяч американцев в Германии, а немцы будут использовать свой торговый профицит для своих собственных нужд», — цитирует «Шпигель» заявление посла США Ричарда Гренелла агентству ДПА.

Гаджеты Huawei представила новую операционную систему Harmony OS Как отметили на презентации, новая операционная система Harmony OS не повторяет Android, она работает на основе микроядра и позволяет синхронизировать различные устройства: компьютеры, телефоны и технику для умного дома.

Общество Массовое отключение электроэнергии произошло в Лондоне Массовое отключение электроэнергии зафиксировано в Лондоне и на юго-востоке Англии, сообщает Sky News.

Происшествия Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возросло В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на врачей в Ачинской районной больнице.

Происшествия В Геленджике задержали авиадебошира на самолете из Екатеринбурга "Сотрудникам транспортной полиции в аэропорту Геленджик поступило сообщение от диспетчера о том, что на борту самолета сообщением Екатеринбург-Геленджик находится пассажир, который нарушает общественный порядок, выражается нецензурной бранью, на неоднократные замечания бортпроводников не реагирует.

Экономика В UC Rusal допустили отказ от проекта в США из-за давления политиков Компания UC Rusal может отказаться от строительства в США завода по производству плоского алюминиевого проката для автопрома (совместный проект с американским холдингом Braidy Industries), если американские политики продолжат оказывать на компанию давление, сообщила финансовый директор US Rusal Александра Бурико, передает ТАСС.

Финансы CNN оценил вероятность использования козыря Китая в конфликте с США В рукаве у Пекина есть козырь: он является крупнейшим кредитором американского правительства.

Армия и оружие Деградирующий базар: как развивается оружейная торговля Украины Богатое наследство Общеизвестно, что после распада СССР Украина получила одну из самых мощных в мире военных группировок: на территории Киевского, Одесского и Прикарпатского военных округов базировалось множество частей и соединений, в составе которых насчитывалось около 9000 танков, 11000 БМП и БТР, 18000 артиллерийских установок и реактивных систем залпового огня и 2800 самолетов и вертолетов.

Политика Зеленский отказался подписать совместное заявление с Варфоломеем Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи в Турции со Вселенским (Константинопольским) патриархом Варфоломеем отказался подписать совместное заявление сторон.