Недвижимость
Сбербанк снизит ставки по ипотеке для семей с детьмиРБК 08:19
Сбербанк с 12 августа снизит процентные ставки по ипотеке с господдержкой для семей с двумя и более детьми на 1 п.п. — до 5%. Об этом кредитная организация сообщает в пресс-релизе.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 20:22, Вашингтон
Политика
Советника-посланника американского посольства вызвали в МИД
Советника-посланника американского посольства Тима Ричардсона вызвали в МИД и сделали представление из-за публикации информации о несанкционированной акции в Москве, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 05:06
Общество
Полиция пообещала пресекать несанкционированные митинги в Москве
Московская полиция предупредила участников несанкционированных митингов, что будет "немедленно пресекать" малейшие провокации, сообщает в пятницу столичный главк МВД РФ.
Обновлено в 03:26
Здоровье
Число больных раком детей в России достигло 10-летнего максимума
В 2018 году на диспансерном наблюдении в России находились более 26,9 тысяч детей со злокачественными онкологическими заболеваниями.
Обновлено в 08:07
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
Депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер попросил разъяснить, что правительство республики готово сделать для того, чтобы "окончательно разрешить" вопрос о российских выплатах по облигациям царских времен.
Обновлено в 19:23
Авто
Suzuki открыла новый дилерский центр в Казани
Обновлено в 06:04
Экономика
Мусорная реформа доводит региональных операторов до банкротства
За год, что в стране проходит мусорная реформа, для операторов, вывозящих и перерабатывающих отходы, так и не появилось четких правил.
Обновлено вчера в 19:25
Армия и оружие
В ЛНР обвинили украинского снайпера в убийстве ополченца
Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий обвинил снайпера ВС Украины в убийстве ополченца.
Обновлено в 08:03
Авто
Toyota привезет в РФ несколько моделей линейки GR-Sport
В российском офисе Toyota подтвердили слухи относительно выхода на авторынок моделей в исполнении GR-Sport (GR-S).
Обновлено в 11:12
Шоу-бизнес
Дочь Иосифа Пригожина похудела на 21 килограмм за 8 месяцев
Сообщается, что девушка в декабре 2018 года весила 112 килограммов, тогда как сейчас ее вес достигает 91 килограмма.
Обновлено в 13:46
Футбол
ЦСКА внес в заявку 15-летнего вратаря
Московский ЦСКА заявил для участия в матчах чемпионата 15-летнего голкипера Владислава Торопа, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 19:46
Футбол
«Монако» без Головина потерпел разгром в матче с «Лионом»
В матче 1-го тура чемпионата Франции "Монако" проиграл "Лиону" со счётом 0:3. Встреча состоялась в Монако на стадионе "Луи II".
Обновлено в 16:36
Политика
Глава турецкой партии предложил Эрдогану признать Крым российским
Председатель турецкой партии «Родина» (Vatan) Догу Перинчек заявил «РИА Новости», что президенту страны Реджепу Эрдогану надо признать Крым российской территорией.
Обновлено в 16:09
Шоу-бизнес
Марат Башаров останется ведущим «Битвы экстрасенсов»
Пока руководство канала ТНТ не сообщило, кто станет ведущим юбилейной «Битвы экстрасенсов».
Обновлено в 15:40
Политика
Кадыров ответил возмущенным его словами об имаме Шамиле дагестанцам
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено в 06:40
Наука
Крупнейшие в мире лягушки строят пруды для своего потомства
Третий тип - лягушки очищают впадины мелководья от крупных камней, перемещая их к краю и создавая круговой пруд.
Обновлено в 03:20
Политика
Российский самолет пролетел над Украиной
Российским самолетам запрещено заходить в воздушное пространство Украины с 2015 года. Аналогичный запрет введен в России.
Обновлено в 02:23
Политика
В МИД КНР призвали США прекратить вмешиваться в дела Гонконга
Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что американские власти должны немедленно прекратить вмешиваться в происходящее в Гонконге и во внутренние дела КНР.
Обновлено в 04:49
Армия и оружие
Der Spiegel: США угрожают Германии выводом войск
«Поистине унизительно ожидать, что налогоплательщики США будут по-прежнему оплачивать пребывание 50 тысяч американцев в Германии, а немцы будут использовать свой торговый профицит для своих собственных нужд», — цитирует «Шпигель» заявление посла США Ричарда Гренелла агентству ДПА.
Обновлено в 04:21
Гаджеты
Huawei представила новую операционную систему Harmony OS
Как отметили на презентации, новая операционная система Harmony OS не повторяет Android, она работает на основе микроядра и позволяет синхронизировать различные устройства: компьютеры, телефоны и технику для умного дома.
Обновлено в 05:13
Общество
Массовое отключение электроэнергии произошло в Лондоне
Массовое отключение электроэнергии зафиксировано в Лондоне и на юго-востоке Англии, сообщает Sky News.
Обновлено в 13:09
Происшествия
Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возросло
В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на врачей в Ачинской районной больнице.
Обновлено в 12:45
Происшествия
В Геленджике задержали авиадебошира на самолете из Екатеринбурга
"Сотрудникам транспортной полиции в аэропорту Геленджик поступило сообщение от диспетчера о том, что на борту самолета сообщением Екатеринбург-Геленджик находится пассажир, который нарушает общественный порядок, выражается нецензурной бранью, на неоднократные замечания бортпроводников не реагирует.
Обновлено в 13:11
Экономика
В UC Rusal допустили отказ от проекта в США из-за давления политиков
Компания UC Rusal может отказаться от строительства в США завода по производству плоского алюминиевого проката для автопрома (совместный проект с американским холдингом Braidy Industries), если американские политики продолжат оказывать на компанию давление, сообщила финансовый директор US Rusal Александра Бурико, передает ТАСС.
Обновлено в 18:35
Финансы
CNN оценил вероятность использования козыря Китая в конфликте с США
В рукаве у Пекина есть козырь: он является крупнейшим кредитором американского правительства.
Обновлено вчера в 16:42
Армия и оружие
Деградирующий базар: как развивается оружейная торговля Украины
Богатое наследство Общеизвестно, что после распада СССР Украина получила одну из самых мощных в мире военных группировок: на территории Киевского, Одесского и Прикарпатского военных округов базировалось множество частей и соединений, в составе которых насчитывалось около 9000 танков, 11000 БМП и БТР, 18000 артиллерийских установок и реактивных систем залпового огня и 2800 самолетов и вертолетов.
Обновлено в 17:02
Политика
Зеленский отказался подписать совместное заявление с Варфоломеем
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи в Турции со Вселенским (Константинопольским) патриархом Варфоломеем отказался подписать совместное заявление сторон.
Обновлено вчера в 14:42
Общество
Ричард Гир доставил продукты на судно с мигрантами
Обновлено в 11:26
Технологии
Apple запустила аналитический сервис для музыкантов
Apple Music объявила, что ее аналитическая платформа для музыкантов под названием Apple Music for Artists вышла из бета-версии и доступна для всех.
Обновлено в 11:14