Недвижимость

Сбербанк снизит ставки по ипотеке для семей с детьмиРБК 08:19

Сбербанк с 12 августа снизит процентные ставки по ипотеке с господдержкой для семей с двумя и более детьми на 1 п.п. — до 5%. Об этом кредитная организация сообщает в пресс-релизе.
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Сбербанк снизит ставку по ипотеке

URA.Ru10:22

Кто может рассчитывать на понижение ставки по ипотеке в РФ

РЕН ТВ13:01

Сбербанк на следующей неделе снизит ставки по ипотеке с господдержкой для семей с детьми

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Сбербанк снизит ставку по льготной ипотеке для многодетных семей

РИА Новости07:14
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