Недвижимость
Сбербанк снизит ставки по ипотеке для семей с детьмиРБК 08:19
Сбербанк с 12 августа снизит процентные ставки по ипотеке с господдержкой для семей с двумя и более детьми на 1 п.п. — до 5%. Об этом кредитная организация сообщает в пресс-релизе.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 11:01, Вашингтон
Общество
Росрыболовство разъяснило новые правила любительской рыбалки
Федеральный закон «О любительском рыболовстве», который был принят в декабре прошлого года и вступит в силу 1 января 2020 года, устанавливает, в том числе, суточные нормы вылова, запрет на добычу рыбы сетями, ограничение подводной охоты с целью решения проблемы безопасности людей в местах массового отдыха, сообщает пресс-служба Росрыболовства.
Обновлено в 08:54
Футбол
Давид Сильва назначен капитаном «Манчестер Сити»
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Обновлено в 10:12
Политика
Украина объяснила решение пустить российский самолет вопреки запрету
Украина разрешила российскому самолету пролететь над своей территорией, чтобы избежать возможной аварийной ситуации.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Пострадавшие от взрыва под Северодвинском могли получить дозу радиации
Вчера в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибли два человека, до 15 получили ранения.
Обновлено в 10:39
Политика
В Крыму неизвестные подняли флаг Украины
В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.
Обновлено в 06:31
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.
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Общество
В Австралии выбрали самую милую коалу континента
Обновлено в 03:33
Происшествия
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Обновлено в 10:47
Экономика
Цены на такси в России могут вырасти на 20 % из-за «Яндекса»
По прогнозам Максима Жаворонкова, после завершения консолидации «Яндекса», «Везёт» и Uber цены на такси в среднем могут подняться до 20 %, а комиссия для водителей — на 5–10%.
Обновлено в 09:27
Происшествия
Суд арестовал Сергея Фомина по делу о массовых беспорядках в Москве
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО Сергея Фомина - одиннадцатого фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес
В Москве началось прощание с Вилли Токаревым
Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 04:30
Здоровье
Рекордно выросло число больных раком детей в РФ
В прошлом году число детей, которые живут с этим страшным диагнозом, стало рекордным для РФ, пишет Rambler News Service.
Обновлено в 05:02
Интернет
Предложен список отечественных приложений для предустановки на ПК
Работа проводилась с целью определения того, какие из IT-продуктов российских производителей идентичны по функциональности известным зарубежным и могут быть предустановлены на ПК и ноутбуки, продаваемые на территории России.
Обновлено в 03:59
Космос
Метеоспутник Амурского университета сделал 500 витков вокруг Земли
Малый космический аппарат «АмурСат», разработанный в Амурском государственном университете, сделал 500 витков вокруг Земли.
Обновлено вчера в 01:16
Политика
Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте Олимпиады-2020
Четыре российских острова Южных Курил появились на карте Японии, опубликованной на сайте Олимпиады 2020 года в разделе маршрута олимпийского огня.
Обновлено вчера в 23:48
Политика
ЦИК окончательно отказал Яшину в регистрации кандидатом в Мосгордуму
Центризбирком (ЦИК) отказался удовлетворить жалобу политика Ильи Яшина, пытавшегося оспорить отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 10:22
Авто
На заводе «Соллерс» в Приморье собрали первую партию моторов Mazda
Завод Sollers во Владивостоке выпустил пробную партию бензиновых 4-цилиндровых моторов SkyActive-G для автомобилей Mazda.
Обновлено в 04:52
Киберспорт
Новыми бесплатными играми в Epic Games Store станут Hyper Light Drifter и Mutant Year Zero
Обновлено вчера в 11:17
Футбол
Футболист дортмундской «Боруссии» Филипп перешел в московское «Динамо»
Нападающий дортмундской "Боруссии" Максимилиан Филипп перешел в московский футбольный клуб "Динамо".
Обновлено в 06:17
Политика
Зеленский не захотел подписывать заявление с патриархом Варфоломеем
Обновлено вчера в 13:59
Общество
Минкультуры предлагает запретить пронос своей еды в кинозалы
Министерство культуры РФ по просьбе представителей киноиндустрии подготовило поправки в действующий федеральный закон "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации", запрещающие доступ в залы с едой и напитками.
Обновлено в 08:44
Гаджеты
Huawei представила собственную операционную систему
Компания Huawei представила собственную операционную систему Harmony OS на конференции разработчиков в китайской провинции Гуандун.
Обновлено в 10:32
Наука
Британские ученые выяснили, как заставить зубы вырасти заново
Обновлено в 06:47
Происшествия
Водитель разбившегося под Новороссийском автобуса арестован
Приморский суд Новороссийска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении водителя автобуса, упавшего с обрыва вечером 7 августа, сообщило следственное управление СКР по Краснодарскому краю.
Обновлено в 10:31
Политика
В МИД РФ раскрыли подоплёку выхода США из ДРСМД
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) «разрушили» Соединённые Штаты и сделали это намеренно.
Обновлено в 08:21
Политика
«Единая Россия» предложила определить в городах места для митингов
Фракция "Единая Россия" в Госдуме предлагает определить в Москве место для проведения санкционированных митингов, им может стать проспект Сахарова.
Обновлено в 06:38
Авто
Лимузин Элвиса Пресли продадут с аукциона вместе с пылью
Уже новый хозяин распорядится этой пылью так, как сочтёт нужным. Этот лимузин был подарен Элвису Пресли на его свадьбу с Присциллой Болье.
Обновлено в 00:07
Авто
«Калашников» создал электромобиль для такси и каршеринга
Концерн "Калашников" создал электромобиль для такси и каршеринга, сообщили в госкорпорации "Ростех", в которую входит концерн.
Обновлено в 08:02
Авто
В Беларуси начали выпускать новый седан Geely
На белорусском заводе "БелДжи" стартовал выпуск нового седана Geely GE.
Обновлено в 02:45
Музыка
Оскароносную песню Леди Гаги назвали плагиатом
Композитор Стив Ронсен заявил, что песня Shallow, за которую Леди Гага получила Оскар в номинации «Лучшая оригинальная песня», является плагиатом на одну из его композиций.
Обновлено в 10:14