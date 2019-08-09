Сбербанк с 12 августа снизит процентные ставки по ипотеке с господдержкой для семей с двумя и более детьми на 1 п.п. — до 5%. Об этом кредитная организация сообщает в пресс-релизе.

Сбербанк снизит ставки по ипотеке для семей с детьми

Общество Росрыболовство разъяснило новые правила любительской рыбалки Федеральный закон «О любительском рыболовстве», который был принят в декабре прошлого года и вступит в силу 1 января 2020 года, устанавливает, в том числе, суточные нормы вылова, запрет на добычу рыбы сетями, ограничение подводной охоты с целью решения проблемы безопасности людей в местах массового отдыха, сообщает пресс-служба Росрыболовства.

Футбол Давид Сильва назначен капитаном «Манчестер Сити» В прошлом сезоне капитаном «Манчестер Сити» был Венсан Компани, этим летом он покинул клуб.

Политика Украина объяснила решение пустить российский самолет вопреки запрету Украина разрешила российскому самолету пролететь над своей территорией, чтобы избежать возможной аварийной ситуации.

Происшествия Пострадавшие от взрыва под Северодвинском могли получить дозу радиации Вчера в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибли два человека, до 15 получили ранения.

Политика В Крыму неизвестные подняли флаг Украины В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.

Политика Во Франции предложили России вернуть царские долги В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.

Экономика Цены на такси в России могут вырасти на 20 % из-за «Яндекса» По прогнозам Максима Жаворонкова, после завершения консолидации «Яндекса», «Везёт» и Uber цены на такси в среднем могут подняться до 20 %, а комиссия для водителей — на 5–10%.

Происшествия Суд арестовал Сергея Фомина по делу о массовых беспорядках в Москве Басманный суд Москвы отправил в СИЗО Сергея Фомина - одиннадцатого фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Шоу-бизнес В Москве началось прощание с Вилли Токаревым Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.

Здоровье Рекордно выросло число больных раком детей в РФ В прошлом году число детей, которые живут с этим страшным диагнозом, стало рекордным для РФ, пишет Rambler News Service.

Интернет Предложен список отечественных приложений для предустановки на ПК Работа проводилась с целью определения того, какие из IT-продуктов российских производителей идентичны по функциональности известным зарубежным и могут быть предустановлены на ПК и ноутбуки, продаваемые на территории России.

Космос Метеоспутник Амурского университета сделал 500 витков вокруг Земли Малый космический аппарат «АмурСат», разработанный в Амурском государственном университете, сделал 500 витков вокруг Земли.

Политика Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте Олимпиады-2020 Четыре российских острова Южных Курил появились на карте Японии, опубликованной на сайте Олимпиады 2020 года в разделе маршрута олимпийского огня.

Политика ЦИК окончательно отказал Яшину в регистрации кандидатом в Мосгордуму Центризбирком (ЦИК) отказался удовлетворить жалобу политика Ильи Яшина, пытавшегося оспорить отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму.

Авто На заводе «Соллерс» в Приморье собрали первую партию моторов Mazda Завод Sollers во Владивостоке выпустил пробную партию бензиновых 4-цилиндровых моторов SkyActive-G для автомобилей Mazda.

Общество Минкультуры предлагает запретить пронос своей еды в кинозалы Министерство культуры РФ по просьбе представителей киноиндустрии подготовило поправки в действующий федеральный закон "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации", запрещающие доступ в залы с едой и напитками.

Гаджеты Huawei представила собственную операционную систему Компания Huawei представила собственную операционную систему Harmony OS на конференции разработчиков в китайской провинции Гуандун.

Происшествия Водитель разбившегося под Новороссийском автобуса арестован Приморский суд Новороссийска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении водителя автобуса, упавшего с обрыва вечером 7 августа, сообщило следственное управление СКР по Краснодарскому краю.

Политика В МИД РФ раскрыли подоплёку выхода США из ДРСМД Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) «разрушили» Соединённые Штаты и сделали это намеренно.

Политика «Единая Россия» предложила определить в городах места для митингов Фракция "Единая Россия" в Госдуме предлагает определить в Москве место для проведения санкционированных митингов, им может стать проспект Сахарова.

Авто Лимузин Элвиса Пресли продадут с аукциона вместе с пылью Уже новый хозяин распорядится этой пылью так, как сочтёт нужным. Этот лимузин был подарен Элвису Пресли на его свадьбу с Присциллой Болье.

Авто «Калашников» создал электромобиль для такси и каршеринга Концерн "Калашников" создал электромобиль для такси и каршеринга, сообщили в госкорпорации "Ростех", в которую входит концерн.

Авто В Беларуси начали выпускать новый седан Geely На белорусском заводе "БелДжи" стартовал выпуск нового седана Geely GE.