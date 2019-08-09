Сбербанк с 12 августа снизит процентные ставки по ипотеке с господдержкой для семей с двумя и более детьми на 1 п.п. — до 5%. Об этом кредитная организация сообщает в пресс-релизе.

Сбербанк снизит ставки по ипотеке для семей с детьми

Политика Украина объяснила решение пустить российский самолет вопреки запрету Украина разрешила российскому самолету пролететь над своей территорией, чтобы избежать возможной аварийной ситуации.

Происшествия Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках Сергея Фомина Басманный суд Москвы принял решение арестовать на два месяца Сергея Фомина, которого обвиняют в участии в массовых беспорядках 27 июля, передает «Интерфакс».

Политика Трамп поверил в способность Зеленского договориться с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский собирается заключить сделку с президентом Владимиром Путиным, считает президент Дональд Трамп.

Политика Во Франции предложили России вернуть царские долги В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.

Авто Bentley воссоздала давно потерянную модель Corniche Ателье Mulliner, являющееся собственным подразделением Bentley, добросовестно воссоздала уникальный седан Corniche 1939 года, спустя 80 лет после того, как единственный образец был разрушен.

Происшествия Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском выросло до девяти В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, сообщили врачи в Ачинской районной больнице.

Общество В Москве сильный ветер повалил 15 деревьев В Москве из-за сильного ветра упало 15 деревьев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Шоу-бизнес В Москве началось прощание с Вилли Токаревым Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.

Общество СКР напомнил об ответственности за призывы к «мирным прогулкам» 10 августа Следственный комитет предупредил, что за призывы пойти на "мирные прогулки" по Москве после согласованного митинга 10 августа, может последовать уголовная ответственность.

Интернет В России предложили список отечественного ПО для замены иностранного Некоммерческая организация Институт развития интернета предложила список из российских программ и приложений, способных заменить иностранные аналоги в восьми наиболее востребованных интернет-пользователями категориях.

Общество Бывшая жена Потанина требует от него 5,8 млрд фунтов Бывшая жена миллиардера, совладельца и президента «Норникеля» Владимира Потанина Наталия подала иск к бывшему мужу в британский суд на 5,8 млрд английских фунтов ($6,3 млрд), пишут The Telegraph и The Times.

Здоровье Загадочная болезнь превратила тело 12-летнего жителя Индии в шар Молодой индиец Суджит Кумар страдает от загадочной болезни, из-за которой живот 12-летнего мальчика раздуло до аномальных размеров.

Шоу-бизнес Фадеев расторг контракт с Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.

Футбол Мевля может променять «Зенит» на «Сочи» Футболист петербургского футбольного клуба «Зенит» Миха Мевля может покинуть расположение сине-бело-голубых. Защитником интересуется «Сочи».

Происшествия Власти Северодвинска удалили сообщение о скачке радиации после ЧП Информация о повышении радиационного фона была размещена днем в четверг, 8 августа, сейчас сообщение на сайте администрации недоступно.

Политика В Крыму неизвестные подняли флаг Украины В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.

Гаджеты Apple предлагает миллион долларов за обнаружение уязвимости в iPhone Американская компания Apple предлагает рекордную награду исследователям, которые сумеют обнаружить недостатки в системе безопасности iPhone.

Происшествия Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.

Политика Адвокат: Атамбаев отказался сотрудничать со следствием Арестованный экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отказался сотрудничать со следствием, заявил его адвокат Сергей Слесарев.

Финансы ФОМ: выросло число россиян, зарабатывающих больше 30 тысяч рублей Респондентов, которые получают 8 000 рублей и менее оказалось всего 2 % от общего числа опрошенных, 14 000 – 20 000 рублей получают 13 % ответивших на вопрос, 12 % от общего числа ежемесячно пополняют свой бюджет на более 30 тысяч рублей.

Транспорт Александр Беглов первым проедет по новым станциям Фрунзенского радиуса Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что станет первым пассажиром, который проедет по новым станциям Фрунзенского радиуса.

Общество Пронос еды в кинотеатры хотят запретить В кинотеатры могут запретить приносить свою еду.

Политика «Борис Николаевич, я не готов». Почему Ельцин назвал преемником Путина Двадцать лет назад первый президент России Борис Ельцин в телеобращении к нации назвал имя человека, который "способен консолидировать общество и, опираясь на самые широкие политические силы, обеспечить продолжение реформ".