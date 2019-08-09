Недвижимость
Сбербанк снизит ставки по ипотеке для семей с детьмиРБК 08:19
Сбербанк с 12 августа снизит процентные ставки по ипотеке с господдержкой для семей с двумя и более детьми на 1 п.п. — до 5%. Об этом кредитная организация сообщает в пресс-релизе.
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Названы банки-лидеры по объему выдачи семейной ипотеки
Будущее России. Национальные проектывчера в 11:02
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:19, Вашингтон
Политика
Украина объяснила решение пустить российский самолет вопреки запрету
Украина разрешила российскому самолету пролететь над своей территорией, чтобы избежать возможной аварийной ситуации.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках Сергея Фомина
Басманный суд Москвы принял решение арестовать на два месяца Сергея Фомина, которого обвиняют в участии в массовых беспорядках 27 июля, передает «Интерфакс».
Обновлено в 10:23
Политика
Трамп поверил в способность Зеленского договориться с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский собирается заключить сделку с президентом Владимиром Путиным, считает президент Дональд Трамп.
Обновлено в 11:41
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.
Обновлено в 09:14
Авто
Bentley воссоздала давно потерянную модель Corniche
Ателье Mulliner, являющееся собственным подразделением Bentley, добросовестно воссоздала уникальный седан Corniche 1939 года, спустя 80 лет после того, как единственный образец был разрушен.
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия
Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском выросло до девяти
В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, сообщили врачи в Ачинской районной больнице.
Обновлено в 12:16
Общество
В Москве сильный ветер повалил 15 деревьев
В Москве из-за сильного ветра упало 15 деревьев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес
В Москве началось прощание с Вилли Токаревым
Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 04:30
Общество
СКР напомнил об ответственности за призывы к «мирным прогулкам» 10 августа
Следственный комитет предупредил, что за призывы пойти на "мирные прогулки" по Москве после согласованного митинга 10 августа, может последовать уголовная ответственность.
Обновлено в 11:55
Финансы
Отток капитала из России с начала года вырос более чем в 1,5 раза
Ранее Центробанк сообщал, что, по предварительной оценке, чистый отток капитала в первом полугодии 2019 г. составил $27,3 млрд.
Обновлено в 09:56
Интернет
В России предложили список отечественного ПО для замены иностранного
Некоммерческая организация Институт развития интернета предложила список из российских программ и приложений, способных заменить иностранные аналоги в восьми наиболее востребованных интернет-пользователями категориях.
Обновлено в 11:00
Общество
Бывшая жена Потанина требует от него 5,8 млрд фунтов
Бывшая жена миллиардера, совладельца и президента «Норникеля» Владимира Потанина Наталия подала иск к бывшему мужу в британский суд на 5,8 млрд английских фунтов ($6,3 млрд), пишут The Telegraph и The Times.
Обновлено в 11:44
Здоровье
Загадочная болезнь превратила тело 12-летнего жителя Индии в шар
Молодой индиец Суджит Кумар страдает от загадочной болезни, из-за которой живот 12-летнего мальчика раздуло до аномальных размеров.
Обновлено в 04:27
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Футбол
Мевля может променять «Зенит» на «Сочи»
Футболист петербургского футбольного клуба «Зенит» Миха Мевля может покинуть расположение сине-бело-голубых. Защитником интересуется «Сочи».
Обновлено в 09:44
Происшествия
Власти Северодвинска удалили сообщение о скачке радиации после ЧП
Информация о повышении радиационного фона была размещена днем в четверг, 8 августа, сейчас сообщение на сайте администрации недоступно.
Обновлено в 10:35
Политика
В Крыму неизвестные подняли флаг Украины
В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.
Обновлено в 06:31
Гаджеты
Apple предлагает миллион долларов за обнаружение уязвимости в iPhone
Американская компания Apple предлагает рекордную награду исследователям, которые сумеют обнаружить недостатки в системе безопасности iPhone.
Обновлено в 00:48
Происшествия
Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат
Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:33
Политика
Адвокат: Атамбаев отказался сотрудничать со следствием
Арестованный экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отказался сотрудничать со следствием, заявил его адвокат Сергей Слесарев.
Обновлено в 06:30
Финансы
ФОМ: выросло число россиян, зарабатывающих больше 30 тысяч рублей
Респондентов, которые получают 8 000 рублей и менее оказалось всего 2 % от общего числа опрошенных, 14 000 – 20 000 рублей получают 13 % ответивших на вопрос, 12 % от общего числа ежемесячно пополняют свой бюджет на более 30 тысяч рублей.
Обновлено в 09:10
Транспорт
Александр Беглов первым проедет по новым станциям Фрунзенского радиуса
Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что станет первым пассажиром, который проедет по новым станциям Фрунзенского радиуса.
Обновлено в 07:33
Общество
Пронос еды в кинотеатры хотят запретить
В кинотеатры могут запретить приносить свою еду.
Обновлено в 10:24
Политика
«Борис Николаевич, я не готов». Почему Ельцин назвал преемником Путина
Двадцать лет назад первый президент России Борис Ельцин в телеобращении к нации назвал имя человека, который "способен консолидировать общество и, опираясь на самые широкие политические силы, обеспечить продолжение реформ".
Обновлено в 01:00
Политика
Киев подготовил 800 полицейских для возвращения Донбасса
МВД Украины подготовило порядка 800 полицейских, которые будут задействованы в операции по возвращению Донбасса под контроль Киева, сообщает пресс-служба национальной полиции страны в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 11:34