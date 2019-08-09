Сбербанк с 12 августа снизит процентные ставки по ипотеке с господдержкой для семей с двумя и более детьми на 1 п.п. — до 5%. Об этом кредитная организация сообщает в пресс-релизе.

Сбербанк снизит ставки по ипотеке для семей с детьми

Политика Во Франции предложили России вернуть царские долги В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.

Происшествия Новые взрывы на арсенале под Ачинском. Есть пострадавшие На складе артиллерийских боеприпасов в поселке Каменка, что в Ачинском районе Красноярского края, снова прогремели взрывы.

Политика Трамп поверил в способность Зеленского договориться с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский собирается заключить сделку с президентом Владимиром Путиным, считает президент Дональд Трамп.

Политика В России оценили слова Эрдогана о Крыме Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.

Общество СК предупредил об ответственности за участие в несогласованных акциях 10 августа СК отмечает, что в интернете и социальных сетях звучат призывы к участию в «мирных прогулках» по Москве 10 августа после согласованного митинга.

Политика Киев подготовил 800 полицейских для возвращения Донбасса МВД Украины подготовило порядка 800 полицейских, которые будут задействованы в операции по возвращению Донбасса под контроль Киева, сообщает пресс-служба Национальной полиции страны в пятницу, 9 августа.

Шоу-бизнес Фадеев расторг контракт с Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.

Политика На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы обозначили территорией Японии На официальном сайте летних Олимпийских игр — 2020 в Токио Южные Курилы обозначили как часть Японии.

Политика Первое заседание Верховной рады нового созыва пройдёт 29 августа «Торжественное заседание состоится 29 августа 2019 года, как и первое пленарное заседание Верховной рады», — сказал глава политсилы Дмитрий Разумков.

Космос Опубликован предварительный состав космодрома в Нижегородской области Космодром в Нижегородской области, строительство которого планируется начать в 2023 году, будет состоять из шести комплексов.

Происшествия Экс-глава ОБЭП отсидит за нападение на начальника СК Алушты Суд присяжных признал экс-начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Алуште Александра ЛЕСНОГО виновным в нападении на руководителя городского управления СК.

Общество В России впервые замечен сельдяной король Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.

Шоу-бизнес В Москве началось прощание с Вилли Токаревым Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.

Происшествия Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках Сергея Фомина Басманный суд Москвы принял решение арестовать на два месяца Сергея Фомина, которого обвиняют в участии в массовых беспорядках 27 июля, передает «Интерфакс».

Происшествия В Ачинске на горячую линию за сутки поступило около тысячи звонков Порядка одной тысячи звонков поступило на телефоны горячих линий в Ачинске за минувшие сутки.

Футбол «Манчестер Сити» назвал нового капитана команды «Манчестер Сити» объявил о назначении нового капитана команды. Им стал полузащитник Давид Силва.

Авто Mercedes-Benz представит пять новинок на автосалоне во Франкфурте В число новинок войдут серийная электрическая версия минивэна Mercedes-Benz V-Class, пара обновленных электромобилей семейства Smart, AMG-версия внедорожника Mercedes-Benz GLB, а также новый концепт фирменного суббренда EQ.

Общество В Москве сильный ветер повалил 15 деревьев В Москве из-за сильного ветра упало 15 деревьев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Авто Лимузин Элвиса Пресли продадут с аукциона вместе с пылью Уже новый хозяин распорядится этой пылью так, как сочтёт нужным. Этот лимузин был подарен Элвису Пресли на его свадьбу с Присциллой Болье.

Общество В Москве 10 августа пройдут соревнования по вождению автозаков В преддверии Дня транспортной службы уголовно-исполнительной системы, который отмечается 11 августа, ФСИН России проведет в субботу в Москве масштабный турнир по вождению автозаков.

Интернет В России предложили список отечественного ПО для замены иностранного Некоммерческая организация Институт развития интернета предложила список из российских программ и приложений, способных заменить иностранные аналоги в восьми наиболее востребованных интернет-пользователями категориях.

Общество Бывшая жена Потанина требует от него 5,8 млрд фунтов Бывшая жена миллиардера, совладельца и президента «Норникеля» Владимира Потанина Наталия подала иск на бывшего мужа в британский суд на 5,8 млрд английских фунтов ($6,3 млрд), пишут Telegraph и The Times.

Гаджеты Huawei представила собственную операционную систему Компания Huawei представила собственную операционную систему Harmony OS на конференции разработчиков в китайской провинции Гуандун.

Общество В Минкультуры предложили запретить приносить свою еду в кинозалы В Министерстве культуры подготовили несколько поправок к закону «О государственной поддержке кинематографии России», одной из которых является предложение запретить приносить свою еду и напитки на территорию кинозалов.

Политика Украина объяснила решение пустить российский самолет вопреки запрету Украина разрешила российскому самолету пролететь над своей территорией, чтобы избежать возможной аварийной ситуации.