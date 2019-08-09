Недвижимость

Сбербанк снизит ставки по ипотеке для семей с детьмиРБК 08:19

Сбербанк с 12 августа снизит процентные ставки по ипотеке с господдержкой для семей с двумя и более детьми на 1 п.п. — до 5%. Об этом кредитная организация сообщает в пресс-релизе.
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Сбербанк снизит ставку по ипотеке

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