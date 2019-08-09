Недвижимость
Сбербанк снизит ставки по ипотеке для семей с детьмиРБК 08:19
Сбербанк с 12 августа снизит процентные ставки по ипотеке с господдержкой для семей с двумя и более детьми на 1 п.п. — до 5%. Об этом кредитная организация сообщает в пресс-релизе.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 10:49, Вашингтон
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В свою очередь гендиректор сети "Ригла" Александр Филиппов подтвердил, что спрос покупателей на йодосодержащие препараты в аптеках Архангельска ненадолго вырос в четверг, но заверил, что в продаже они есть.
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Стало известно, что оклад кандидата в космонавты составляет 60,9 тысяч рублей, у самого космонавта он чуть выше 0 63,8 тысячи рублей, а больше всех получает инструктор-космонавт – его оклад равняется 88,45 тысячам рублей.
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Обновлено вчера в 09:56
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Жителей Краснодара атакует лихорадка Западного Нила
В Краснодаре официально подтверждены случаи лихорадки Западного Нила.
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Обновлено в 08:50
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Региональные операторы, отвечающие за переработку коммунальных отходов, сталкиваются с целым рядом проблем, которые приводят к финансовой неустойчивости компаний и ставят под угрозу мусорную реформу.
Обновлено в 02:42
Наука
Археологи Греции нашли останки колоссального доисторического корабля
Раскрыты итоги первого сезона исследований после обнаружения у побережья Греции древних затонувших кораблей.
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Обновлено в 10:22
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Пронос еды в кинотеатры хотят запретить
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Обновлено в 10:24
Политика
Трамп назначил нового исполняющего обязанности главы Нацразведки США
Американский президент Дональд Трамп объявил о назначении главы Национального центра по борьбе с терроризмом Джозефа Магуайра исполняющим обязанности директора Национальной разведки США.
Обновлено вчера в 19:31
Общество
В Москве зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление
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Депутат Верховной Рады Украины Олег Волошин из «Оппозиционного блока — За жизнь» назвал Россию «воюющей стороной» в вопросах, которые связаны с Крымом.
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В Екатеринбурге один человек погиб при падении лифта в шахту
Рабочий погиб, когда на него во время ремонтных работ в жилом доме в Екатеринбурге упала кабина лифта, прокуратура начала проверку, сообщает надзорное ведомство.
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У сотрудников ФБК прошли обыски по делу об отмывании денег
По словам правозащитников, обыски у Евгения Помазуева, Вячеслава Гимади, Евгения Замятина и Виталия Колесникова прошли в рамках уголовного дела об отмывании фондом одного миллиарда рублей.
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