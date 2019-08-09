Недвижимость
Сбербанк снизит ставки по ипотеке для семей с детьмиРБК 08:19
Сбербанк с 12 августа снизит процентные ставки по ипотеке с господдержкой для семей с двумя и более детьми на 1 п.п. — до 5%. Об этом кредитная организация сообщает в пресс-релизе.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 16:56, Вашингтон
Происшествия
Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат
Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:33
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.
Обновлено в 09:14
Происшествия
В Киргизии арестовали экс-президента Атамбаева
Обновлено в 00:15
Происшествия
Анонимный телеграм-канал опубликовал персональные данные задержанных во время протестов последнего времени в Москве
Анонимный телеграм-канал опубликовал персональные данные задержанных во время протестов последнего времени в Москве, в том числе журналистов.
Обновлено в 16:00
Экономика
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено в 16:16
Политика
Россия напомнила США о «геноциде» со стороны Грузии
Россия считает, что Государственный департамент США проявил кощунство к жертвам конфликта в Южной Осетии 2008 года.
Обновлено в 12:53
Общество
В России впервые обнаружен сельдяной король
Местные жители Приморского края обнаружили сельдяного короля.
Обновлено вчера в 13:21
Политика
ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил изменить график публикации замеров доверия россиян к политикам, в том числе к президенту.
Обновлено в 15:24
Шоу-бизнес
Прощание с Вилли Токаревым началось в Москве
В Храме Святителя Николая в Котельниках 9 августа проходит церемония прощания с исполнителем шансона Вилли Токаревым, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 04:27
Происшествия
В Люксембурге шесть человек пострадали от смерча
Шесть человек пострадали в результате смерча, который пронесся в пятницу вечером над двумя населенными пунктами в Люксембурге у границы с Бельгией, сильный ветер повалил деревья, повредил крыши нескольких построек, сообщили местные СМИ и пожарная служба.
Обновлено в 15:55
Финансы
С начала 2019 года отток капитала из России достиг $28 млрд
По данным ЦБ, отток капитала из России в первую половину 2019 года увеличился в 1,6 раза и достиг $28 миллиардов.
Обновлено в 10:43
Общество
Росрыболовство разъяснило новые правила любительской рыбалки
С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки.
Обновлено в 15:40
Политика
Трамп заявил о способности Зеленского договориться с Путиным
Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что президенту Украины Владимиру Зеленскому удастся достичь договоренностей с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации на востоке Украины.
Обновлено в 11:48
Общество
Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено вчера в 14:33
Хоккей
«Салават Юлаев» проиграл «Автомобилисту» на турнире в Казахстане
«Салават Юлаев» встречался с «Автомобилистом» в матче Кубка президента Республики Казахстан.
Обновлено в 11:43
Технологии
Apple запустила аналитический сервис для музыкантов
Apple Music объявила, что ее аналитическая платформа для музыкантов под названием Apple Music for Artists вышла из бета-версии и доступна для всех.
Обновлено в 11:14
Политика
В Крыму прокомментировали подъем украинского флага в Судаке
В Крыму оценивают подъем украинского флага над Судаком как провокацию и заранее запланированную акцию.
Обновлено в 13:05
Политика
Европейские консульства научат выявлять жителей Донбасса среди россиян
Службы ЕС разрабатывают для европейских консульств инструкции для выявления российских паспортов, выданных жителям Донбасса, а также для работы с визовыми заявлениями, которые подают жители Донбасса с российским гражданством, сообщил РИА Новости источник в структурах ЕС.
Обновлено в 14:18
Футбол
Азар выбрал номер Роналду в «Реале»
Обновлено в 13:19
Политика
Турецкий политик призвал Эрдогана признать Крым российским
Ранее Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находился в среду в Анкаре с официальным визитом, заявил, что "аннексию Крыма Турция не признала и не признает".
Обновлено в 12:12
Футбол
Болельщик «Ренна» подал в суд на Неймара за удар по лицу
Фанат по имени Эдуар решил обратиться в правоохранительные органы. Как пишет L'Equipe, болельщик подал на бразильца в суд.
Обновлено в 14:37
Экономика
Цены на такси в России могут вырасти на 20 % из-за «Яндекса»
По прогнозам Максима Жаворонкова, после завершения консолидации «Яндекса», «Везёт» и Uber цены на такси в среднем могут подняться до 20 %, а комиссия для водителей — на 5–10%.
Обновлено в 09:27
Происшествия
В Дагестане избили водителя скорой помощи
В Махачкале водитель "Газели" 9 августа напал на врачей скорой помощи, ехавших по вызову к ребенку, сообщила агентству "Интерфакс" представитель минздрава республики Залина Муртазалиева.
Обновлено в 15:40
Шоу-бизнес
Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз документ о расторжении контракта.
Обновлено вчера в 05:43
Происшествия
Пострадавшие от взрыва под Северодвинском могли получить дозу радиации
Вчера в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибли два человека, до 15 получили ранения.
Обновлено в 10:39
Музыка
Slipknot выпустили первый альбом за пять лет
Обновлено в 06:07
Экономика
Мутко: объем строящегося по старой схеме жилья сдерживает рост цен при переходе на эскроу
Объем жилья, строящегося в настоящее время по старой модели, сдерживает рост цен на первичном рынке на фоне перехода застройщиков на проектное финансирование и эскроу-счета.
Обновлено в 12:03
Общество
ФСИН проведет в Москве соревнования по вождению автозаков
Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного УФСИН, в нем примут участие водители подразделений ФСИН из более 10 регионов России.
Обновлено в 06:11
Футбол
«Бавария» может арендовать Манджукича
Обновлено в 16:05