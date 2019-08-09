Недвижимость
Сбербанк снизит ставки по ипотеке для многодетных семей до 5%Интерфакс вчера в 10:47
Ранее сообщалось, что с 6 августа Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5-0,7 процентного пункта (п. п.).
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 05:08, Вашингтон
Общество
Плохое состояние здоровья Горбачева опровергли
Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.
Обновлено в 04:18
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым
Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
Обновлено в 03:30
Общество
Представители Аллы Вербер назвали причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента ювелирной компании Mercury и фэшн-директор ЦУМа Аллы Вербер стал менингококковый сепсис.
Обновлено в 04:15
Кино
Новый фильм Тарантино установил рекорд в первый день проката в России
В первый день российского проката новый фильм культового режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» собрал свыше 125 млн рублей, об этом 9 августа сообщает Sony Pictures Releasing Russia.
Обновлено в 04:45
Общество
Минздрав назвал регионы с наибольшим числом людей с ожирением
Больше всего россиян с ожирением выявлено в 2018 году в Курганской области, меньше всего – в Якутии, следует из статистического сборника Минздрава.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии в Тюмени
В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии.
Обновлено в 04:41
Общество
В Китае из-за тайфуна погибли 13 человек
В Китае из-за обрушившегося на восток страны тайфуна «Лекима» погибли по меньшей мере 13 человек, ещё 16 числятся пропавшими без вести, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение КНР.
Обновлено в 03:01
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A70s появился в базе данных Geekbench
Пользователи смогли обнаружить упоминания нового гаджета Samsung в бенчмарке Geekbench.
Обновлено в 04:16
Политика
На Украине рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина и Меркель
По мнению автора материала, лидеры России, Германии и Франции преподали Зеленскому «жесткий урок».
Обновлено в 00:58
Общество
Акции в поддержку честных выборов пройдут сегодня по всей России
Акция солидарности с московскими избирателями пройдут в крупных городах Сибири.
Обновлено в 00:00
Общество
Названы самые распространенные фамилии в России
Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.
Обновлено в 01:54
Общество
Новые правила любительской рыбалки начнут действовать в России
Обновлено вчера в 17:00
Гаджеты
Новые функции появились в мессенджере Telegram
Ранее команда Telegram выпустила обновление для мессенджера, одной из новых возможностей в котором стала передача прав на группу или канал другому администратору.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Пять сотрудников «Росатома» погибли при испытаниях двигателя
Пять сотрудников государственной корпорации по атомной энергетике «Росатом» погибли в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области.
Обновлено в 04:10
Гаджеты
«Невзламываемую» Face ID на iPhone обманули очками и скотчем
Как объяснили исследователи безопасности, функция Face ID обладает определенной системой, которая не позволяет телефону разблокироваться, пока на него не посмотрит его владелец.
Обновлено в 03:11
Происшествия
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,7
В Камчатском крае зафиксировано землетрясение магнитудой 4,7. Об этом сообщается на странице регионального ГУ МЧС.
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП с двумя микроавтобусами под Тамбовом
Пять человек погибли и восемь госпитализированы в результате столкновения двух микроавтобусов на трассе Тамбов-Воронеж, сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД по региону.
Обновлено в 01:52
Происшествия
Очередным задержанным по делу о массовых беспорядках в Москве стал режиссер телеканала «Доктор»
Ранее суд по арестовал по делу о массовых беспорядках 12 человек.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском выросло до 12
Двенадцать человек обратились за медицинской помощью после взрывов 9 августа на военном складе под Ачинском, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Красноярского края.
Обновлено в 03:33
Финансы
МВФ не считает значительными колебания курса юаня
Значительных колебаний курса валюты жэньминьби (официальное название китайского юаня — прим. ред.) от нормальных показателей в 2018 году не замечено, сообщил 10 августа глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Китае Джеймс Дэниэл на телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен распространенному докладу МВФ о состоянии экономики Китая.
Обновлено в 03:43
Политика
Член ОП РФ прокомментировал заявление на сайте посольства США
Член Общественной палаты РФ Максим Григорьев прокомментировал опубликованное посольством США в Москве заявление, посвященное несогласованной акции в Москве, сообщает REGNUM.
Обновлено вчера в 14:47
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Курганской области достигло 14
Число пострадавших при опрокидывании автобуса в Курганской области в субботу, по предварительным данным, увеличилось до 14, среди них один ребенок, сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения региона.
Обновлено в 02:55
Происшествия
В Киргизии арестовано имущество Атамбаева и его телеканал «Апрель»
Обновлено вчера в 14:47
Общество
СК заявил об уголовной ответственности за «мирные прогулки» по Москве
В ведомстве отметили, что в интернете и соцсетях распространяются «призывы к участию в так называемых «мирных прогулках» по Москве после согласованного исполнительной властью митинга 10 августа на проспекте Сахарова».
Обновлено вчера в 14:34
Политика
Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство
Российские авиакомпании не имеют права осуществлять перелеты через территорию Украины, в отношении украинских самолетов Москва ввела аналогичные меры.
Обновлено вчера в 03:39
Политика
Новым греческим послом в России станет Катерина Насика
Пост посла Греции в России займет Катерина Насика. Об этом 10 августа «РИА Новости» сообщил источник в правительственных кругах Греции.
Обновлено в 04:21
Футбол
Вратарь «Ливерпуля» пропустит матч за Суперкубок УЕФА из-за травмы
Основной голкипер «Ливерпуля» Алиссон не сыграет в матче за Суперкубок УЕФА, который состоится в среду, 14 августа, передает официальный сайт клуба.
Обновлено в 04:06
Политика
В Крыму отреагировали на поднятие флага Украины в Судаке
Обновлено в 02:41
Транспорт
В Сети появилось видео первого поезда на Крымском мосту
В Сети появилась видеозапись, на которой можно увидеть железнодорожный состав, который движется по Крымскому мосту.
Обновлено вчера в 17:35
Общество
Тишковец рассказал о прекращении дождей в Москве
Обновлено в 04:59