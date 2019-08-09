Недвижимость
Сбербанк снизит ставки по ипотеке для многодетных семей до 5%Интерфакс вчера в 10:47
Ранее сообщалось, что с 6 августа Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5-0,7 процентного пункта (п. п.).
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 06:40, Ашберн
Политика
СМИ рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина, Меркель и Макрона
Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эмманюэль Макрон преподали украинским властям «жесткий урок».
Обновлено в 06:13
Политика
Украинцы просят Зеленского сделать доллар национальной валютой
Петиция с просьбой к президенту Украины Владимиру Зеленскому сделать доллар национальной валютой появилась на сайте главы государства.
Обновлено в 05:41
Общество
Тишковец рассказал о прекращении дождей в Москве
Обновлено в 04:59
Происшествия
Уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом в Курганской области
Следственные органы возбудили уголовное дело после съезда в кювет рейсового пассажирского автобуса в Курганской области.
Обновлено в 06:22
Технологии
В Super Mario Maker 2 создали работающий калькулятор
Обновлено в 03:08
Футбол
«Локомотив» хочет подписать Рибери
Французский полузащитник Франк Рибери может оказаться в "Локомотиве".
Обновлено в 06:29
Шоу-бизнес
Стефания Маликова устала от чрезмерного родительского внимания
Дочка певца рада, что младший брат не появился раньше. Стефания Маликова уверена, что её младший брат Марк родился очень вовремя.
Обновлено в 05:00
Политика
Трамп пригрозил ответить на предупреждения не ездить в США
США могут ответить на предупреждения других стран об опасности поездок в Штаты, появившиеся после нескольких инцидентов со стрельбой, заявил американский президент Дональд Трамп, пишет The Hill.
Обновлено вчера в 19:37
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Футбол
«Рома» хочет арендовать нападающего «Реала»
Нападающий "Реала" Мариано Диас попал в сферу интересов "Ромы", информирует Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 05:46
Политика
Электоральный рейтинг Путина упал до минимума за 18 лет
До 43% рейтинг Путина падал также в начале 2005 года, следует из данных ФОМ. Наиболее высоким рейтинг Путина был в 2015 году – 74%.
Обновлено вчера в 15:09
Экология
В Новгородской области ливни размыли участки дорог в двух районах
В Новгородской области сегодня, 9 августа, перекрыли движение на нескольких участках дорог в Демянском и Марёвском районах, дорожное покрытие которых разрушилось из-за проливных дождей.
Обновлено вчера в 11:25
Происшествия
В США Дмитрия Андрейченко обвинили в угрозах совершить теракт
Прокуратура американского округа Грин (штат Миссури) в пятницу предъявила 20-летнему Дмитрию Андрейченко обвинения в угрозах совершить террористический акт.
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия
В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии
Сотрудник Росгвардии в Тюмени получил огнестрельное ранение во время задержания подозреваемого, в настоящее время его жизни ничего не угрожает, нападавший обезврежен.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие
Новую российскую базу в Финском заливе в Эстонии посчитали экспансией
Напомним, что новая российская вертолетная база оборудована на острове Гогланд в Финском заливе, в 55 километрах от побережья Эстонии.
Обновлено вчера в 11:04
Общество
Названы самые распространенные фамилии россиян
На протяжении многих лет самыми распространенными фамилиями в России остаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов.
Обновлено в 03:34
Происшествия
В Танзании при взрыве бензовоза погибли 60 человек
В результате погибли 60 человек, еще 70 были серьезно ранены, сообщает газета The Citizen со ссылкой на полицию.
Обновлено в 06:28
Экономика
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено вчера в 16:16
Происшествия
Число жертв взрыва на полигоне под Архангельском выросло до пяти
Обновлено вчера в 18:04
Футбол
«Ливерпуль» сыграет в матче за Суперкубок УЕФА без основного голкипера
Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что вратарь Алиссон не сможет сыграть с командой в матче за Суперкубок УЕФА.
Обновлено в 04:21
Кино
Путин поздравил Олега Стриженова с 90-летием
Обновлено в 06:16
Кино
Джокера отправят на Венецианский фестиваль
Мировая премьера фильма "Джокер" состоится в рамках международного Венецианского кинофестиваля 31 августа 2019 года.
Обновлено вчера в 11:52
Общество
Алтай побил рекорд по доле беременных россиянок в 2018 году
Самую высокую долю беременных женщин в России в 2018 году отметили на Алтае. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минздрав.
Обновлено в 04:21
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено 08 августа в 06:30
Общество
СК заявил об уголовной ответственности за «мирные прогулки» по Москве
В ведомстве отметили, что в интернете и соцсетях распространяются «призывы к участию в так называемых «мирных прогулках» по Москве после согласованного исполнительной властью митинга 10 августа на проспекте Сахарова».
Обновлено вчера в 14:34
Футбол
Команда Кокорина и Мамаева обыграла «Салют»
Обновлено в 05:41
Гаджеты
В Telegram появились беззвучные сообщения
Вышло очередное обновление мессенджера Telegram для мобильных устройств под управлением операционных систем Android и iOS: апдейпт включает довольно большое количество дополнений и улучшений.
Обновлено в 05:20
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Общество
Плохое состояние здоровья Горбачева опровергли
Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.
Обновлено в 04:18
Политика
Санкции США против «Северного потока-2» сочли запоздалыми
В конце июля комитет сената США по международным делам проголосовал за введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено в 04:03