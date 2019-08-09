Недвижимость

Сбербанк снизит ставки по ипотеке для многодетных семей до 5%Интерфакс вчера в 10:47

Ранее сообщалось, что с 6 августа Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5-0,7 процентного пункта (п. п.).
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Сбербанк снизит ставку по ипотеке

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