Недвижимость
Сбербанк снизит ставки по ипотеке для многодетных семейMolnet.ru вчера в 10:34
На следующей неделе планируется снижение процентной ставки по ипотеке для многодетных семей до 5%. Об этом рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, сообщает "Прайм".
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 08:30, Вашингтон
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