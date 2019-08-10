Недвижимость
Сбербанк снизит ставки по ипотеке для многодетных семейMolnet.ru вчера в 10:34
На следующей неделе планируется снижение процентной ставки по ипотеке для многодетных семей до 5%. Об этом рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, сообщает "Прайм".
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 08:10, Вашингтон
Футбол
Кокорин заявил, что готов играть за «Зенит» бесплатно
Обновлено в 06:34
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Политика
Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой Украины
«В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США», — призвал автор петиции.
Обновлено в 06:28
Политика
Глава турецкой партии предложил Эрдогану признать Крым российским
Председатель турецкой партии «Родина» (Vatan) Догу Перинчек заявил «РИА Новости», что президенту страны Реджепу Эрдогану надо признать Крым российской территорией.
Обновлено вчера в 16:09
Происшествия
В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии
Сотрудник Росгвардии в Тюмени получил огнестрельное ранение во время задержания подозреваемого, в настоящее время его жизни ничего не угрожает, нападавший обезврежен.
Обновлено в 04:25
Происшествия
В Танзании при взрыве бензовоза погибли 60 человек
В результате погибли 60 человек, еще 70 были серьезно ранены, сообщает газета The Citizen со ссылкой на полицию.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Пять сотрудников Росатома погибли при испытаниях двигателя
В результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области погибли пять сотрудников Росатома.
Обновлено в 02:39
Авто
«Калашников» создал электромобиль для каршеринга
В Москве состоялась презентация электромобиль UV-4 для таксомоторных перевозок и каршеринговых компаний.
Обновлено вчера в 08:41
Армия и оружие
Посол США пригрозил Германии переместить военные базы в Польшу
Посол США в Германии Ричард Гренелл возмутился нежеланием немецких властей увеличивать расходы на оборону и пригрозил переместить военные базы в Польшу.
Обновлено вчера в 21:11
Шоу-бизнес
Оксана Федорова показала своего таинственного мужа
Бородин никогда не появлялся в инстагрме Оксаны и лишь сейчас она сделала исключение и муж, все таки засветился на фотографии.
Обновлено в 05:13
Политика
В Крым приедут украинские байкеры с флагом УССР
Обновлено в 05:35
Футбол
«ПСЖ» хочет за Неймара 100 миллионов евро и двух игроков «Барселоны»
Как сообщает каталонское радио RAC1, французы хотят получить 100 миллионов евро и двух игроков каталонцев – Фелипе Коутиньо или Усмана Дембеле и Нельсона Семеду.
Обновлено в 04:07
Экономика
Акционеры Metro отказались продавать ретейлера чешскому миллиардеру
Чешский миллиардер Даниэль Кржетинский не смог заручиться поддержкой акционеров своего предложения о покупке сети гипермаркетов Metro AG, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 05:30
Политика
Электоральный рейтинг Путина упал до минимума за 18 лет
До 43% рейтинг Путина падал также в начале 2005 года, следует из данных ФОМ. Наиболее высоким рейтинг Путина был в 2015 году – 74%.
Обновлено вчера в 15:09
Транспорт
В Сети появилось видео первого поезда на Крымском мосту
В Сети появилась видеозапись, на которой можно увидеть железнодорожный состав, который движется по Крымскому мосту.
Обновлено вчера в 17:35
Армия и оружие
Эрдоган анонсировал новую «историческую победу»
Новую историческую победу уже в этом месяце обещал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, имея в виду подготовку к операции против курдских формирований на севере Сирии.
Обновлено в 06:30
Общество
Взрыв башни атомной электростанции попал на видео
Обновлено в 06:01
Общество
В России впервые обнаружен сельдяной король
Местные жители Приморского края обнаружили сельдяного короля.
Обновлено 08 августа в 13:21
Происшествия
В Москве девять человек пострадали в ДТП с автобусом
Обновлено в 07:36
Общество
Тишковец предсказал прекращение дождей в Москве
Обновлено в 03:24
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Армия и оружие
Опубликовано видео применения ракетного комплекса «Кинжал»
На Армейских международных играх публике впервые показали гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал".
Обновлено в 07:27
Экономика
Продажи лекарств для потенции в России выросли в 1,6 раза за пять лет
По данным источника, в I полугодии текущего года в России было продано 4,5 млн упаковок препаратов для восстановления утраченной эректильной функции, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период в 2015 году, когда в России было приобретено 2,8 млн таких препаратов.
Обновлено в 03:07
Происшествия
На согласованный митинг-концерт оппозиции в Москве вышли 7 тыс. человек
По данным на 14.00 мск, на территорию согласованного митинга-концерта «За свободу и справедливость» в Москве прошли 7,2 тыс. участников.
Обновлено в 08:03
Происшествия
В Великобритании произошло масштабное отключение электричества
Массовые отключения электричества в пятницу, 9 августа, произошли в Лондоне, ряде районов Уэльса, Мидлендсе (центральная часть страны), а также юго-западной части Великобритании.
Обновлено вчера в 15:45
Общество
Названы самые распространенные фамилии в России
Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.
Обновлено в 01:54
Политика
На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы отобразили в составе Японии
Обновлено вчера в 05:24
Происшествия
Трое человек погибли в ДТП в Кимовске
В результате ДТП погибли 3 человека, находившиеся в салоне иномарки.
Обновлено в 02:36