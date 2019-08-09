На следующей неделе планируется снижение процентной ставки по ипотеке для многодетных семей до 5%. Об этом рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, сообщает "Прайм".

Сбербанк снизит ставки по ипотеке для многодетных семей

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