Недвижимость

Сбербанк снизит ставки по ипотеке для многодетных семейMolnet.ru 10:34

На следующей неделе планируется снижение процентной ставки по ипотеке для многодетных семей до 5%. Об этом рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, сообщает "Прайм".
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Сбербанк снизит ставку по ипотеке

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