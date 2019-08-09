Недвижимость
Сбербанк снизит ставки по ипотеке для многодетных семейMolnet.ru 10:34
На следующей неделе планируется снижение процентной ставки по ипотеке для многодетных семей до 5%. Об этом рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, сообщает "Прайм".
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 23:06, Вашингтон
Политика
Трамп пригрозил ответить на предупреждения не ездить в США
США могут ответить на предупреждения других стран об опасности поездок в Штаты, появившиеся после нескольких инцидентов со стрельбой, заявил американский президент Дональд Трамп, пишет The Hill.
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Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохое
Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ».
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Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском выросло до девяти
В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, сообщили врачи в Ачинской районной больнице.
Обновлено в 12:16
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Мария Комиссарова стала мамой во второй раз
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В Люксембурге семь человек пострадали из-за торнадо
По данным мэра Пьера Меллина, пострадали семь человек. Один из них получил тяжелые ранения, пишет "Интерфакс".
Обновлено в 18:39
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Минздрав рассказал, где в России живут самые здоровые люди
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Экономика
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Члены правления госкорпорации «Роснефть» за первые шесть месяцев 2019 года заработали 2,36 миллиарда рублей.
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Моура продлил контракт с «Тоттенхэмом» до 2024 года
Полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура продолжит выступать за лондонский клуб. Бразилец подписал новое соглашение сроком до лета 2024 года.
Обновлено в 11:10
Политика
Россия напомнила США о «геноциде» со стороны Грузии
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Политика
Трамп не смог вспомнить фамилию украинского президента
Американский президент Дональд Трамп не смог вспомнить, кто такой Владимир Зеленский.
Обновлено в 19:49
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах рыбалки
Обновлено в 16:51
Армия и оружие
В Южной Корее подтвердили, что КНДР запустила ракеты малой дальности
Объединённый комитет начальников штабов Республики Корея подтвердил, что КНДР осуществила запуск двух ракет малой дальности.
Обновлено в 22:00
Транспорт
Строители объяснили появление поезда на Крымском мосту
Строители Крымского моста отреагировали на данные о том, что там был замечен поезд. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 21:31
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
Депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер попросил разъяснить, что правительство республики готово сделать для того, чтобы "окончательно разрешить" вопрос о российских выплатах по облигациям царских времен.
Обновлено в 19:23
Культура
Актера Шувалова госпитализировали из-за осложнений после операции
По данным РЕН ТВ, причиной стали осложнения после операции. Хирургическое вмешательство в брюшную полость артист пережил около недели назад.
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Космос
Ученые нашли самые похожие на Землю планеты
Обновлено в 16:00
Политика
Польша опасается сближения Евросоюза с Россией
Евросоюз неоднократно своими мерами призывал РФ отказаться от своей агрессивной политики.
Обновлено в 01:49
Экономика
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Обновлено в 14:41
Экономика
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено в 16:16
Политика
В ЕС назвали продэмбарго России неоправданным
«ЕС считает, что российский запрет на агропродовольственные товары Евросоюза неоправдан, поскольку он носит ответный характер», – отметил собеседник РИА «Новости».
Обновлено в 11:42
Общество
СК заявил об уголовной ответственности за «мирные прогулки» по Москве
В ведомстве отметили, что в интернете и соцсетях распространяются «призывы к участию в так называемых «мирных прогулках» по Москве после согласованного исполнительной властью митинга 10 августа на проспекте Сахарова».
Обновлено в 14:34
Авто
Suzuki открыла новый дилерский центр в Казани
Обновлено в 06:04
Транспорт
В Сочи восстановили движение на размытом из-за оползня участке трассы
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Обновлено в 20:26
Политика
Китай попросил США «не совать нос» в Гонконг
МИД Китая сделал официальное заявление в связи с вмешательством Соединенных Штатов в дела Гонконга и внутреннюю политику КНР.
Обновлено в 09:01
Экономика
Мусорная реформа доводит региональных операторов до банкротства
За год, что в стране проходит мусорная реформа, для операторов, вывозящих и перерабатывающих отходы, так и не появилось четких правил.
Обновлено вчера в 19:25
Общество
Девы могут отдаться желаниям, а Рыбам стоит побыть с семьёй
ДЕВА Сегодня Девы могут отдаться своим желаниям и эмоциям.
Обновлено вчера в 08:03
Экономика
ВТБ закрыл сделку по покупке контрольного пакета акций РТК
Банк ВТБ закрыл сделку по покупке 50% плюс одна акция в железнодорожном операторе «Рустранском» (РТК), занимающийся железнодорожной перевозкой зерна и леса.
Обновлено в 19:15