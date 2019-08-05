Недвижимость

Сбербанк снижает ставки по ипотекеТАСС 06:43

Сбербанк снижает ставки по ипотеке, снижение составит до 0,7 процентных пункта по основной линейке ипотечных продуктов. Об этом сообщает пресс-служба банка.
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Сбербанк заявил о снижении ставок по ипотеке

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RT на русском06:55
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