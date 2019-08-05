Недвижимость
Сбербанк снижает ставки по ипотекеТАСС 06:43
Сбербанк снижает ставки по ипотеке, снижение составит до 0,7 процентных пункта по основной линейке ипотечных продуктов. Об этом сообщает пресс-служба банка.
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Политика
Захарова оценила слова Помпео о возвращении Крыма в состав Украины
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова главы американского внешнеполитического ведомства Майка Помпео о возвращении полуострова Крым в состав Украины, заявила, что госсекретарь США Майк Помпео не уважает результаты демократического волеизъявления крымчан.
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.
Обновлено в 05:48
Авто
Новое поколение Kia Sorento готовится к дебюту
Компания Kia проводит финальные испытания вседорожника Kia Sorento нового поколения. Автомобиль дебютирует уже осенью.
Обновлено вчера в 23:27
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Происшествия
В МЧС назвали основную причину пожаров в Сибири
Обновлено в 06:15
Политика
Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения Донбасса
Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
Обновлено в 04:43
Космос
Флот пришельцев, замеченный на снимках NASA, движется к Земле
Обновлено вчера в 21:58
Политика
Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате
Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.
Обновлено 03 августа в 11:05
Общество
В Москве зафиксированы рекордные холода для августа
Сегодня днем температура воздуха в Москве не поднимется выше +14 градусов, а утром 5 августа столбики термометров и вовсе опустятся до +5-7 градусов.
Обновлено вчера в 07:24
Происшествия
Житель Нижнего Тагила стрелял из винтовки по банкам и попал в ребенка
Свердловская полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Нижнего Тагила, который во время стрельбы из винтовки по жестяным банкам попал в голову ребенку, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Обновлено в 06:31
Авто
Уникальный LADA Siluet с АКПП и полным приводом показали в Сети
Плюс ко всему, даже в статусе концепта «Силуэт» мог похвастаться высочайшим уровнем активной и пассивной безопасности.
Обновлено вчера в 15:36
Футбол
«Краснодар» узнал возможных соперников в плей-офф Лиги чемпионов
Российский клуб «Краснодар» узнал возможных соперников в раунде плей-офф отборочного турнира Лиги чемпионов.
Обновлено в 06:51
Политика
Суд в Киеве рассмотрит иск Компартии по делу о запрете политсилы
Окружной административный суд Киева рассмотрит иск Коммунистической партии Украины (КПУ) к министерству юстиции об отмене приказа, согласно которому политическая сила попадает под закон о декоммунизации, сообщила в понедельник пресс-служба суда.
Обновлено в 05:03
Финансы
ЦБ Китая понизил обменный курс юаня до минимума с декабря 2018 года
Народный банк Китая (центробанк) в понедельник понизил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 229 базисных пунктов, до отметки 6,9225 юаня за доллар.
Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес
В ходе концерта в Москве Дженнифер Лопес порвала костюм
4 августа певица выступала на стадионе «Динамо» в Москве.
Обновлено в 01:18
Здоровье
Врачи более года не могут поставить диагноз парализованному подростку
Более полутора лет назад Валентино Эродоту почувствовал резкую боль в груди, через некоторое время его парализовало.
Обновлено в 01:02
Экономика
Поставки российского угля на Украину в июне упали на 85%
Экспорт российского угля на Украину в июне сократился на 85,3%, до 129,3 тыс. тонн, по сравнению с тем же месяцем 2018 года, следует из данных ЦДУ ТЭКа, с которыми ознакомился "Ъ".
Обновлено в 05:58
Политика
В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве
Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия
В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам
Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.
Обновлено в 07:05
Экономика
«Известия»: в России появятся офисные медпункты
По данным издания, Минздрав до 20 августа предоставит в кабмин предложения по организации офисных медпунктов с учетом позиций Минтруда, Роспотребнадзора, Фонда социального страхования (ФСС), Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерального фонда ОМС (ФФОМС).
Обновлено в 01:56
Экономика
В Интернете продаются данные 70 тысяч клиентов Бинбанка
Журналисты получили сведения о продаже базы данных от компании DeviceLock, которая занимается курированием разработки защитных программ.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Трамп высказался о причинах массовых убийств в США
Американский президент Дональд Трамп назвал серьезные психические заболевания причиной недавних массовых убийств с использованием огнестрельного оружия в США.
Обновлено вчера в 19:26
Происшествия
Иран задержал ещё один иностранный танкер
Иранские военные в Персидском заливе задержали иностранный танкер, перевозивший контрабандное топливо.
Обновлено вчера в 05:48
Армия и оружие
Боевики ВСУ разворовывают оборудование шахты под Донецком
Боевики ВСУ начали вывозить имущество шахты «Бутовка-Донецкая», расположенной у линии разграничения на подконтрольной Киеву территории.
Обновлено в 06:33
Политика
Зеленский встретится с Эрдоганом в Турции
Украинский лидер Владимир Зеленский 7—8 августа будет находиться с визитом в Турции, где проведёт встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Обновлено в 07:21
Космос
«Hubble» сфотографировал красочное слияние галактик
Используя космический телескоп «Hubble», астрономы получили снимок двух галактик, которые находятся в стадии слияния и показывают примерную картину того, что ожидает в будущем Млечный Путь и его соседку галактику Андромеду.
Обновлено в 02:11
Экономика
В Грузии сообщили об увеличении экспорта вина в Россию
Грузия с января по июль этого года экспортировала в Россию более 29 млн бутылок вина, что на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году.
Обновлено в 05:46
Общество
Вдвое больше россиян стали считать дачу местом отдыха
Результаты опроса показали, что восприятие дачи как места для отдыха и развлечений с 2005 года усилилось почти вдвое: 14 лет назад подобным образом к даче относились 32% респондентов.
Обновлено в 03:58