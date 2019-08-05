Дисконт для «зарплатников» в свою очередь вырастет с 0,3 до 0,5 процентного пункта. Таким образом, для зарплатных клиентов Сбербанка ставка по кредитам на покупку строящегося жилья составит 9,6 процента годовых, вторичного — 9,8 процента.

Происшествия Житель Нижнего Тагила прострелил из пневматики голову ребенку Как рассказал официальный представитель главка МВД Свердловской области Валерий Горелых, мужчина стрелял по банкам из винтовки недалеко от тарзанки, где играли дети.

Происшествия В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.

Происшествия В Петербурге задержан подозреваемый в нападении на омоновца на футболе В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на сотрудника ОМОНа на матче «Зенит» — «Краснодар» на стадионе «Газпром-Арена».

Происшествия Мосгорсуд оставил под арестом около 437 млн рублей Абызова Московский городской суд признал законным наложение обеспечительных мер на сумму около 437 млн рублей, принадлежащих экс-министру по вопросам Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в мошенничестве на 4 млрд рублей.

Футбол «Манчестер Юнайтед» официально подтвердил переход Магуайра Защитник "Лестер Сити" и сборной Англии Гарри Магуайр официально перешел в "Манчестер Юнайтед", сообщает Sport24.

Происшествия Осужденный за убийство зампреда ЦБ даст показания на Магомедовых Финансист Алексей Френкель, осужденный в 2008 г. как заказчик убийства первого зампредседателя ЦБ Андрея Козлова, хочет дать показания о причастности братьев Магомедовых к заказному убийству и отмыванию денег.

Общество Родителям четверняшек из Коломны дали 6,8 млн рублей на новый дом Родителям появившихся на свет четверняшек из подмосковной Коломны дали 6,8 миллионов рублей на покупку нового дома.

Общество Лидер группы «Чайф» пожаловался на травлю в Сети Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин пожаловался на интернет-травлю после выступления на фестивале "Шашлык Live" в парке Горького.

Политика НАБУ подтвердило возбуждение дела из-за предложения взятки Богдану Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подтвердило факт возбуждения уголовного дела после заявления главы офиса президента страны Андрея Богдана о предложенной ему взятке.

Политика Суд в Москве заочно арестовал молдавского политика Плахотнюка Тверской суд Москвы постановил заочно арестовать бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка по обвинению в организации преступного сообщества.

Авто Новое поколение Kia Sorento готовится к дебюту Компания Kia проводит финальные испытания вседорожника Kia Sorento нового поколения. Автомобиль дебютирует уже осенью.

Происшествия МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека В МЧС заявляют о неосторожном обращении с огнем как основной причине лесных пожаров, передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа.

Политика Минфин США назвал дату вступления в силу новых санкций против России Уточняется, что санкции вступят в силу 26 августа. До этого Госдеп США заявлял, что второй пакет вступит в силу 19 августа.

Футбол Сегодня «Спартак» узнает имя возможного соперника в Лиге Европы Сегодня станет известно имя возможного соперника московского "Спартака" в раунде плей-офф Лиги европы.

Технологии Сбербанк запустил сервис оплаты покупок по QR-коду Сбербанк запустил сервис по оплате покупок с помощью QR-кода.

Происшествия Двое граждан Германии пострадали в ДТП с автобусом под Саратовом Среди шести пострадавших в результате опрокидывания в кювет автобуса в Саратовской области оказались двое граждан Германии, сообщило областное СУСК.

Армия и оружие Столтенберг: Без расширения НАТО должна была прекратить существование После окончания "холодной войны" НАТО вышла за пределы своей традиционной зоны ответственности, чтобы оправдать свое существование.

Музыка Похороны Вилли Токарева пройдут 7 августа Похороны певца Вилли Токарева пройдут в среду, 7 августа, кладбище и место проведения гражданской панихиды пока не определены.

Футбол Петр Авен: Не увидел никакой тренерской мысли у Карреры Болельщик Спартака, банкир Петр Авен в программе Нобеля Арустамяна Инсайдеры высказался о своем отношении к бывшему главному тренеру команды Массимо Каррере.

Авто Частично рассекречен внешний вид нового внедорожника Rezvani Tank По сведениям, новая внедорожная машина Rezvani Tank 2020 модельного года получит очень производительный силовой агрегат.

Футбол «Зенит» ответил на обвинения своих фанатов в расизме Петербургский «Зенит» выступил с ответом британским СМИ, которые обвинили болельщиков клуба в расизме.

Шоу-бизнес Сын Елены Яковлевой потерял работу Татуированный сын Елены Яковлевой Денис потерял работу в одном из барбершопов Москвы, куда устроился парикмахером и делал стрижки и бороды.